Debatt

Hjelp de eldre!

Kjære alle sammen. I går var jeg på butikken og opplevde noe jeg føler jeg har opplevd flere ganger. Og grunnen til at jeg skriver dette nå, er fordi jeg har et håp om at vi kanskje kan endre litt på hvordan vi oppfører oss mot de eldre.

CHARLOTTE THØGERSEN, HR-rådgiver

På butikken står det en eldre dame som prøver å betale. Hun rister i hendene sine, hun hører dårlig, hun er tynn, hun har vondt i ryggen, hun ser dårlig, men likevel prøver hun å betale for de to varene hun skulle ha den dagen.

Hun tar frem lommeboken sin hvor det ligger en del kort. Hun prøver så godt hun kan, mens køen blir litt lengre. Han bak kassen begynner å irritere seg, og istedenfor å hjelpe så blir han mer oppgitt og kjefter litt på henne: «Du må snu kortet», «hører du ikke, du må bruke chippen».

Hun svarer: «Jeg forstår ikke. Hva skal jeg gjøre?»

Dette sier den eldre damen mens jeg ser at hun blir mer og mer stresset og sikkert litt flau inni seg. Folk i køen begynner å uffe seg, og blir mer og mer irritert.

Jeg klarte ikke å stå å se på hvordan denne søte, nydelige damen ble behandlet. Jeg gikk forbi alle i køen, gikk opp til damen å sa: «Ikke bry deg, ta den tiden du trenger. Jeg kan hjelpe deg om du vil?». Hun svarte tilbake med en søt stemme: «Vil du det. Tusen takk.»

Jeg viste henne at hun hadde tatt feil kort, hun brukte medlemskortet. Jeg viste henne hvilket kort som var riktig, og fortalte henne på en rolig og tydelig måte hva hun måtte gjøre. Jeg lot henne prøve selv, og da prøvde hun først å legge kortet på maskinen for å prøve den chippen som han bak kassen hadde sagt at hun skulle bruke.

Da den ikke ville fungere, ble han bak kassen nok en gang irritert og sa hun måtte forte seg. Da merket jeg at det boblet inni meg, og jeg som egentlig er veldig konfliktsky og liker egentlig ikke å si ifra, klarte ikke å holde dette inne meg lenger. Jeg sa: «Nå må du roe deg ned. Ser du ikke at hun prøver. Skjerp deg.»

Jeg hjalp damen, og endelig funket det. Hun tok tak i armen min når hun hadde pakket varene i posen sin og sa: «Tusen takk. Du er veldig snill». Mens hun sa disse ordene, så jeg tårene i øynene hennes. Da kom tårene mine også, for å si det sånn. Det samme skjedde med min mormor for en stund siden, da hun også var på butikken å skulle handle, og hun ble så lei seg.

Vi må huske at de eldre ikke har like mye energi som før, de har kanskje ikke satt seg inn i alt det nye som har kommet i markedet, hørselen er ikke som før, synet er ikke som før.

Tenk hvis dette hadde vært din bestemor, mormor eller farmor. Du vil ikke at folk skal behandle dem med lite respekt og få dem til å føle seg dårlig. Vær så snill å hjelp de eldre hvis det ser ut som de trenger hjelp. Alle de som sto og klagde i køen kunne jo like så gjerne brukt de minuttene på å hjelpe den stakkars damen istedenfor å klage. Alle vet at man blir mer stresset når noen står å maser og kjefter på deg.

Tenk på alt de eldre har gjort for oss. De fortjener å få vår respekt og nå er det vår tur til å hjelpe dem. Tenk at for denne damen så var den turen til matbutikken et høydepunkt, og hun var sikkert stolt av seg selv som klarte å gå hele veien dit. Vi vil jo at de skal føle på stolthet, føle at de lever, føle at de betyr noe. Vi skal ikke bryte dem ned.

Så hvis du for eksempel ser en eldre person sitte alene på en kafé, ja så send et lite smil over til denne personen. Det vil virkelig løfte dagen deres.

Del gjerne dette videre, for jeg håper vi alle kan tenke litt på dette. Istedenfor å bruke tid på å klage, bruk heller tiden på å hjelpe de som ikke alltid kan klare det på egen hånd. Jeg legger ved et bilde av min mormor og morfar som nå dessverre ikke klarer alt på egen hånd lenger, men de sier at det beste de vet er når noen kommer på besøk til dem, når noen smiler til dem og får dem til å føle seg vel.

De eldre vil kjenne at de lever, de også: Se dem, snakk med dem og ta vare på dem Og ikke minst, selv om vi har mye å gjøre i hverdagen, prøv å finn litt tid til å dra på besøk til dine foreldre eller besteforeldre.

Innlegget og bildet ble først publisert på forfatterens Facebook-side, og gjengis her med tillatelse.