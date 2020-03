JOGGER: Den Berlin-baserte kronikkforfatteren på joggetur – på trygg avstand til med- og ikke-joggere. Foto: ASBJØRN SLETTEMARK

Mindre aggresjon i monitor, takk!

Joggere er blitt et yndet hatobjekt, men å øse frustrasjonen vår utover enkeltgrupper er et blindspor.

ERLE MARIE SØRHEIM, forfatter og skribent

Jeg innrømmer det, jeg er en løper. Det har jeg med jevne mellomrom fått litt tyn for. I våre fitness-tider har jogging blitt mer akseptert, men ikke-joggere tror gjerne at man kun jogger for å holde de berømte kiloene på avstand.

Det er en liten, men langt i fra all motivasjonen til en jogger. Vi jogger fordi det får oss til å tenke klarere, vi får frisk luft i lungene, vi blir mindre irritable etterpå, og vi får tid til å puste ut og hente inn litt energi ved å bruke energi.

De siste ukene har dette jogger-hatet blusset kraftig opp igjen.

En kommentator i Dagsavisen brukte sin spalte 23. mars på å spy all opparbeidet karantenegalle utover oss. Spalten til Lars West Johnsen var adressert «til alle jævla joggere der ute», takk for den!

Erle Marie Sørheim. Foto: PRIVAT

Deretter fortalte han oss om en tur langs Akerselva, som nærmest ble en dødsdans på grunn av alle de skrekkelige «prustende, pesende, blåsende, gispende joggerne». Johnsen formulerte det som om joggerne nærmest overfalt de stakkars, uskyldige menneskene som bare gikk tur og ikke gjorde en flue fortred.

Ikke et øyeblikk falt det ham inn at han selv var ute og gikk på et tidspunkt han aldri har pleid å gå tur på før, sammen med alle de andre som heller ikke pleier å være ute på den tiden.

På min første joggetur etter at karantenereglene trådte i kraft var det et sjokk hvor fullt det var blitt på vanligvis folketomme veier. Da må man vise hensyn, det må alle om dagen. Joggere skal selvfølgelig ikke sneie borti folk, de skal holde god avstand og ikke spytte på bakken foran andre osv. Men gående kan heller ikke fortsette å insistere på å få gå tre eller fire i bredden, på at barna må få oppta ekstra lekeplass, eller stille seg opp på tvers av veien for å slå av en prat. Dette er de kollektive tiltaks tid, alle må ta mye, og nye, hensyn.

Dagsavisens mann, derimot, mener åpenbart at han har bedre innsikt i smittevern enn Folkehelseinstituttet, og mer makt enn regjeringen, for han vedtar i sin egen spalte at: «joggerutinen må faktisk ryke. Det er ikke et offer. Nå er det summen av trivsel som gjelder.»

Summen av hans trivsel, rettere sagt.

Når hele samfunnet vårt er satt i denne absurde situasjonen er det viktigere enn noensinne at vi samhandler og ikke går i strupen på hverandre. Men fra første stund har noen heller valgt å sende sitt raseri utover enkeltgrupper. Det eneste positive med dette er at jeg nå har fått føle litt på kroppen hvordan det er å forholde seg til hatsk retorikk, noe NAV-brukere, flyktninger og narkomane må forholde seg til hele tiden.

Men det gjør det ikke mer greit. Det må gå an å be folk oppføre seg uten å ty til banneord, både i virkeligheten og i avisa. Jeg kan elske overdrivelser og polemikk, men når sinne overstyrer morsomhetene blir det gjerne litt dumt.

Først var det hytteeierne som måtte henges ut kollektivt på grunn av noen få idioters uspill, nå er det joggerne, hvem blir de neste?

Jeg tror vi alle har sett sinneutbrudd på gata i løpet av de siste ukene. Folk er litt på tuppa, la oss alle gjøre det vi kan for ikke å eskalere situasjonen.

Det gjelder joggere, men det gjelder definitivt også folk med spalteplass i avisene.

Publisert: 30.03.20 kl. 18:27

