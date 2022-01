Kommentar

Familien som binder Norge sammen

Av Hanne Skartveit

Prinsesse Ingrid Alexandra får pliktene i arv. Som faren. Og bestefaren. Og faren hans før det. Kongefamilien står for noe bestandig og stabilt i en urolig verden.

Prinsesse Ingrid Alexandra har blitt myndig. Skulle hun bli kronprinsesse nå, kan hun tre inn for Kongen og lede statsråd.

I forbindelse med 18-årsdagen intervjuet jeg prinsessen, hjemme på Skaugum. Hun fremstår åpen, trygg, reflektert og varm.

En dag skal hun bli Norges dronning. “Kongen er død. Leve Dronningen”. I dyp sorg skal hun gå inn i den oppgaven hun har forberedt seg på hele livet.

Det er en underlig ordning at posisjonen som statsoverhode skal gå i arv, fra en generasjon til den neste. Det er antagelig få i Norge som ville stemt for å innføre monarki i en ny folkeavstemning i dag. Men vi fikk vårt kongehus i en annen tid. Det fungerer. Og vi vil ha det.

Valgt av folket

Oppslutningen om det norske kongehuset er stabilt høy. Særlig blant de unge. NRKs siste meningsmåling viser at drøyt tre av fire nordmenn mellom 16 og 20 år sier ja til monarkiet. Tidligere målinger viser det samme. De unge liker kongehuset. Og fire av fem tror at det kommer til å bestå, og at Ingrid Alexandra blir dronning.

Historien er også på lag med kongefamilien. Det norske kongehuset er folkevalgt. Det ble innsatt etter en folkeavstemning i 1905, da spørsmålet var om prins Carl av Danmark skulle bli det frie Norges konge etter oppløsningen av unionen med Sverige. Det ble et massivt “Ja” fra det norske folk. Prins Carl ble kong Haakon, far til kong Olav, og bestefar til dagens kong Harald.

Kongefamilien balanserer det opphøyede og det folkelige, kanskje bedre enn noe annet kongehus i Europa. Sittende foran f.v.: Dronning Sonja, kong Harald, prinsesse Ingrid Alexandra og Marit Tjessem. Stående f.v.: Prins Sverre Magnus, kronprinsesse Mette Marit, kronprins Haakon og Marius Borg Høiby.

Stortinget har jevnlig behandlet forslag om å avvikle monarkiet i Norge. Forslaget har falt - hver eneste gang. Kun et lite mindretall av våre folkevalgte har stemt for. Dette viser at vårt kongehus også har en demokratisk forankring. Stortingsflertallet, som ganske sikkert aldri ville stemt for å innføre monarki i dag, stemmer altså til stadighet nei til å avvikle dagens ordning.

Churchill og dronning Elizabeth

Vi har vært heldige med vår kongefamilie. Hver nye tronfølger har tatt sin naturlige plass, tilpasset tiden de lever i. Kong Haakon sa klart at han også var kommunistenes konge. Kong Olav inkluderte innvandrere. Kong Harald snakker om jenter som elsker jenter, gutter som elsker gutter, om nordmenn som tror på Gud og på Allah. Den dagen kronprins Haakon blir konge, må han finne sin vei. Og etter han igjen, Ingrid Alexandra.

Jeg tilhører dem som har slukt Netflix-serien “The Crown”. Storbritannias dronning Elizabeth var bare 25 år da hun ble dronning. Hun var ung og uerfaren. Men hun kjente godt pliktene som lå på henne.

Særlig en episode gjorde inntrykk på meg. Slik det fremstilles i serien, hadde statsminister Winston Churchill holdt skjult for dronningen at han hadde hatt slag, og var ved svært dårlig helse. Da hun fikk vite dette, kalte hun ham inn til sitt kontor for en overhaling. Hun gjorde det klart for ham at forholdet mellom den utøvende makten og den symbolske makten, hviler på tillit. Denne tilliten hadde Churchill nå brutt.

Opphøyet - og litt mystisk

Dronning Elizabeth viste til hva hun lærte den gangen hun som ung jente gikk på “dronningskolen”: “De utøvende makthaverne kan utforme og iverksette politiske vedtak, og står til ansvar overfor velgerne. Den symbolske makten gir tyngde og legitimitet til de utøvende, og står til ansvar kun overfor Gud.”

I Netflix-serien «The Crown» møter vi den unge dronning Elizabeth, som tar over tronen som 25-åring, ung og uerfaren.

I vårt sekulære samfunn kan den symbolske makten knyttes opp mot våre felles verdier og erfaringer, overlevert gjennom generasjoner. Som at de mektige ikke er frie til å gjøre som de vil. At mindretallet har et vern. Og at den svakeste blant oss har samme verdi som alle andre.

Kongehuset representerer noe opphøyet og litt mystisk, i en tidvis triviell hverdag. Noe stødig, som ikke vakler tross skiftende politiske vinder, og populistiske bølger. Den symbolske makten som ligger hos Kongen, gir trygghet både til folket, og til dem som styrer landet.

De fortrolige samtalene

Ingen har møtt flere statsministre, hatt flere lange samtaler med dem om Norge, om norsk politikk, og om vår plass i verden, enn Kongen. Han har ledet statsråd, gjennom en lang rekke regjeringer. Han representerer en langsiktighet, og har en erfaring, som ingen andre i landet har.

Samtalene mellom statsministeren og regenten er fortrolige. Vi vet ikke hva de snakker om, og vi vet lite om kjemien mellom Kongen og den enkelte statsminister. Men jeg kan tenke meg at det tidvis kan være nyttig for en fersk statsminister å ha et fortrolig rom, hos en som kjenner de lange linjene, og som har sett styrke og svakhet hos ulike statsministre gjennom kriser og tunge tak.

I et stadig mer mangfoldig Norge er det stadig mindre som binder oss sammen. Det er færre felles møtepunkter. Noe av det vi fortsatt samles om, er 17.mai, idretten - og kongefamilien.

Prinsesse Ingrid Alexandra skal bære arven videre.

Våre kongelige viser også at det å være del av det norske samfunnet, ikke betyr at du må ha familie som har bodd her i sju generasjoner. Jeg har hørt mange nordmenn med innvandrerbakgrunn snakke varmt om de kongelige. Kongefamilien er hevet over partipolitikk, over harde politiske diskusjoner. Og de viser med tydelighet at de tilhører hele Norge. Kongefamilien er noe alle nordmenn kan slutte opp om, uansett hvem vi er, og hvor vi kommer fra.

Den uskrevne kontrakten

Vi trenger noe stabilt og forutsigbart i en urolig tid. Kong Harald har den rollen i dag. På et tidspunkt tar kronprins Haakon over. Etter det blir Ingrid Alexandra dronning. En gang inn i fremtiden.

Hun er fortsatt ung. Hun må få vokse naturlig inn i rollen. Kunne gjøre feil, og få mulighet til å finne ut hvem hun er. Ha tid og anledning til å velge den hun vil dele livet med. Og til å utforske hva slags dronning hun ønsker å være. Når den tid kommer.

Eller om den tiden kommer. Så lenge både det norske folk og kongefamilien selv ønsker det, vil monarkiet bestå. Ikke lenger. Det ligger der. Som en uskreven og uutalt kontrakt mellom dem og oss.