UTFORDRER ERNA OG HØIE: – Nå er rask og tydelig målavklaring helt nødvendig for at folket, lokale myndigheter og våre nasjonale ledere skal kunne gjøre de mange kloke og kunnskapsbaserte veivalg, skriver forfatterne. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Hva er Solberg og Høies videre corona-strategi?

Vi må velge mellom slokking eller skadebegrensning.

DAG SVANÆS, Dr. philos.

MADS GILBERT, Dr. med.

KNUT ELDJARN, tidl. president i Legeforeningen

GUNNAR HASLE, Dr. med

STEINAR WESTIN, Dr. med

Corona-pandemien er en av de største truslene Norge, og verden, har møtt i moderne tid. Norske myndigheter har iverksatt mange og viktige tiltak mot COVID-19-epidemien. Det er likevel fortsatt uklart for oss hvilket mål Regjeringen sikter mot.

Statsministeren sa på pressekonferansen 12. mars: « ... derfor iverksetter vi nå drastiske tiltak i håp om å stanse viruset». Vi håper dette er uttrykk for et strategisk valg om å stanse epidemien så den ikke får utvikle seg. Eller er strategien å begrense epidemien og la om lag 42 prosent av befolkningen, 2,2 mill., bli smittet slik det framgår av Folkehelseinstituttets (FHI) siste scenario?

Målet med bekjempelse av COVID-19 i Norge må snarest formuleres klart slik at de videre tiltak kan forstås og etterleves av hele befolkningen.

COVID-19-epidemien er som en skogbrann nær tettbygde strøk. Den må slokkes straks. Tiden er en kritisk faktor. Vi støtter ikke FHIs strategi om å la den brenne ut ‘kontrollert’ samtidig som skaden på bebyggelsen forsøkes begrenset.

Internasjonalt anerkjente epidemiologer og forskere har sammenliknet disse to strategiene. De sår sterk tvil om det er mulig å følge FHIs valgte strategi med kontrollert brann og skadebegrensning uten at dette vil føre til en massiv overbelastning av helsevesenets behandlingskapasitet. Erfaringene fra Kina, Singapore, Taiwan og Sør-Korea har vist oss at COVID-19 er en brann som det er mulig å slokke eller i det minste slokke etter beste evne. Så kan man gjøre nødvendig «etterslokking» inntil en vaksine for alle er klar.

Uten et helt tydelig og felles nasjonalt mål for bekjempelsen av COVID-19 vil viktige diskusjoner om praktiske enkelt-tiltak forvirre og frustrere. Uten et tydelig felles mål trues også folkets oppslutning om tiltakene. Vi må derfor først bli enige om målet, så kan vi finne tiltakene som er de beste og mest effektive for å nå målet. Så må disse iverksettes med tydelig og kraftfull ledelse.

Nå er rask og tydelig målavklaring helt nødvendig for at folket, lokale myndigheter og våre nasjonale ledere skal kunne gjøre de mange kloke og kunnskapsbaserte veivalg slik at COVID-19-epidemien skal gjøre minst mulig skade på helse, livsgrunnlag og landet vårt.

Vi har tre ønsker:

Vi ønsker et klart svar på hvilken strategi Norge velger videre for å bekjempe COVID-19: Er det FHIs scenario-strategi (‘Risikovurdering og respons i Norge, v.3’) eller er det en alternativ strategi som bygger på en konkret risiko- og sårbarhetsanalyse av de to ulike strategiene ‘slokking’ («suppression») eller ‘skadebegrensning’ («mitigation»)? Hvis det ikke er utarbeidet en alternativ strategi ønsker vi at det raskt bestemmes en nasjonal strategi som har som mål ‘slokking’ («suppression»). Uansett strategi og mål må det nå gis klar melding til det norske folk om at vi vil måtte videreføre restriktive tiltak og at vi må bidra til en bred dugnad som vil kreve mye av oss alle i tiden framover.

Publisert: 23.03.20 kl. 15:26

