VEKST: Det er det svært gledelig at de tre nordligste fylkene har hatt en økonomisk vekst som ligger langt over landsgjennomsnittet det siste tiåret, skriver VG redaksjonelt. Foto: Sara Johannessen / VG

Leder

Fremtidstro i nord

Distriktsopprør, by mot land og et stadig mer polarisert ordskifte har preget året som har gått.

Nå nettopp

Dette satte ikke minst sine spor i høstens lokalvalg som på mange måter fremstår som et protestvalg. Særlig har det vært en bekymring for at Nord-Norge sakker akterut.

Derfor er det svært gledelig at de tre nordligste fylkene har hatt en økonomisk vekst som ligger langt over landsgjennomsnittet det siste tiåret. Det viser nye tall som Aftenposten har presentert.

Finnmark ligger helt på toppen. Der har veksten i verdiskaping pr. innbygger vært dobbelt så høy som gjennomsnittet i Norge. På plassene bak følger Troms og Nordland. I tillegg er også arbeidsledigheten i vår nordligste landsdel under landsgjennomsnittet. Sjømatnæringen, høye laksepriser, oljesektoren og bygg- og anleggsvirksomhet er viktige bidragsytere til økonomisk vekst. Positivt er det også at turismen går svært godt i mange lokalsamfunn.

Selv om det ikke er en nyhet at det går godt med økonomien i Nord-Norge, er det ikke optimisme og vekst som preger debatten. Hvis man ikke vet bedre, kan vi lett få inntrykk av at dette er en region uten fremtidshåp.

Det betyr ikke at det mangler utfordringer. Nord-Norge er rik på ressurser, men fattig på folk. Fallende fødselstall og utflytting er en urovekkende trend. I år har det også vært stor bekymring for beredskapen. Når folk har lang avstand til sykehus og lege, må de være sikre på å få hjelp. Politikerne har undervurdert dette, noe den uholdbare situasjonen rundt luftambulansen har vist.

Distriktspolitikk har preget mye av den politiske debatten. Vi må ta på alvor at mange er bekymret for sentralisering og at livsgrunnlaget forsvinner. Samtidig er det viktig å ikke skape større motsetninger enn det er grunnlag for. Derfor er det verdt å merke seg at de økonomiske forskjellene mellom norske regioner er blitt vesentlig mindre. Historisk sett har Oslo og Akershus-området hatt en verdiskaping pr. innbygger som lå høyt over snittet. Nå er den forskjellen blitt kraftig redusert.

For Norge som nasjon er dette gledelig. I det lange løp er næringsutvikling og økonomisk vekst den viktigste faktoren for å skape optimisme i nord. Landet vårt blir mye bedre dersom by og land ikke bare er likeverdige, men også snakker hverandre opp. Trygve Hoff sier det så vakkert i klassikeren «Nordnorsk julesalme»:

«Vi levde med huva i handa, men hadde så sterk ei tru

Og ett har vi visselig sainna, vi e hårdhausa vi som du.»

Publisert: 24.12.19 kl. 15:46

Mer om

Flere artikler