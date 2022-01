Kommentar

Nå går Erna etter de uvaksinerte

Av Astrid Meland

PÅ BYEN: Høyre-leder Erna Solberg og nestlederne Tina Bru og Jan Tore Sanner var på utestedet Eilifs i Oslo.

Gammel-statsministeren mener rivalen Jonas Gahr Støre ikke tør å ta debatten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Her om dagen satte Erna Solberg seg ned med VG på politikernes foretrukne vannhull Eilifs i Oslo. Ikke overraskende ble det mye snakk om pandemien, som preget de siste årene av Solbergs regjeringstid.

Og pandemi er noe Solberg kan. Som statsminister virket hun like godt inne i detaljene som sin kollega, helseminister Bent Høie.

Og fortsatt mener hun mye om håndteringen. Til VG sier hun at det virker som Støre-regjeringen kvier seg for å ta den vanskelig debatten om vaksinepass.

– Skal vi ta mer hensyn til de uvaksinerte enn til at det store flertallet skal kunne få leve normalt, spør Solberg.

Selv vil hun ikke si hva hun mener om et slikt pass. Men hun flørter tydeligvis med tanken. Den forrige statsministeren nevner store arrangementer som 17. mai og Norway Cup, ting hun selv måtte avlyse.

Nå håper hun det kan gå som normalt. Kanskje ved hjelp av vaksinepass.

VURDERER VAKSINEPASS: Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol sa på sist pressekonferanse om corona at de jobber med saken.

Men er premisset til Solberg riktig? Er det de uvaksinerte som er årsaken til at samfunnet er delvis nedstengt?

Jeg tror ikke det.

I forrige uke var det ifølge ukesrapporten til FHI flere vaksinerte enn uvaksinerte som var lagt inn med coronaviruset. Siden så få i samfunnet er uvaksinert, er de altså godt overrepresentert.

Men antagelig har de eldre, sårbare større risiko for å bli lagt inn enn uvaksinerte.

Fremover vil nok innleggelsestallene gå opp fordi smitten spres i disse gruppene. Også de med to og tre doser legges inn på sykehus.

Kanskje Erna Solberg vi at vi skal ta debatten om et alders-pass også?

Siden de eldre og sårbare smittede fyller opp sykehussenger, og fratar oss andre friheten?

Hun vil neppe det.

CORONAPASS: I fjor sommer åpnet Solberg-regjeringen for flere på fotballkamper og kulturarrangement med coronapass.

Sist jeg sjekket var det bare 99 000 uten noen form for immunitet over 45 år i Norge. Blant de uvaksinerte ble 47 innlagt med corona i forrige uke.

Det er annerledes i andre land, med lav vaksinasjonsdekning. Men i Norge kan det vel ikke være disse 47 som holder samfunnet stengt og tar fra oss muligheten til å gå på teater og nattklubb?

For dette tåler vel sykehusene?

Og i sommer får vi tro at Norway Cup og festivaler får gå som normalt. Uten noe slags pass.

UVAKSINERTE OVERREPRESENTERT PÅ SYKEHUSENE: Forrige uke var det omtrent like mange uvaksinerte og vaksinerte som ble innlagt med corona. Her fra intensiven på Sykehuset Østfold mai 2020.

Det er interessant at Solberg kommer med et slikt utspill. For hun representerer et parti som er opptatt av den enkeltes valgfrihet.

Kanskje sier utspillet noe om hva Solberg tror er populært. De uvaksinerte står ikke høyt i kurs for tiden. Og hvor dypt de liberale idealene egentlig stikker, når det blir snakk om næringsinteresser.

Eksstatsministeren vil kanskje si at hun først og fremst tenker på valgfriheten til folk flest? Hun mener tydeligvis at den hindres av en liten minoritet som nekter å la seg vaksinere.

Men å la være å overkjøre minoriteter, det er vel selve kjernen i det liberale prosjektet?

Da de første kravene om vaksinepass kom i norsk offentlighet for et år siden, virket ikke Solberg-regjeringen særlig giret.

Å dele folk inn i verdige og uverdige, og nekte uvaksinerte å gå på frisør, kafé og museum?

Så vidt jeg husker var det en i Høyre som på bakrommet mumlet at sånt noe minnet om kommunisme.

Dette var ekstra kontroversielt da, fordi så mange ventet på vaksine. Men vaksinepassene kom til slutt, etter heftig påtrykk.

Abid Raja var kulturminister og hadde en vanskelig oppgave med å presentere de uforståelige regler med pass som skulle åpne for turister på pakkereiser, flere på fotballkamper og andre arrangementer.

Vaksinepassene ble nok ikke så mye brukt. Sommeren kom, smitten sank. Festivalene var avlyst. Det trengtes ikke så mange steder ellers. Jeg brukte det for å slippe inn på én fest.

Det vi trodde den gangen, var at vaksinene hindret smitte. Og det å holde smitten nede samtidig som man kunne åpne mer, kunne kanskje fungere med disse passene.

Men julebordet på Aker Brygge i november viste at det ikke er slik lenger. Nå smittes de vaksinerte i stort monn.

Derfor er argumentet for vaksinepass nytt nå. Nemlig at vi slipper tiltak om de uvaksinerte slutter å havne på sykehus.

Det at næringslivet vil ha vaksinepass er lett å forstå. Mange står på randen av konkurs.

Men antagelig vil den praktiske effekten av å innføre vaksinepass være den samme som å åpne helt opp. Smitten vil gå opp.

Dermed er det bedre å bare åpne opp, om man først skal gjøre dette. Det blir sikkert en del sykdomsfravær i besetningen til teatrene. Og en del smitte i publikum.

Men det vil det bli uansett, også med vaksinepass. Sykehusinnleggelsene vil nok gå opp når smitten når den kommer til de eldre og sårbare, som foreløpig ser ut til å være lite smittet. Så er da også marginen i sykehusene gode for tiden.

Om alternativet er vaksinepass, er det bedre å bare la Operaen og Nationaltheatret få spille stykkene sine igjen.

«Når de døde våkner» eller «Over Ævne», for eksempel. Det kan være noe sånt vi trenger nå.