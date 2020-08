GRAVID IGJEN: – «Egotripp», sier mange om oss som «for enhver pris» skal ha barn . Men er ikke barn alltid foreldrenes egotripp, spør Sanna Sarromaa. Foto: PRIVAT

Debatt

Jeg er gravid med en annen kvinnes egg

Rett før coronaen stoppet flyene, tok jeg en siste tur til utlandet og kom hjem med gullegget. Ikke med mitt eget denne gangen, men en annen kvinnes.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Jeg leste en gang at mødre sørger over den siste babyen – den de aldri fikk. Fordi mannen ikke ville. Fordi tiden ikke strakk til. Fordi det ikke var nok penger. Fordi bilen ikke var stor nok. Fordi huset ikke hadde nok soverom. Fordi og fordi. Det var det barnet som aldri ble til fordi unnskyldningene ble viktigere enn lengselen.

Jeg også har sørget over dette barnet i flere år. Årene gikk, og jeg prøvde å gi slipp, men lengselen slapp ikke taket. Jeg tok meg selv i å drømme om hen oftere og oftere. Jeg tenkte på navn jeg ville kalle hen. For hvert år som gikk, ga jeg meg selv mer tid. Jeg kunne sikkert vente til jeg var 37, 38, 39... Og slik gikk årene uten at noe skjedde. Da jeg fylte 40, tenkte jeg at jeg ikke lenger bare kunne vente. Jeg måtte ta skjebnen i mine egne hender. Toget hadde kanskje gått. Jeg kjente at jeg fortsatt ville hoppe på det!

Toget hadde gått. Da jeg gjennomgikk mitt livs første IVF i midten av 20-årene, produserte jeg så mange egg at jeg til og med kunne gi bort halvparten. Da jeg prøvde å produsere egg som 40-åring, satt jeg igjen med bare to som ville befruktes. Ingen av dem var noe prakteksemplar. Fra 18 symmetriske gullegg til to stusslige i løpet av 15 år. En kvinnes biologi er brutal. Etter fylte 40 er det ofte bare ræl igjen.

Jeg var i utlandet, for Norge ville jo ikke behandle meg, ikke engang med egne egg. Jeg var for gammel og levde ikke «i et ekteskapslignende forhold», for jeg hadde ikke to års samboerskap å skilte med. Dessuten hadde jeg barn fra før. Jeg kunne på ingen måte påberope meg å lide av barnløshet, jeg som allerede hadde tre barn.

Statsministeren hadde oppfordret norske folk til å lage barn, men jeg var ikke innbefattet av hennes oppfordring. Jeg var verken norsk eller en mor Norge ville ha. Rammene rundt barnet var ikke konservative og heteronormative nok.

Jeg ble heller ikke gravid. De to befruktede eggene som ble ført i livmoren min blødde bort to uker senere. Er man 40 år, er sjansene for å lykkes under 15 prosent.

Det måtte ett forsøk til. Rett før coronaen stoppet flyene, tok jeg en siste tur til utlandet og kom hjem med gullegget. Ikke med mitt eget denne gangen, men en annen kvinnes. Valget var rasjonelt. Jeg hadde råd til kun ett forsøk til, og jeg ville øke sjansene fra 15 til 50 prosent. Biologi er et hyggelig, men ikke nødvendig, element i et foreldreskap. Kjærlighet er mye viktigere enn DNA, kanskje det eneste virkelig viktige i det hele tatt. Jeg hadde kanskje ikke lenger nok egg, men jeg visste at jeg hadde nok kjærlighet.

Jeg måtte fylle ut et skjema med donorønsker. Jeg hadde ingen ønsker. Det føltes både rart og unødvendig å ønske og krysse av for høyde, vekt, blodtype og hårfarge. Er det noe bedre å få et barn med blå enn med grønne øyne? Mørkt eller lyst hår? Jeg kunne ikke bry meg mindre. «Anything goes», skrev jeg på skjemaet.

En kjapp dagstur på fly og jeg var PUPO igjen – pregnant until proven otherwise, gravid inntil det motsatte er bevist. Denne gangen ble ikke noe annet bevist. Jeg ble de facto gravid.

Selv om barnet jeg bærer ikke har mitt DNA og kanskje ikke får min øye- eller hårfarge heller, koser jeg meg likevel med tanken på at det er jeg som bygger hen opp. Mine følelser, min form og mitt humør påvirker miljøet i livmoren. Det jeg putter i munnen, blir hens mat og byggesteiner. Det føles godt. Masse bær, grønnsaker, jern, fullkorn og folinsyre – det blir det en frisk baby av! Jeg vil bare det beste for hen, akkurat som jeg har villet – og vil – bare det beste for de tre andre barna som har vokst inni meg og blitt store og sterke – og helt egne vesener og personligheter, til tross for samme genmateriale.

Jeg tenker aldri at de barna et sted i Finland som er blitt til med mine egg, er mine. Akkurat på samme måte tenker jeg – motsatt – at dette barnet inni meg er mitt. Jeg har elsket hen fra det øyeblikket jeg så hen på ultralydskjermen, og jeg begynte å gråte av glede, forventning og lettelse. Hen skal selvsagt få vite at det ett sted bor en kvinne som ga oss livets gave, akkurat som mine tre barn alltid har visst at de har biologiske søsken i Finland – eller «tekniske søsken», som de kaller dem. De har aldri hatt vondt av den kunnskapen, trolig fordi de har vokst opp med den. For dem er det ikke skummelt, rart eller unaturlig. De vet at noen trenger hjelp til å få barn – akkurat slik som deres mamma og pappa trengte hjelp til å få dem. Kanskje kommer deres tekniske søsken på besøk om noen år og vil hilse på dem?

«Egotripp», sier mange om oss som «for enhver pris» skal ha barn . Men er ikke barn alltid foreldrenes egotripp? Gode eller dårlige egg, enslige eller i parforhold – vi lager alltid barn for vår egen skyld. Det er ikke mer egoistisk av meg å ønske å ha et barn enn det er av andre.

Jeg har selvsagt tenkt på hvorfor dette barnet var så viktig for meg at jeg brukte absolutt alle sparepengene og litt til, og i godt voksen alder reiste til et annet land for å bli mor. Ønsket var så sterkt. Jeg har mistet familien min to ganger – første gang da min mor og far døde på 90-tallet, og andre gang da min mann gikk fra meg for tre år siden. Jeg har alltid følt at min familie er bitteliten og kjempesårbar. Hva som helst kan skje med hvem som helst når som helst. Jeg har aldri følt at familien min er komplett.

Eggdonasjon ble endelig tillatt i Norge i år, men fremdeles er det mange i dette landet som mener at det ikke er disse barnas beste å bli født. Jeg er ikke lei meg på mine egne vegne, men jeg blir litt lei meg på vegne av hen som vokser inni meg. Det er sårt å tenke at det finnes mennesker som mener at hen er blitt til på feil måte. Men barn født av donorceller er, tro dere eller ei, akkurat som alle andre barn – kanskje bare litt mer ønsket, litt dyrere produsert og alltid meget nøye planlagt.

Jeg gleder meg vilt til å møte og bli kjent mitt fjerde barn. Da får jeg kanskje endelig til å si at familien min er komplett?

Publisert: 22.08.20 kl. 07:56

