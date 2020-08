Leder

Modige kvinner i moskeen

Foto: Roar Hagen

– Vi er lei av å bare vaske, lage mat og betale, vi har også rettigheter. Dette er Norge. Vi bor i et likestilt land!

Ordene kommer fra Lul Abdis, som er en av mange kvinner fra den somaliske moskeen Tawfiiq Islamsk Senter på Grønland i Oslo. De har tatt et modig oppgjør med måten de blir behandlet på i moskeen sin.

Selv om majoriteten av medlemmer er kvinner, blir de utestengt fra viktige fora. Kvinnene er også de mest aktive, men i løpet av de 30 årene trossamfunnet har eksistert, har de aldri hatt plass i styret. Til Aftenposten forteller flere kvinner at de ble utestengt fra moskeen da det var ekstraordinært årsmøte. Nå krever de det som burde vært en selvfølge for lenge siden: Å få være med og bestemme.

Mens likestillingen har kommet langt i det norske samfunnet, har flere minoritetsmiljøer en lang vei å gå. I moskeen begrunner de skjevhetene med at praksis i Somalia er at moskedrift er forbeholdt menn. - Det er forventet av kvinner skal være hjemme og oppdra barn, ikke at de skal styre og beslutte noe. Det fortalte Ubah Aden, mangeårig medlem i moskeen og bystyrepolitiker for Oslo Ap. Hun mener det er på høy tid at moskeen praktiserer likestilling.

Også Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) går til det sjeldne skritt å kommentere forhold internt i et trossamfunn.– En patriarkalsk elite av menn kan ikke lenger holde kvinner og unge utenfor, uttalte han til NRK.

Dette er forøvrig ikke den første konflikten i det som er Norges største moske med bortimot 8000 medlemmer. Flere ganger har politiet måttet rykke ut de siste årene. To ulike grupper strider om hvem som representerer styret og dermed moskeen. Andre mener det er konflikt om makt og penger mellom menn i menigheten. Striden rundt hvem som egentlig utgjør styret, og hvilke vedtekter som gjelder i menigheten, har ført til at Fylkesmannen de siste to årene har stanset den årlige overføringen til trossamfunnet. Moskeen har med andre ord mye å ta tak i, og det viser at sanksjonsmidler er nødvendige.

Det mest verdifulle er likevel at kvinner selv tar til motmæle. Vi kan bare ane hvor stor kostnaden er for dem. Mange forteller om et stort sosialt press. At kvinnene våger å ta denne kampen, gir håp. De fortjener vår fulle støtte.

Publisert: 27.08.20 kl. 07:24

