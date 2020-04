Kommentar

Med munnbind skal land gjenåpnes

Av Per Olav Ødegård

BESKYTTER SEG: I Asia kom det store gjennombruddet for munnbind med SARS-epidemien i 2002 og 2003. Nå har vanen nådd Europa. Her fra Milano i februar. Foto: Helge Mikalsen

I Norge ser vi rart på folk som bruker munnbind på gaten eller bussen. Er vedkommende syk? Eller er det bare en person med overdreven frykt for sykdom?

I asiatiske storbyer er det motsatte tilfelle. De ser rart på en som ikke dekker til munn og nese. For japanere, kinesere og koreanere er det normalt å bruke maske, særlig i den tiden av året da man lett blir forkjølet. Når det kommer et nytt og farlig coronavirus er munnbind en selvfølge.

Asiatiske turister tar med vanen til Europa. Jeg stusset for et par år siden da jeg så en busslast med asiatiske turister iført munnbind på toppen av Trollstigen en vakker sommerdag. Var det den friske fjelluften på 800 meters høyde de ville beskytte seg mot?

Det er gode grunner til at helsemyndighetene ikke har oppfordret oss til å bruke munnbind. Noe er basert på medisinske råd fra eksperter på smittevern, som jeg ikke har noen forutsetning for å ettergå. Men en vesentlig årsak er også at munnbind er en mangelvare. Den globale etterspørselen er langt større enn produksjonen, selv om denne er kraftig trappet opp i Asia de siste månedene.

Det har vært nødvendig å sikre at det finnes nok smittevernutstyr til de som trenger det mest. Leger, sykepleiere og andre i helsetjenesten må ha ansiktsmasker. Noen munnbind er klassifisert for medisinsk bruk og må derfor distribueres til helsetjenesten.

Men i tillegg produseres det billige munnbind til mer allmenn bruk. Disse er også mangelvare i Norge.

I dag finnes det ingen grunn for europeere til å smile overbærende. Vi er i ferd med å ta etter asiatene når det gjelder å bruke munnbind. EUs smittevernbyrå anfaler nå europeerne å bruke munnbind i det offentlige rom. Pandemien er i ferd med å viske ut en kulturell forskjell mellom Asia og vestlige land i synet på munnbind.

Norge har fulgt opp det som lenge har vært Verdens helseorganisasjons (WHOs) råd. Munnbind bør være forbeholdt helsearbeidere og de som steller for syke. Folkehelseinstituttet (FHI) har vist til at munnbind ikke erstatter andre smitteforebyggende tiltak som avstand, håndvask og hostehygiene. De har hittil ikke anbefalt friske mennesker å bruke munnbind. FHI revurderer nå sine råd. Der sies det at munnbind kan ha noe for seg, i hvert fall i byer og områder der det er mye smitte.

Den spanske OL-vinneren Iker Martínez syr munnbind hjemme, se video her:

(Teksten fortsetter etter videoen:)

I Tyskland skal borgerne bruke dekke til ansiktet med munnbind eller tekstiler når de tar bussen eller er i butikken. Flere europeiske land gjør det samme. Mange land deler ut masker gratis til innbyggerne.

Fredag innføres et påbud i New York om å dekke til nese og munn i det offentlige rom, når tilstrekkelig avstand ikke er mulig. New Jersey og Maryland har innført lignede påbud. Amerikanske smittevernsmyndigheter oppfordrer alle amerikanere til å gjøre det samme.

En felles begrunnelse for de som innfører påbud er at mange kan være bærere av viruset uten å føle seg syke. I Danmark settes det i gang et forsøk der 3000 skal bruke munnbind mens en like stor kontrollgruppe går uten. Slik vil de måle effekten av munnbind.

At flere europeiske land og amerikanske delstater nå tar nå i bruk munnbind er fordi de anser at dette er et virkemiddel for å gjenåpne samfunnet etter nedstengningen. For at mennesker igjen fritt skal kunne ta offentlige transportmidler og gå på jobb kan munnbind forhåpentligvis gi en viss beskyttelse og hindre nye utbrudd..

I Asia kom det store gjennombruddet for munnbind som beskyttelse med SARS-epidemien i 2002 og 2003. Det bidro til at landene var godt forberedt med smittevernutstyr når coranaviruset kom. De kunne raskt øke produksjonen til å dekke sitt eget behov og eksportere munnbind til resten av verden.

Ikke bare ble munnbind i asiatiske land oppfattet som en beskyttelse for den enkelte. Det ble også en uttrykk for solidaritet og samfunnsansvar. Noen bruker munnbind for å hindre smittespredning. Noen bruker det mot luftforurensing i storbyer. I massedemonstrasjonene i Hongkong i fjor ble de svarte maskene både et politisk uttrykk og et vern mot politiets tåregass.

Skal nordmenn ta i bruk munnbind i stort omfang må vi først sikre at det er tilstrekkelig produksjon eller import, slik at det ikke går på bekostning av helsepersonellets behov for smittevern.

Vi kan komme til å endre vårt syn på munnbind. Det kan gjøre det lettere å gjenåpne samfunnet. Øst og vest kan møtes, nå med munnbind.

FRANSK EKSEMPEL: Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte helsearbeidere utenfor Paris iført munnbind i forrige uke. EUs smittevernbyrå anbefaler europeerne å bruke munnbind i det offentlige rom. Foto: GONZALO FUENTES / X07238

Publisert: 16.04.20 kl. 14:52

