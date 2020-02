AFTERSKI: – Ikke mas på de som ikke vil drikke, er et av rådene Backe-Hansen gir i dette innlegget. Foto: Photo by Yutacar on Unsplash

En pin(n)e for afterski

Vinterferien er over oss, og afterskisesongen er for lengst åpnet.

HANNE BACKE-HANSEN rådgiver, Blå Kors

Den blir elegant akkompagnert av folkekjære artister som blant annet Katastrofe, Staysman og Broiler. Sammen med dem skal taket løftes og iskalde pils etter pils etter jägerbombs drekkas på Trysil og Hafjell og Hemsedal. Eller hvis du er russ – på Geilo. På afterski så klart.

Vi er gode på ski, men på fest – der er vi best. Og det blir det rå musikk av.

«Drekkalåter» er blitt en egen stueren sjanger som har fått fast plass dypt inne i folkesjela vår. Så stueren og så selvfølgelig at ingen stiller spørsmål ved alkoholens selvskrevne plass i verselinjene. Så lenge det er på rim.

Artisten Katastrofe, som nylig avholdt sin avskjedskonsert, er for tiden aktuell med låta «Nå er det helg», en låt om bygdefyll og den delen av uka han liker aller best.

En «heidundrende drikkevise», som ifølge artisten selv helst skriver musikk for et drikkende publikum. Med all respekt for åndsverk og kunstnerisk frihet, så er det interessant å observere hvor innafor og jovialt det er med ti kasser øl i refrenget. Men hei - det er jo norske tradisjoner og kultur det handler om, så da må det være greit. Og så høres det fett ut når man er på afterski.

Hanne Backe-Hansen er rådgiver i Blå Kors.

Det er mye gøy og humor i «drekkalåter». Samtidig kan det kanskje også være med på å bygge opp under et signal om at de som ikke drikker seg dritings er kjipe. Eller de som er enda kjipere – de som drikker alkofritt.

I Blå Kors sin Ipsos-undersøkelse om norske alkoholvaner oppgir hver femte spurte mellom 18 – 29 år at de synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol. I tillegg oppgir nesten hver tredje, i samme aldersgruppe, at de heller takker ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke vil drikke. Kanskje er det ekstra vanskelig på afterski? For vi skal jo ha det gøy, ikke sant? Som fjolls til fjells.

Tips til deg som skal på afterski

Når du spanderer en runde i baren – bestill også med noe alkoholfritt

Vær bevisst på hvordan ditt alkoholinntak påvirker andre

Ikke mas på de som ikke vil drikke

Dans på bordet

Ha det gøy!

PS: Ha på skiutstyr

Publisert: 23.02.20 kl. 08:40

