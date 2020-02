FORNØYD: – Jeg ble lærling og fikk fast jobb som elektriker etterpå. Sammen med veldig dyktige og gode kollegaer var vi som et tannhjul i et velsmurt maskineri, som får Norge til å gå rundt. Det er kult å være en del av, ikke sant? Skriver Sandra Åberg Kristiansen Foto: SANDRA SKILLINGSAAS

Debatt

«25 under 25» fra stolt elektriker: – Å velge yrkesfag begrenser ikke framtida

Tusenvis av tiendeklassinger skal nå velge videregående opplæring. Selv gikk jeg fra å ville bli sykepleier til å søke meg inn på elektrofag. Fagbrevet henger nå i stua, og er nok det jeg er mest stolt over å ha fått til.

SANDRA ÅBERG KRISTIANSEN (23), elektriker og ungdomsleder i EL og IT forbundet

1. mars går fristen ut for å søke på videregående opplæring. Mulighetene for tiendeklassingene er mange, og valget er nok vanskelig for de fleste. Jeg husker selv denne tida som om det var i går, selv om det er åtte år siden. Det var mye grubling, før jeg til slutt landa på elektrofag.

Den gangen var jeg overbevist om at jeg skulle ta mitt livs største valg. Et valg som nærmest skulle avgjøre hele framtida mi. Valgte jeg feil, så kom det til å gå skikkelig skeis. Jeg er nok verken den første eller siste som tenkte slik.

Når jeg spør venner om hvorfor de valgte studiespesialiserende på videregående, er svaret stort sett det samme. «Jeg valgte det som jeg trodde var breiest og ga meg flest muligheter» og «jeg var ikke klar for å velge nøyaktig hva jeg skulle bli og ønsket ikke å begrense mulighetene mine».

Denne kombinasjonen er skummel, og går i alle fall ikke i yrkesfagenes favør. I en alder av 23 år, så jeg har ikke blitt gammel og klok, men jeg har gjort meg noen tanker. Det er tanker jeg ønsker at noen kunne dele med meg når jeg var en stressa og fortvilt tiendeklassing.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25.

Det er følgende: Yrkesfag begrenser ikke framtida. Det gir deg verdens beste fagutdannelse, samtidig som du får ekstremt mye jobberfaring i ung alder. Du får ta del i «voksenlivet» på en helt annen måte enn de som studerer i årevis. Det i seg selv gjør deg veldig ettertrakta på arbeidsmarkedet. Og hvis du på et eller annet tidspunkt ønsker å bygge videre på den kompetansen du allerede har, eller ønsker å gjøre noe helt annet, så er mulighetene utrolig mange. Ingen dører er lukket!

Dette er ikke ditt livs største og mest avgjørende valg. Nei, valget avgjør ikke hele framtida di. Nei, det går ikke helt skeis om du på et tidspunkt finner ut at du havna på feil hylle og vil prøve noe annet.

Et spørsmål som jeg ofte stilte meg når jeg vurderte alskens yrker var: Vil jeg jobbe som dette resten av mitt liv? Jeg tror det er feil spørsmål å stille seg. Arbeidslivet forandrer seg og kommer alltid til å gjøre det. En gang i tiden var spiker- og skrueproduksjonen i Trondheim den viktigste arbeidsplassen i byen.

I dag preges byen av helt andre jobber, så for meg er det merkelig å tenke på. For bestemor, som har opplevd det er det derimot den største selvfølge. Og i dag jobber elektrikere med teknologier som ikke fantes for noen år siden. Samtidig er det nok slik at de fleste av oss ikke ønsker å jobbe med det samme fra man begynner i læra som 17-18-åring til man blir pensjonist. Man finner etter hvert ut at man vil prøve noe nytt. Det er nok ganske naturlig, uavhengig av om du har fagbrev eller master.

Jeg tror heller det riktige spørsmålet er hva du synes er artig. Hva synes du er interessant, og hvilke evner har du? Det spørsmålet stilte jeg meg til slutt. Derfor gikk jeg fra å ville bli sykepleier til å søke meg inn på elektrofag.

Jeg ble lærling og fikk fast jobb som elektriker etterpå. Sammen med veldig dyktige og gode kollegaer var vi som et tannhjul i et velsmurt maskineri, som får Norge til å gå rundt. Det er kult å være en del av, ikke sant?

Jeg innser i ettertid at det var nok ikke mitt livs største valg, men valget ble helt riktig. Fagbrevet henger nå i stua, og er nok det jeg er mest stolt over å ha fått til.

Lykke til med ditt valg. Husk at det ordner seg!

Publisert: 21.02.20 kl. 09:49

