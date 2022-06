Kommentar

Du blir smittet selv om du har hatt det før

Av Astrid Meland

LIVET ER SOM VANLIG IGJEN: På stranden på Kadettangen møtes folk som før pandemien.

Coronaen er her igjen. Vaksinene stopper ikke smitte. Kan en ny vaksine ordne opp?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Covid-19 har slått til med en sommerbølge. Innleggelsene går opp i flere land.

Nå er det altså ikke bare om vinteren vi går rundt og hoster og harker.

Og med sommerens festivaler, reiser, fester og alle slags treff uten munnbind og avstand, er sjansen større for å bli smittet i år enn i fjor.

Særlig fordi vi har en mer smittsom variant, vi møtes mer, pluss at vaksinene ikke hindrer smitte lenger.

Tre doser stopper ikke coronaviruset. Du får det likevel.

Ikke en gang om du ble omikron-smittet tidlig i vinter, ser det ut til å gi deg særlig beskyttelse mot ny smitte.

Du kan få viruset igjen raskt. Eksperter snakker uker, ikke måneder, avhengig av hvilken variant du hadde.

FOLKSOMT: Kygo spilte på Bislett stadion sommeren før pandemien.

For omikron er som et stealth-fly. Viruset suser forbi vår radar, kommer seg inn i kroppen og formerer seg.

Det er derfor en rekke land har en sommerbølge nå. Hverken vaksine eller tidligere infeksjon stopper smitten. Det er visst slikt vi må regne med jevnlig med dette viruset.

Danskene sa denne uken at de vil vaksinere alle over 50 for fjerde gang. Det skjer fra 1. oktober. De la vekt på at selv om vaksinen ikke lenger hindrer smitte, virker den bra mot alvorlig sykdom.

Våre naboer spiller derimot ned alvoret i sommerbølgen, som de anslår varer en måned eller to.

Det er tydeligvis høsten de gruer seg mest til. For da får vi sesongen mot oss. Og influensa kan komme i tillegg.

Danskenes strategi er å unngå tiltak, og heller forebygge alvorlig sykdom med vaksiner og covid-pillene de tar i bruk etter sommeren.

VAKSINERER ALLE PÅ 50 OG OPPOVER: Danskenes stasminister Mette Frederiksen holdt corona-pressekonferanse onsdag. Danskene vil gi folk et fjerde stikk med de vaksinene som finnes nå.

Også norske helsemyndigheter håper på å slippe tiltak. Herfra understrekes det at pandemien ikke er over og at de eldste og sårbare bør vaksineres igjen for å unngå for mye sykdom.

Det har imidlertid ikke skjedd i særlig utstrekning.

FHI åpnet i april for en fjerde dose for dem over 80 år. Men bare seks prosent har benyttet tilbudet, ifølge siste ukesrapport.

Det er kanskje ikke så overraskende. Tilbudet var lite omtalt.

Vaksineringen tar seg nok opp fremover. Et interessant spørsmål er om en ny, fjerde dose i det hele tatt vil gi deg beskyttelse mot å bli smittet?

Det ser ikke så bra ut.

For også nyvaksinerte kan bli smittet.

FOLK SKAL PÅ TUR IGJEN: Køene på Gardermoen er ikke noe å trakte etter, men antakelig er Oslos flyplass blant de minst trange nå i ferien.

Men hva da med nye typer vaksiner?

Selskapet Moderna offentligjorde onsdag at de har laget en ny vaksine som gir bedre beskyttelse mot dagens omikronvariant enn de vaksinene vi har nå.

De vil begynne å bruke den i august om den godkjennes.

Det vil i tilfelle være gode nyheter. En slik vaksine kan dempe høstens ventede smittebølge. Og det er mange som ikke tåler smitte godt.

Flere eksperter kritiserer imidlertid Moderna for å sende ut bare pressemeldinger. De vil forståelig nok ha mer informasjon og detaljer om selskapets forskningsresultater, som finnes internt.

UTVIKLER NY OMIKRON–VAKSINE: Moderna vil nå be om godkjenning for en ny coronavaksine som de mener har gode resultater og som de vil ta i bruk i høst.

I det vitenskapelige miljøet krangler ekspertene fortsatt.

Noen mener alle nå må oppfordres til å unngå smitte på grunn av long covid og fordi infeksjon ikke gir beskyttelse.

Andre mener smitten uansett er her og at infeksjoner bedrer befolkningsimmuniteten.

Det er også uenighet om de nye variantene er mer sykdomsfremkallende. FHI skriver at de ikke ser tegn til dette foreløpig. Det samme sier danskene.

En japansk studie kan derimot tyde på at dagens variant kan ligne mer på Delta.

Norske myndigheter har ikke sagt ennå hva de gjør til høsten.

Det er mange spørsmål:

Hvem skal få vaksine? Skal de vente på den nye typen? Får vi nok doser? Hvilken variant dukker opp til vinteren?

Dette er altså fortsatt en gambling. Men så begynner vi å bli erfarne spillere nå.