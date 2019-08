Foto: Solberg, Trond

Svakt lederskap

Siste kapittel er foreløpig skrevet i sagaen om bompengeforviklingene. For regjeringen er det ikke mye å være stolt av.

Dette har vært en selsom prosess, uttalte Venstre-leder Trine Skei Grande sent fredag kveld. Prosessen har ikke vært optimal, innrømmet også statsminister Erna Solberg. Nå er politikere ofte flinke til å overdrive, men denne gangen tar de ikke munnen for full. Sett utenfra har ikke de siste ukers bompengeforhandlinger vært noe vakkert syn.

Å forene fire ulike partier i en regjering, vil alltid være krevende. Vi må også ha respekt for at politiske prosesser kan være tøffe, ikke minst når partene står langt fra hverandre. Å forene Frps omsorg for bilister med Venstres klimaprofil, var ventet å by på problemer. Bedre ble det ikke av at regjeringen fikk bompengeopprøret i fanget. De fire partiene har svært forskjellig syn på hvordan det skulle møtes. Krevende ja, men det kan åpenbart løses langt mer elegant enn det vi har fått se.

Hensikten med en flertallsregjering er nettopp styringsdyktighet. Uenighet og skittentøyvask skal tas på bakrommet. Det som har utspilt seg for åpen scene, er ikke særlig tillitsvekkende for regjeringen. Her kan det virke som partiene har vært vel så opptatt av å fremstå som vinnere utad enn av de faktiske gjennomslagene. Det styrker ikke politikkens omdømme.

Mye har handlet om kampen mellom Venstre og Frp. De som likevel har hatt mest å tape, er Høyre og statsminister Erna Solberg. Partiet har sannsynligvis tapt mest på at valgkampen har handlet om krangling om bompenger, ikke politiske saker der Høyre har troverdighet. Den dårlige prosessen gjør det også naturlig å stille spørsmål ved både statsministerens og regjeringens styringsdyktighet. Her tok det åpenbart for lang tid og for mange krumspring før Solberg satte foten ned. For mange slike saker er egnet til å svekke hennes omdømme som leder. Det burde også Solbergs regjeringskolleger ta mer hensyn til. I en velfungerende regjering er ingen tjent med at statsministeren svekkes.

Det burde også være et stort problem for partiet Høyre at nok en vanskelig sak for regjeringen løses med å pøse på med oljepenger. Helt utenom budsjett har regjeringen hostet opp flere titalls milliarder. Ikke vet vi heller nok om effekten av den økte pengebruken. Høyre snakker alltid varmt om behovet for å prioritere og redusere de offentlige utgiftene. Her virker det å være langt mellom liv og lære.

