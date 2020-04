Kommentar

Frykter at ungdom gir blaffen i de eldre

Av Astrid Meland

PARKLIV: Restaurantene tar ikke imot gjester i hovedstaden, hvor det heller ikke er skjenkebevilling. Foto: KRISTER SORBO

Når det går opp for de yngre at corona ikke er særlig farlig for dem, kan solidariteten med de eldre fordunste.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er mange gode corona-nyhetene om dagen. Stadig færre smittes her hjemme. Europeiske land åpnes opp. Det kommer til og med oppmuntringer fra Italia.

Men kanskje er det for mange gode nyheter?

Det er en bekymring i Folkehelsas nye risikorapport om corona.

Rapporten viser at vi har kontroll nå. Antall smittede vil i begynnelsen av mai antakelig være bare noen hundre. Antall på intensiven en liten håndfull.

Det FHI er redd for, er at vi får med oss bare de gode nyhetene, går lei og begynner å bryte reglene.

Det har mye å gjøre med at sommeren kommer. Folk klarer ikke å sitte inne. Til og med helseminister Høie sa på dagens pressekonferanse at han ville rive av seg ullgenseren.

Og når det går opp for de yngre at de ikke rammes særlig hardt av dette viruset, kan det være de ikke gidder mer.

Særlig om de nektes alt som er gøy. Man kan se for seg at de synes det er bedre å risikere å få smitten, enn å være isolert.

– Kanskje svikter solidariteten med de eldre etter hvert, skriver FHI i sin rapport.

For som de påpeker: De eldre må ta sykdomsbyrden. De yngre rammes hardere av tiltakene.

Og tiltak må vi ha i hele år. Og neste år, skriver FHI.

Da må de være til å holde ut.

les også Derfor er Belgia «corona-verstingen»: – Dette er ingen konkurranse

FHI tror også folk kan la være å teste seg, fordi de frykter å havne i karantene.

En anbefaling er å vurdere å korte ned karantenetiden til ti dager.

Et annet sympatisk tiltak de vurderer, er å teste pårørende, slik at de igjen kan besøke sine kjære på aldershjem.

Slik skal det hele bli litt mer tålbart.

For FHI holder på sin opprinnelige plan, om at mange av oss kommer til å få dette viruset. Men de lar seg også inspirere av den asiatiske modellen, med intensiv testing, app-smittesporing og isolering.

Likevel er de tydelige på at en «nullvisjon» ikke er mulig. FHI gjentar at nordmenn må forberedes på at smitten brer seg og at epidemien vil vare til 2021.

Dette har de sagt også før, rettet mot regjeringen, som har som strategi å «slå ned» viruset.

Spørsmålet er hva «slå ned» betyr, og særlig hva som skjer videre. For folk legger helt ulike ting i regjeringens strategi.

Helseminister Bent Høie avviste i dag at «å slå ned» er det samme som en «nullvisjon».

Men det har vel ikke så mange trodd heller. Corona forsvinner ikke før vi får immunitet. FHI anslår at en vaksine tidligst kan tas i bruk høsten 2021.

Så hva er egentlig regjeringens exit-strategi?

les også I disse landene peker corona-pilene feil vei

FHI bereder grunnen i denne rapporten, og er klar på at de tøffeste tiltakene ikke er mulig å opprettholde særlig lenge.

De sier vi må unngå at for mange blir syke. Men samtidig at tiltakene ikke kan være for skadelige for økonomien.

Det betyr at vi skal åpne mer opp. Baksiden er at flere vil bli smittet. Og det sier folkehelsemyndighetene rett ut, også i denne rapporten.

FHI er opptatt av at åpning av skole og barnehage ikke må få skylden, hvis smitten øker igjen. Altså må de holdes åpne.

Målet langt der fremme at coroaen brenner ut fordi befolkningen får immunitet.

les også Tom Hanks etter corona-innleggelsen: – Min kone hadde det tøffere enn meg

På dagens pressetreff med de svenske folkehelsemyndighetene, spurte en utenlandsk journalist hva som var bra med den svenske strategien.

– En fordel er at de mer frivillige restriksjonene kan opprettholdes over en lenger periode. Det er antakelig mer tolererbart for folk, sa Anders Wallensten.

Og slik tenker nok også mange av de norske folkehelseekspertene.

Jeg har ikke hørt regjeringen si noe slikt. Og så langt har regjeringen vært strengere enn svenskene. Det virker å ha vært klokt.

Men Bent Høie mener neppe vi skal holde på slik som nå i to år.

Publisert: 21.04.20 kl. 19:51

Fra andre aviser