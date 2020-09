Kommentar

Denne høsten blir lite gjort

Av Astrid Meland

Syke unger, snørr og hoste. Nå kommer den kalde, fine tida som sprenger alle fraværsgrenser.

Halve Norge harker, enda det bare er september og solen står på. Det virker likevel som virusene er kommet hjem fra sommerferie med nyfriserte reseptorer i kofferten.

I den barnehagen jeg kjenner, var det bare mellom 6 og 9 barn i forrige uke. Vanligvis er de nærmere 30.

Fra andre arbeidsplasser hører jeg om slitne arbeidstagere. Et host kan velte en turnus. Når det går på halv maskin allerede, hvordan blir det med mørke, influensa og movember?

En ting er at folk begynner med de bartene. Forkjølelse kan faktisk vare hele den måneden. Helsenorge.no skriver at «forkjølelse går stort sett over av seg selv i løpet av 7–10 dager. Hosten kan imidlertid vare i tre uker eller mer.»

Hjemme i tre uker, da eller?

Og får du ikke corona, kan du få rhino, RS, gammelcorona eller adenovirus. Det finnes 200 ulike forkjølelsesvirus. Store Norske Leksikon kan servere skrekkhistorier som «Det er ikke uvanlig at skolebarn kan være forkjølet ti ganger i løpet av et år.»

Hvordan skal denne høsten gå rundt? Å sette penger på vikarbyrå er dagens børstips.

Også utenfor børsen er hverdagen blitt mer nervepirrende. En opphovnet konfirmanthals og du står der med fem kolli lakserull, tre liter aioli og karantene.

Nå som tiltakene har gjort Hadeland noe mer troverdig som Toscana, skal det likevel ikke mer enn en bakterie til for å stoppe høstferiedrømmen du bar på.

Ikke at det er helsvart. Har du blitt invitert til Trøndelag, kan du bare skylde på hoste.

Høsten 2020 kan ikke bli særlig produktiv. Har eksperter som spår gradvis oppgang i økonomien egentlig tenkt på dette? Selv om vi ikke har «lock down» lenger, tar det minst et år til før folk flest får vaksine.

I sommer sørget nordmenn for nesten normale overnattingstall på hotellene. Men hva skjer nå fremover når bransjen vanligvis lever av seminar, metoo og julebord?

Jeg vil for all ettertid skjemmes for at jeg klaget på at vi fikk bare to bonger på julebordet på Bristol. I år blir det en sixpack på Meet (dekker forresten VG pakken?)

Heldigvis er de første snørr-dispensasjoner gitt. Folkehelseinstituttet tillater «noe snørr i nesen» for barnehagebarn og småskolebarn. Er det grønt det som kommer ut? Ingen betydning. Årets nyord er «resthoste», som tillates for de minste.

I de oppdaterte smittevernveilederne står det «Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.»

Det gjelder imidlertid ikke ungdomsskole, videregående eller ansatte. De kan først komme tilbake «når de er symptomfrie».

Er det noe mer vi kan gjøre med dette?

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sa denne uken at barna skal testes mer for å unngå at de blir hjemme fra skolen hele tiden. I Norge sier FHI at det ikke er nødvendig med test, man skal holde seg hjemme.

Helsedirektoratets beskjed er at man ikke kan teste seg ut av dette heller. De med negativ koronatest skal være hjemme til de er friske. De ønsker minst mulig spredning av luftveisvirus og influensa under pandemien.

Det er et argument, slik vi har det nå. Men her er det mye på gang internasjonalt. Forrige uke godkjente amerikanske myndigheter en hurtigtest som koster fem dollar stykket. Trump-administrasjonen har bestilt 150 millioner.

Tanken er at folk ved en arbeidsplass eller skole kan ta testen hver dag, slik at man kan holde åpent.

Norske helsemyndigheter er skeptiske og viser at hurtigtester kan gi feil svar. Men da forutsetter de at testene er slik som dem vi bruker i dag, altså dyre og trege.

Bruker man derimot billige hurtigtester trenger det ikke være noe problem om du får et falskt positivt svar. Ved positivt svar tar du bare en ny test rett etterpå, akkurat som en graviditetstest.

Og det er trenger heller ikke være noe problem om du får et falsk negativ resultat. Selv om hurtigtestene ikke klarer å påvise så små virusmengder som de kostbare testene, trengs det ikke til dette formålet. Ekspertene sier at du først er smittsom den dagen testen er positiv. Og tanken er at du skal ta testen hver dag.

Om alle ansatte eller skolebarn i et utsatt område kan teste seg hver morgen, kan de med negativ test få komme inn i lokalene.

Selvsagt er dette en radikal idé. Men vi er også i en unntakstilstand.

Man blir lei av unnskyldningen «luftveisinfeksjon» når man prøver å invitere til koselig gluhwein i Krokstadelva. Mange har faktisk lyst til Trøndelag. Og bare tenk på hvordan det blir når det går opp for folk at Tromsø ikke er Nordens Paris. Da er det «au revoir».

