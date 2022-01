Kommentar

Skjebnedagen nærmer seg: Kritisk for idretten

Av Leif Welhaven

Idrettspresident Berit Kjøll ber om lettelser fra kulturminister Anette Trettebergstuen og regjeringen.

En nedstengt idrett over tid påfører mye skade. Myndighetene bør tenke nøye gjennom hva det er tvingende nødvendig å holde lukket gjennom vinteren.

Mye har forandret seg siden coronapandemiens første faser.

Forskjellen er stor på en situasjon der sårbar grupper var ubeskyttede og et tidspunkt der vi har fått vaksiner.

Når de mest utsatte har fått tre doser i armen, er det lettere å ha forståelse for ønsker om å holde idretten i gang enn det var da maset om breddefotball var på det mest intense i fjor.

Nå er spørsmålet om Norges Idrettsforbund vil møte mer politisk forståelse enn i tidligere runder. På et møte med myndighetene kom NIF onsdag med tre konkrete forslag om lettelser. Både ungdom, toppidrett og voksen breddeidrett stod på agendaen.

Hele veien handler coronatiltak om forholdsmessighet. Det er nødvendig å veie nytte mot skade ved ulike grader av åpning og lukking av samfunnet.

Det var forståelig å ta harde grep på bred front i desember, og da var det logisk at også idretten ble rammet igjen.

Men det er veldig stor forskjell på om organisert idrettsaktivitet for voksne snart kommer i gang igjen, eller om vi må gjennom enda en lengre periode med stopp.

Når plusser og minuser skal veies mot hverandre, må det også tale i favør av å holde aktivitet i gang at skadevirkningene selvsagt blir større jo lengre tidsrom restriksjonene gjelder for. Sist sommer var frafallet fra idretten oppe i 185.000, og gudene vet hvor det ender om mye stenges også videre i 2022.

Nå er vi snart to år ut i coronaen. Det gjør at vi i større grad enn i starten må kunne kreve konkrete svar på hvorfor det eller det tiltaket er nødvendig, og hva som blir tenkt rundt vurderinger om proporsjonalitet.

Det som over tid har vært en dårlig sak for idretten, er jo at helsehensyn naturligvis veier ekstremt tungt. En del grener dreier jo seg om aktiviteter som samler mange og tidvis innebærer en god dose kontakt.

Dessuten er det vanskelig å argumentere for særbehandling av en enkelt sektor i tider hvor en generell metersregel gjelder.

Men nå er det også grunn til å kreve svar om en metersregel er den beste veien å gå med dagens forutsetninger, eller om vi kan ha mindre generelle og firkantede regler nå. Dette kan bli særlig avgjørende for sjansene til voksen breddeidrett.

Dersom det skal være legitimt å holde idretten som sektor innesperret også utover vinteren og eventuelt våren, som et virkemiddel for å bekjempe corona, bør helsemyndighetene ha bevisbyrden for hvorfor tiltakspakken er den riktige.

Tilsvarende argumentasjon kan legges til grunn for kultursektoren, serveringsbransjen og andre utsatte områder.

I det store må vi få bedre forklaringer på hvorfor, ikke bare beskjeder om hva vi skal gjøre.

Fortsatt vet vi ikke alt om omikron, og det kan godt være at det finnes tilstrekkelig vektige grunner for å forlenge dagens tiltaksnivå ytterligere. Det er også usikkerhet rundt hvilken fart den ventede smitteøkningen kommer til å få.

Men uansett er det tid for å skjerpe kravene for begrunnelser for hva som er helsefaglig nødvendig å holde lukket over lang tid.

Og dersom det er nødvendig å holde deler av idretten nede gjennom en generell metersregel, er det viktig at barn og unge og de profesjonelle er prioriterte. Da bør det i alle fall jenkes noe på den innstammede definisjonen av toppidrett. I dag kan Branns herrelag ikke trene sammen, for eksempel.

Her snakker vi om en bedrift av ikke ubetydelig størrelse, og det ser i dagens bilde litt rart ut å ilegge et yrkesforbud her. Heldigvis er det signaler på at definisjonen mykes opp noe.

Bare tiden vil vise hvordan coronasituasjonen utvikler seg fremover. Men når det blir så langvarig som nå, og vaksineringsgraden begynner å tilta ordentlig, er det et spørsmål som blir stadig mer maktpåliggende: Hva kan vi klare å leve med samtidig som vi bekjemper viruset?