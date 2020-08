SØSKENBARNEKTESKAP: – Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, men vi kan forby det som forhindrer andre i å leve ut sine liv som frie, uavhengige mennesker, skriver Sandra Bruflot. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Debatt

Ingen tvang i kjærlighet

Et forbud mot søskenbarnekteskap vil ikke løse alle problemer, men det vil være et bidrag i kampen mot negativ sosial kontroll.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SANDRA BRUFLOT, leder i Unge Høyre og medlem av Høyres programkomité

Jo, Bent. Blant regjeringskolleger av deg, stortingsrepresentanter, og andre medlemmer av programkomiteen har noen vært inne på tanken om at søskenbarn kan forelske seg. Problemet er ikke forelskelse, men at de kan være offer for sosial kontroll. Høyres programkomité vil ta kampen for kvinners frihet ett steg videre.

En av hovedgrunnene til at jeg føler meg hjemme i Høyre er partiets grunnleggende holdning. Mennesker skal få lov til å leve livet slik det best passer dem, og staten skal ikke blande seg. Denne friheten har likevel sine begrensninger. Jeg kan gjøre som jeg vil, så lenge det ikke skader andre.

les også Bent Høie: Kan søskenbarn forelske seg?

For meg handler liberalisme om at vi ikke skal godta at folk bruker friheten de har til å innskrenke andre menneskers frihet. Det er riktig som Bent skriver, regjeringen har gjort mye for å forhindre tvangsekteskap og sosial kontroll, men vi har fremdeles en vei å gå.

Oslo-politiet ønsker et forbud mot søskenbarnekteskap fordi de ser at det for mange er en måte å utøve negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og mishandling i nære relasjoner. Organisasjonen LIM (likestilling, integrering, mangfold), og organisasjonen Født Fri er også for et forbud. Vi kan være enige om at all form for negativ sosial kontroll og tvang må bekjempes, helt uavhengig av familierelasjonen mellom to ektefeller.

Men denne kontrollen blir ekstremt mye vanskeligere å oppdage, forhindre eller bryte ut av når svigerforeldrene er tante og onkel, dine egne foreldre er ektefellens tante og onkel, dere deler ett sett med besteforeldre, og dine søsken har samme relasjon til din ektefelle og hans familie som du har. Å gi særlig kvinner et ekstra vern mot slike former for sosial kontroll slik at de kan leve sine liv slik de ønsker, er en frihetskamp. Frihet og liberalisme handler like mye om å ikke tolerere det intolerante.

les også «25 under 25:» Forby søskenbarnekteskap!

I tillegg mener jeg at helseutfordringene som kan følge av søskenbarnekteskap ikke kan sidestilles med utfordringene ved å få et barn etter fylte 40. Her hjemme har Folkehelseinstituttet advart mot søskenbarnekteskap. I Storbritannia bidrar den pakistanske minoriteten med 3,4 prosent av alle fødsler, men har 30 prosent av alle barn med ulike arvelige sykdommer. Ifølge det britiske helsedepartementet dør en tredel av disse før de fyller fem år. Britene mener dette har en åpenbar sammenheng med at over halvparten av ekteskap blant britisk-pakistanere er søskenbarnekteskap.

I Norge er ikke andelen like stor, og utviklingen har gått i positiv retning, fra 43,5 prosent av alle ekteskap mellom norsk-pakistanere i 1997-2001, til 25 prosent i 2007-10. Det er likevel fortsatt høyt, og utgjør en ikke-ubetydelig helserisiko for barna. Et relevant poeng er også at barn av to søskenbarn kan gifte seg med sitt søskenbarn igjen. Da vil det være to generasjoner med ekteskap, som ytterligere øker risikoen for misdannelser.

Ekteskap er ikke ensbetydende med å få barn, og det å få barn er ikke avhengig av ekteskap. Når Bent skriver at han vet altfor godt hva det betyr å ikke få lov til å gifte seg med den en elsker er det en argumentasjon som skal tas på alvor, men som jeg også mener vi kan snu: Ingen burde gifte seg på grunn av forventninger og press, enten det gjelder hvem man gifter seg med, eller hvilket kjønn vedkommende skal ha. Dersom du presses til eller forventes å gifte deg med en i familien din, tar det også vekk mulighetene dine til å forelske deg i og gifte deg med noen andre.

les også Høyres programkomité vil forby søskenbarnekteskap - kan bli flertall

Ja, søskenbarnekteskap er mer vanlig i noen kulturer, og ja, det var mer vanlig før. Men barn gjør i stor grad det som er forventet av dem og det familie og storsamfunn forteller dem at er riktig. Det er ingen barn som er født til å gifte seg med en slektning. Det betyr likevel ikke at det ikke er mange som i dag er gift med søskenbarn som lever gode liv og i gode ekteskap.

Norsk-pakistanere som selv er barn av søskenbarn har uttalt at de er for forbud. Ikke fordi de ikke ser at søskenbarn kan leve lykkelige ekteskap, men fordi det kan bidra til å hindre negativ sosial kontroll, og fordi de forventer at de selv kan få velge noen utenfor familien.

Et forbud vil ikke løse alle problemer, men det vil være et bidrag i kampen mot negativ sosial kontroll. Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, men vi kan forby det som forhindrer andre i å leve ut sine liv som frie, uavhengige mennesker. Derfor ønsker Høyres programkomité et forbud mot søskenbarnekteskap.

Publisert: 31.08.20 kl. 15:33

Fra andre aviser