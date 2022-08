Kommentar

Forholdet mellom USA og Kina er det viktigste i vår tid

KONTROVERSIELT: Nancy Pelosis ble tirsdag kveld mottatt på flyplassen av Taiwans utenriksminister. Dette bildet er frigitt av utenriksdepartementet på øya.

De kinesiske reaksjonene på Nancy Pelosis besøk på Taiwan er voldsomme, men det er ingenting som tyder på at Beijing vil ta «en Putin» og invadere. Forholdet mellom USA og Kina er likevel det dårligste på mange tiår.

Det er ikke godt nytt for vår klode. Dette er de to største økonomiene i verden. Det er to enorme militærmakter. Forholdet mellom dem er det viktigste i vår tid. Og Taiwan er episenteret for alle uenighetene.

Retorikken fra Beijing tirsdag kveld er tøff. Besøket er «som å leke med ilden» og «de som leker med ild, vil bli slukt av den», heter det fra UD.

En opprørt kinesiske ambassadør til USA sier på CNN at Kina er klar til å bruke kraftfulle midler for å beskytte sin suverenitet og anklager Washington for å drive med «dobbeltmoral» sammenlignet med reaksjonen på det russiske angrepet på Ukraina.

Militærøvelse

Kina har sendt militærfly i luften og varsler en gigantisk militærøvelse rundt Taiwan - der det skal skytes med skarpt. Det skjer samtidig som Pelosi onsdag etter planen skal møte den politiske ledelsen på øya, som USA i 1979 anerkjente som en del av «ett Kina», representert av regjeringen i Beijing.

Kartet viser ifølge Global Times hvor Kina nå planlegger militærøvelser.

Det er 25 år siden sist en så høytstående amerikansk politiker besøkte Taiwan. Den gang var ikke Kina så mektig som nå - verken økonomisk eller geopolitisk. Det var før Kinas eventyrlige vekst.

Folk flest på Taiwan tar ikke truslene fra Kina så tungt. De er vant til å leve med den truende retorikken, og Pelosis besøk har ikke utløst noen spesiell frykt. På sosiale medier har det til dels blitt spøkt med hvordan saken har blitt fremstilt i utenlandske media.

Likevel er det en fare for at ting skal eskalere med tanke på at USA har flyttet sine krigsskip nærmere Taiwan og kineserne har militære øvelser i området. En misforståelse kan være nok til å skape uheldige situasjoner.

Massakre

Det er verdt å merke seg at Nancy Pelosi helt siden massakren på Den himmelske freds plass i 1989 har vært en forkjemper for at Kina må følge menneskerettighetene. Hennes støtte til Taiwan er ingen overraskelse sånn sett, men det er likevel vrient å forstå for Beijing.

Den kinesiske viseutenriksministeren Hua Chunying kom med sterke advarsler mot USA før Nancy Pelosi landet på Taiwan.

For i ettpartistaten Kina er det ingen fornuft i at den tredje mektigste personen (etter presidenten og visepresident) i USA drar på en høyst egenregissert tur til Taiwan - mot Joe Bidens vilje. Attpåtil tilhører de samme politiske parti.

Ettermæle

Samtidig er det bare noen dager siden samme Biden og den kinesiske lederen Xi Jinping hadde en digital samtale der de ble enige om å møtes i løpet av høsten. Verken Washington eller Beijing ønsker at det møtet skal gå i vasken - ikke minst med tanke på den økonomiske nedturen etter corona og krig i Ukraina.

Xi vet samtidig at han ikke bør vise for mye tilbakeholdenhet med tanke på høstens partikongress.

For Pelosi personlig handler det nok mye om hennes ettermæle. Hun er 82 år og den politiske karrieren går mot slutten. For å bruke en amerikansk terminologi, så er det hennes «home run». Når hun først skulle på rundreise i Asia, ville det være litt merkelig om hun ikke skulle besøke Taiwan, som hun har vært så opptatt av i mange tiår. Men det er tvilsomt hvor mye hennes besøk vil gagne Taiwan.

TAIPEI: Demonstranter på Taiwan tirsdag kveld viser sitt syn på konflikten.

USA må huske på sitt løfte om å «støtte forsvaret av Taiwan» siden demokratiet der er «truet» av Kina, skriver hun i et innlegg som ble publisert i Washington Post etter at hun hadde landet. Pelosi mener at et slikt besøk «er viktigere enn noen gang».

Ingen kursendring

Hun understreker likevel at besøket ikke betyr noen kursendring i USAs politikk overfor Kina og Taiwan. Joe Biden på sin side brøt nylig med etablert amerikansk politikk da han sa at USA vil forsvare Taiwan militært hvis Kina går til angrep. Det hvite hus rykket ut i etterkant og sa at USAs «strategiske tvetydighet», der de ikke svarer klart på dette spørsmålet, ikke er endret.

BEIJING: En plakat for Folkets frigjøringshær, som mandag var 95 år.

Kina anser den selvstyrte øya som kinesisk territorium og utelukker ikke vold for å oppnå gjenforening. President Xi har flere ganger sagt at en gjenforening er «uunngåelig».

Potensielt er det som vi ser nå, veldig farlig. Men heldigvis er både USA og Kina opptatt av å unngå krig nå. Ingen vil vinne på det. Men med så mye våpen samlet på ett sted, er det likevel en risiko om det skulle skje feil eller misforståelser.