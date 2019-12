NAV-TOPPER I HARDT VÆR: - Jeg tar ansvar for det vi har gjort feil, sa avgåtte Kjersti Monland, her sammen med NAV-direktør Sigrun Vågeng i NRK onsdag kveld. Foto: Solberg, Trond

Kommentar

Det spørs om det holder med én sjef

Det tok år og dag før trygdeskandalen ble stoppet. Sommel og sykmelding i avdelingen til den nå avgåtte NAV-toppen, var en viktig årsak.

Å følge NAV-saken er seig sirup. Hvor var det egentlig det stoppet?

Mye tettet seg til i avdelingen til den nå avgåtte NAV-toppen Kjersti Monland. Det manglet ikke på vennlige dytt, påminnelser og etter hvert etterlysninger. Men ting ble liggende i Ytelsesavdelingen.

Det var sommerferie. Og sykmeldinger.

Og det er stusselig. Ting må gå rundt selv om noen er borte.

Det var mot slutten av 2017 at avdelingen Monland ledet, fikk varsel fra NAV Klageinstans i Tønsberg. De hadde gått på et EØS-tap i Trygderetten.

De avdekket samtidig at NAV ikke behandlet folk likt på området. Brukerne spurte dem om de virkelig kunne kreve opphold i Norge for å få sykepenger og arbebeidsavklaringspenger. En gruppe ble satt ned for å se på saken.

I mai 2018 var de klare. Gruppen sendte sin vurdering til Ytelsesavdelingen i NAV i direktoratet på Økern i Oslo, som fikk brevet 5. juli.

Der sto det at de mente Trygderetten tok feil, enkelt sagt. Men også at det var uklart hva som var rett juss. Ytelsesavdelingens oppgave var å avklare det.

Hele sommeren går før det skjer noe i Kjersti Monlands avdeling.

– Saken ble liggende litt hos meg, er beskjeden fra en ansatt i august.

Men lite skjer. Det går et par måneder til. NAV Klageinstans begynner å mase i oktober.

– Jeg får stadig forespørsler etter denne saken. Den har betydning for mange områder – «halve KA» (red. anm: NAV Klageinstans) venter på svar. Kan dere si noe om når dere får sett på saken.

– Vi ber dere om å prioritere arbeidet med notatet vårt, heter det i en ny epost samme dag. Det tilbys et møte.

Det skjer ingenting.

I november maser NAV Klageinstans igjen.

- Vi er nødt til å minne om denne. Det er helt nødvendig med rask avklaring på ankespørsmålet. Bruker har tatt kontakt, og ønsker avklaring på hva som skjer videre.

Da får de endelig svar. Men det er ikke all verden.

– På grunn av sykefravær hos oss har vi dessverre ikke kunnet få ferdigstilt denne saken.

Mot slutten av måneden, skjer det endelig noe. Departementet kobles på. Men så er det ny sykemelding. Og departementet må purres.

I mellomtiden blir NAV Klageinstans lei av å vente. 18. desember stanser de selv alle saker, uten å ha fått noe svar.

Det var dette som skulle til for å få departementet og direktoratet på banen.

Hele det neste året bruker de på å forsøke å rydde opp i NAV-skandalen. Og fortsatt er det altså et år igjen til statsråd Anniken Hauglie trykker på den store alarmknappen.

Det de sliter med, er hva loven egentlig sier. Er det riktig å la folk dra på ferie, kan de kreve at de søker?

Først i høst kobles Kjersti Monland på i den offentliggjorte kommunikasjonen.

Hun ser ut til å ha vært sentral i opprydningen etter at man skjønte hvilken gigatabbe som var gjort.

Er det hun som må ta ansvar her?

Det virker tåpelig om statsråd Anniken Hauglie eller NAV-sjefer skal måtte gå for å prøver å rydde opp en feil deres forgjengere gjorde.

Men for dem er det opprydningen som er problemet i saken.

En årsak til at det tok så lang tid, er at saken er komplisert. Flere miljøer i NAV mente lenge at de fulgte loven. Først i oktober i år ble de enig om jussen, da Regjeringsadvokaten kom på banen.

Hadde ikke saken blitt liggende, kunne han satt ned foten tidligere.

Dette er en sak som kom skjevt ut fra start og hvor stort sett alle som er noe, har gjort feil.

Til og med da Trygderetten skulle informere NAV om at de hadde tapt sin første EØS-sak, ble brevet først ikke sendt. Ved en «inkurie», som det står.

En inkurie betyr forglemmelse eller uoppmerksomhet. Det har vært for mye av det.

Og Kjersti Monland har sittet sentral i NAV-ledelsen siden diskusjonen om EØS og eksport av ytelsene, kom opp internt alt i 2014. Hun deltok i de diskusjonene.

Men for Stortinget er hun ingen.

Sånn sett spørs det om det holder å kvitte seg med en avdelingssjef.

Publisert: 04.12.19 kl. 23:25

