Kina kan presse Putin

Av Per Olav Ødegård

ALLIERTE: Presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin møttes i Beijing 4. februar.

Vladimir Putin har ikke mange venner i verden. Den eneste av virkelig betydning er Kinas president Xi Jinping.

Kinas første reaksjon på den russiske invasjonen var særdeles vag. Nå er tonen blitt en annen. Kineserne sier at de ønsker å være fredsmeglere.

Putin må lytte til Xi. Han har ikke noe valg.

Etter en telefonsamtale mellom utenriksminister Wang Xi og hans ukrainske kollega, Dmytro Kuleba, sendte Beijing ut en erklæring. Der heter det at Ukraina er villig til å styrke forbindelsen med Kina, og ser frem til at Kina spiller en rolle for å få på plass en våpenhvile.

Hvis Xi virkelig vil gjøre en forskjell, kan han sette Putin under et sterkt press. Den russiske lederen overhører vestlige ledere som krever øyeblikkelig våpenhvile. Han har ikke råd til å ignorere Xi.

BA KINA OM HJELP: Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ba sin kinesiske kollega om å arbeide for en våpenhvile.

Da Putin reiste til åpningen av vinter-OL i Beijing, var det for å styrke forbindelsen til en viktig alliert. Én sak var en politisk erklæring om at det ikke var grense for vennskapet mellom de to land. Enda viktigere var det for Putin å undertegne avtaler om nærmere økonomisk samarbeid med Kina. Handel med Kina kan dempe de langsiktige skadevirkningene av vestlige sanksjoner.

Det er ironisk at Putin og Xi i Beijing erklærte at de ville stå sammen “mot forsøk fra eksterne krefter som vil underminere sikkerhet og stabilitet”. Kort tid senere ble Putin den eksterne kraft som underminerte Europas sikkerhet og stabilitet. Han ga ordre om en storstilt invasjon i Ukraina.

Før krigen brøt ut, anklaget Kina USA for å øke spenningen i Ukraina, fordi de advarte mot en russisk invasjon. Da invasjonen var et faktum, klarte ikke Beijing å si annet enn at situasjonen var forårsaket av en kombinasjon av faktorer. Ingen reagere svakere enn landet som ønsker å bli den ledende globale stormakt i det 21. århundre.

I FNs sikkerhetsråd ønsket ikke Kina å ta stilling til en resolusjon som fordømte invasjonen og stilte krav om øyeblikkelig våpenhvile. De avsto å stemme, sammen med India og De forente arabiske emirater.

Men noe har skjedd. I samtalen med den kinesiske utenriksministeren ba Kuleba om at Kina stilte krav til Russland om å stanse angrepene på det ukrainske folk. Kuleba sa senere at utenriksministeren hadde forsikret ham om at Kina vil gjøre alt de kan for å stanse krigen, med diplomatiske virkemidler.

Fortsatt er imidlertid ikke Kina i stand til å kalle dette for en invasjon. Men Kina legger i en uttalelse vekt på at de respekterer alle lands terroritorielle integritet. Det gjør ikke Putin, som en hel verden er vitne til.

Statlig kinesisk TV siterer utenriksminister Wang på at Kina dypt beklager konflikten som har brutt ut mellom Ukraina og Russland, og at Kina særlig er bekymret for de siviles lidelser.

Kina og Russland har en felles interesse i å motarbeide USAs globale innflytelse. Kinas nære vennskap med Russland blir stilt på prøve når nesten hele verden fordømmer Putins angrepskrig og Russland isoleres økonomisk og politisk.

I denne situasjonen trenger Putin Kinas politiske støtte og økonomiske samhandel, mer enn noensinne.

Det gir Xi Jinping stor makt til å påvirke Putin. Hvis Xi velger å bruke denne sjeldne muligheten til å debutere i hovedrollen som fredsmegler.