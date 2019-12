STILT FOR RIKSRETT: President Donald Trump er den tredje amerikanske president som blir stilt for riksrett. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Leder

Når riksrett blir uunngåelig

Representanthuset i Washington, D.C. har vedtatt å stille president Donald Trump for riksrett. Han anklages både for maktmisbruk og for å ha hindret etterforskningen. Presidentens handlinger gjorde riksrett uunngåelig.

Nå nettopp

På nyåret vil prosessen mot Trump fortsette i Senatet. Der har republikanerne flertall, i motsetning til i Representanthuset. Er det noe denne saken har vist, er det at de folkevalgte følger partilinjen, nesten uten unntak. Alt tyder derfor på at et flertall i Senatet vil frifinne Trump.

Trump, hans tilhengere og mange observatører mener det er presidenten som har mest å vinne på riksrettssaken. Det styrker hans grep om egne kjernevelgere og forsterker konspirasjonsteorier om at det finnes en «dyp stat» som motarbeider ham. Han fremstiller seg som et offer for hevnlystne demokrater som ikke er kommet over at de tapte presidentvalget i 2016.

Riksrettssaken handler ikke om noe av dette. Hvilke konsekvenser saken vil få for presidentvalget neste år er både irrelevant og spekulativt. Spørsmålet er om Trump har misbrukt sitt embete for egen politisk vinning. Har han lagt press på en utenlandsk statsleder for å få ham til etterforske en rival foran neste års presidentvalg, tidligere visepresident Joe Biden? Har han deretter forsøkt å hindre Kongressen i å granske saken? Et flertall i Representanthuset svarte ja på begge spørsmål.

Denne saken handler om noe som er mye viktigere enn neste valg. Utfallet vil definere hva fremtidige presidenter kan tillate seg. Grunnlovsfedrene var opptatt av å forhindre at en president skulle søke hjelp fra fremmede makter for å beholde makten. De innførte et maktfordelingsprinsipp som ga Kongressen tilsynsmyndighet med den utøvende makt, presidenten. En leder som misbrukte sin makt, skulle kunne stilles for riksrett og fradømmes sitt embete. Ingen, heller ikke presidenten, er hevet over loven.

Noe av det mest alvorlige i Trumps første tre år i Det hvite hus er hans forsøk på å undergrave de uavhengige institusjonene, som er hjørnesteiner i det amerikanske demokrati. Samtlige av de folkevalgte i Kongressen har avlagt ed på at de vil utføre sin plikt ifølge Grunnloven. Det er forstemmende å se hvordan dagens republikanske politikere legger alle prinsipper til side for å tjene som presidentens ukritiske talerør.

Publisert: 19.12.19 kl. 14:59

Mer om

Flere artikler