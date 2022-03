Kommentar

En venstreside uten svar

Av Hans Petter Sjøli

SAMMEN MOT NATO: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken. Førstnevnte er kategorisk mot Nato, mens sistnevnte er i tenkeboksen.

De radikale venstrepartiene Rødt og SV var begge på fremmarsj. Så invaderte Putin Ukraina.

Sjokket over den russiske invasjonen og lidelsene som det ukrainske folk utsettes for under Putins jernneve, har endret forutsetningene totalt for den norske utenriks- og forsvarsdebatten.

Spesielt partiene på venstresiden sliter med å få politikken sin til å stemme med det nye sikkerhetspolitiske terrenget i Europa.

«Selvsagt fordrer krigen i Ukraina en ny debatt om Nato og EU», skrev SVs tidligere nestleder Snorre Valen i en kronikk her i VG. Og debatten har da heller ikke latt vente på seg.

SV ble i sin tid opprettet basert på motstand mot Nato og Arbeiderpartiets alliansepolitikk, men nå er det iallfall tilløp til nye toner i rekkene. Oslo SV vedtok i helgen med solid flertall at partiet må «vurdere sin sikkerhets- og alliansepolitikk på nytt, inkludert spørsmål om Nato og norsk Nato-medlemskap».

Hvordan landsmøtet neste år vil konkludere, vet ingen, men Putin-regimets brutale overfall på Ukraina har gjort dypt inntrykk på SV-erne. Det er lett å være prinsipielle fredsduer når krig er noe som foregår langt fra norske farvann.

Når den banker på døren hos våre naboer, blir det straks mer alvorlig.

Rødt tviholder på sin Nato-motstand, og vil heller tilbake til det norske invasjonsforsvaret fra gamle dager. Partileder Bjørnar Moxnes, som vanligvis fremfører sine budskap med stram og sikker mine, ble uvanlig spak da han i et intervju med NRKs Bjørn Myklebust ble spurt om Norge ville vært i stand til å forsvare seg mot et russisk angrep – uten hjelp fra Nato:

– Jeg tror ingen norske politikere tror at et norsk forsvar over mange måneder eller et års tid vil kunne stå imot et russisk angrep. Da måtte vel samtlige nordmenn deltatt over lang tid.

– Men du innrømmer at uten Nato-hjelp ville Russland tatt Norge hvis de ville?

– Ikke noe norsk forsvar kan stå imot det over lang tid.

DEMONSTRASJON: Foran USAs ambassade i 1968. I front: Den senere partilederen i SV, Berge Furre.

For venstresiden viser alliansepolitikken, det vil si mangelen på en slik, at de sliter med realitetsorienteringen i de store og avgjørende spørsmålene i vår forhutlede tid. På VGs spørsmål til SVs stortingsrepresentanter om den kommende Nato-debatten i partiet, er svarene i beste fall ulne, selv blant de minst kategoriske:

– Jeg er motstander, men har alltid ment at et alternativ må være klart før man faktisk går ut, sier stortingsrepresentant fra Østfold, Freddy André Øvstegård.

– Jeg er åpen for å revurdere mitt Nato-standpunkt hvis det er gode argumenter for det. Men foreløpig mener jeg Norge bør søke andre forsvarsallianser, sier Øvstegårds kollega fra Oslo, Andreas Sjalg Unneland.

Hva disse alliansene skulle vært, er stadig like i det blå som de har vært siden daværende statsminister Einar Gerhardsen ivret for en stormaktsuavhengig nordisk forsvarsallianse på slutten av 1940-tallet.

Gerhardsen gikk bort fra disse planene da kommunistene, backet av Stalin og Sovjetrussland, tok makten i Tsjekkoslovakia i 1948 – og ble tilhenger av en norsk inntreden i den nyopprettede og USA-ledede Nato-alliansen.

Siden har Norges alliansepolitikk ligget fast og urokkelig, og oppslutningen i befolkningen er bunnsolid. Kun fire prosent av de spurte på TV 2s såkalte hurtigmåling tatt opp etter Putins angrep på Ukraina vil at Norge skal melde seg ut av alliansen.

Rødt vil altså bruke enorme pengesummer og ressurser på et nasjonalt invasjonsforsvar uten sikkerhetsgarantier utenfra – som de selv innrømmer ikke vil kunne stå imot et angrep fra øst – mens SV inntil videre tviholder på en vakker drøm som de aller fleste bråvåknet fra da Sovjetrussland senket jernteppet i Europa for over 70 år siden.

Dette henger selvsagt ikke på greip.

Når den gjennommilitariserte atomstormakten Russland atter en gang bruker rå og nådeløs makt i Europa, er venstresidepartienes svar påtakelig tafatte. At Rødt, som stadig påberoper seg å representere «folkemeningen», er så til de grader i utakt med folket i et eksistensielt avgjørende spørsmål som norsk medlemskap i Nato, er åpenbart et stort problem for et parti som ynder å kalle seg «venstrepopulistisk».

Undertegnede påberoper seg knapt synske evner, men det er verdt å notere seg at Rødt går litt tilbake på Nationen og Klassekampens ferske partimåling, mens Nato-vennene i Senterpartiet – som kjemper om en del av de samme velgerne – får en solid fremgang.

SV er i det minste på glid, selv om verdensanskuelsen fra gamle dager om en slags likeverdig stormaktsrivalisering henger igjen, også hos mange venstresosialister. For nestleder Kjersti Bergstø, tilhørende på SVs venstrefløy, fører de siste ukenes omkalfatrende grusomheter ikke til sikkerhetspolitisk nyorientering:

– Mitt Nato-standpunkt står seg. Det er lite med Nato som har blitt endret.

Lite har blitt endret? Virkelig?

PS! I SVs arbeidsprogram 2005–2009 het det at «Norges stilling som forvalter av et enormt nordsjøområde (...) gjør det naturlig for Norge å ta initiativ til en tettere forsvarssamarbeid mellom landene rundt Nordsjøen, og med Sverige, Finland og Russland.»