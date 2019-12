KASTET GLANS OVER OVERGREPSMANN: Kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Ola Vatn / VG

Leder

Slottet i storm

Slottet står seg godt på å vise åpenhet også om det som ikke er ment til fremvisning.

Nå nettopp

Det norske kongehuset har vist seg som en meget slitesterk institusjon. Monarkiet har til tider tålt store belastninger, men er fortsatt svært populært i folket. Vi tror ikke at kronprinsessens møter med en overgrepsdømt amerikansk milliardær vil forandre på det.

Vi snakker om en mann som har omgitt seg med mektige og rike mennesker over alt hvor han har vært, også etter at han var dømt. Kronprinsessen er altså ikke alene.

Men når hun beklager, sier det sitt. Hun angrer på at hun ikke sjekket saken bedre. Alle er enig om at det burde hun ha gjort. Det er selvsagt uheldig for henne, som har engasjert seg arbeid mot seksuelle overgrep, å ha kastet glans og gitt legitimitet til en slik person.

Det ville hun nok ikke ha gjort om hun visste mer. Det må ha vært fortvilende for alle ofrene til Epstein at han stadig ble løftet frem av de mektige, rike og glamorøse verden over.

Slottet har ikke for vane å kommentere privatlivet til kongefamilien. Dette er mennesker som er født eller giftet inn i oppgaven, de har så ofte lyskasterne på seg. De trenger frirom og et privatliv vi ikke har noe med å legge oss opp i. Det er forståelig at et sted må de sette en grense for hva de forteller. For offentligheten vil alltid vite mer.

Men i denne saken er det riktig å gjøre unntak. Slottet har allerede fortalt mer om møtene enn de har for vane å gjøre. De har avkreftet at møtene var hos de kongelige, de har sagt at det er snakk om møter som er private, og at det alltid har vært andre til stede. De har også opplyst detaljer om tre konkrete møter.

Samtidig har vi på følelsen at det er noe de ikke sier.

Det er når ting holdes skjult, spekulasjonene kommer. Og det har vi merket godt på kontakten med våre lesere denne uken. Det er en naturlig reaksjon. Slottet bør være konkret om det de vet.

De må gjerne ta forbehold om at de ikke kan ha full oversikt, men de kan fortelle hvor mange møter de vet om og hva som var rammen for dem, slik de alt har gjort for tre møter. For akkurat denne saken krever en annen åpenhet enn Slottet hittil har vist.

Publisert: 07.12.19

