NATOs usynlige fiende

Foto: Roar Hagen

Pandemien er en stor utfordring for NATO. Samtidig kan og bør forsvarsalliansen spille en viktig rolle i kampen mot den usynlig fienden, coronaviruset.

NATO har erfaring og kapasitet for å håndtere internasjonale kriser. Som generalsekretær Jens Stoltenberg sa etter utenriksministermøtet torsdag: -NATO ble skapt for å håndtere kriser. Vi kan hjelpe. For første gang i alliansens mer enn 70 år lange historie måtte møtet holdes som en videokonferanse. Den globale helsekrisen overskygget naturlig nok alle andre tema på møtet.

Epidemier står vanligvis ikke høyt på dagsordenen i NATO, men et gjennomgående tema de siste årene har vært å styrke sivile samfunns motstandsdyktighet for nye trusler. Det er, for eksempel, blitt viktig å sikre digital infrastruktur i forbindelse med introduksjonen av 5G nett. Denne gang er det ikke cyberkrig, hacking eller datavirus som truer liv og sikkerhet, men et nytt coronavirus.

Etter at Nord-Makedonia ble opptatt som medlem består NATO av 30 medlemsland. Dette gir en plattform for samarbeid og solidaritet i en tid hvor det er særdeles viktig å koordinere innsatsen mot pandemien. Samlet har NATO unik kompetanse og store ressurser. Militære transportfly er blitt tatt bruk for å frakte livsnødvendig medisinsk utstyr fra et NATO-land til et annet som har enda større behov. De allierte hjelper hverandre med personell, utstyr og råd.

Men mye mer kan gjøres. NATO kan bistå nasjonale myndigheter med logistikk og ekspertise som er uunnværlig i en krise av denne størrelsesorden. Pandemien fører til store omveltninger, men Stoltenberg understreker at NATOs operative evne består. Alliansen er blitt militært styrket de siste årene på grunn av økte bevilgninger. Landene har forpliktet seg til å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet, men de fleste har ennå ikke nådd målet. Den pågående krisen fører til økonomisk nedgang i medlemslandene. Det kan derfor bli en stor utfordring å opprettholde veksten i forsvarsbudsjettene. Men det blir ikke mindre nødvendig etter denne pandemien. Det blir viktigere..

Vi lever i en ustabil tid med økende spenning. Trusselbildet endrer seg ikke på grunn av en helsekrise. En pandemi kan i stedet forsterke usikkerheten. I slike tider trenger vi mer enn noensinne et sterkt og forpliktende forsvarssamarbeid i NATO.

Dette var VGs leder 3. april 2020.

Publisert: 21.04.20 kl. 09:26 Oppdatert: 21.04.20 kl. 09:57

