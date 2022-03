SV-JA TIL NATO? – Det er ingen tvil om at vi er i en ny tid etter Russlands invasjon i Ukraina. Derfor mener vi at en del av SVs nye sikkerhetspolitikk bør være at SVs NATO-standpunkt endres, mener underskriverne.

Debatt

SV bør oppdatere sikkerhetspolitikken

Russlands invasjon av Ukraina blir med rette kalt et nytt kapittel i vår tid. Det krever kritisk nytenkning, og ærlig refleksjon over gamle sikkerhetspolitiske dogmer. SVs NATO-standpunkt bør endres.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Krigen mot Ukraina er en krig mot det hele vår samfunnsorden bygger på. Russlands invasjon markerer et vendepunkt i Europas og verdens historie. Russland angriper ikke bare et demokratisk land, men hele stabiliteten i Europa og den internasjonale rettsorden. Selv om det kun har gått en knapp uke siden invasjonen startet, er det ingen tvil om at vi er inne i en ny tid, med nye spilleregler.

Det har allerede ført til politiske omveltninger. De siste dagene har Norge, sammen med en rekke europeiske land, stilt seg bak tiltak mot Russland som for uker siden ville vært utenkelige. Det har vært riktig. Årsaken er at invasjonen av Ukraina utfordrer tenkningen om vår plass og rolle i det sikkerhetspolitiske bildet.

Å fordømme er ingen kunst. Spesielt når vi ser russiske styrker, etter årevis med destabilisering og folkerettsstridig annektering av Krim, på vei mot en massiv invasjon mot Ukraina. Tvert imot, fordømmelse er en selvfølge for alle som er opptatt av menneskerettigheter, demokrati og folkenes selvbestemmelse.

Fordømmelsen bør også følges opp med kritisk refleksjon. Det som var helt rett før, trenger ikke være rett i dag. Russlands uprovoserte krig mot Ukraina krever at vi må vurdere om gamle standpunkt holder i dag. Er gamle standpunkter fremdeles de beste for å fremme egen trygghet i dag og for vår rolle i verden? Verden slik den er nå må være grunnlaget for hva vi mener.

Vi er stolte av å tilhøre SV. Ikke minst fordi partiet er levende opptatt av å forme en utenrikspolitikk basert på rettferdighetsverdier. Vi er også stolte av at partiet tør å utfordre etablerte sannheter på et konsensuspreget felt, og at SV løfter viktige prinsipper der andre tier. SV er tuftet på en idé om at Norge skal spille en tydelig rolle i verden, for fred, nedrustning, samarbeid, rettferdighet og bærekraft. Aldri har disse verdiene vært viktigere å kjempe for.

Et nytt kapittel og en dramatisk sikkerhetspolitisk forverring krever imidlertid at stemmer på venstresiden, både i og utenfor partiene, tenker nytt. Det ser også til å være i emning. De siste dagene har mange NATO-skeptikere, både i og utenfor SV, delt innlegg i sosiale medier om at de har endret standpunkt, eller i alle fall forholder seg annerledes til det sikkerhetspolitiske bildet etter 24. februar 2022.

En slik revurdering betyr ikke å akseptere alle aspekter ved alliansen, eller de politiske strømningene som har formet NATOs rolle i verden. Vi er sterke motstandere av NATOs atomvåpenpolitikk og flere av krigene alliansen har satt i gang gjennom vår nære historie. Vi skal heller ikke akseptere en utenrikspolitisk linje hvor alliansepolitiske hensyn trumfer alle andre hensyn.

Men Russlands angrep på Ukraina er en brutal påminnelse om at det falmende bildet av NATO som verdensfredens hovedfiende ikke holder vann lenger. Invasjonen har også vist viktigheten av å vise solidaritet med andre små stater som er utsatte, som de baltiske landene.

Den ekstreme situasjonen som nå utspiller seg, er resultat av en større endring som har pågått over lengre tid. Ukraina-krigen er et nytt kapittel, men tidligere har Russland utøvet aggresjon og krig i Tsjetsjenia, Georgia, Syria, Krim-halvøya og Donbas. Vi merker også en endring i tilnærmingen til Norge, gjennom økt provoserende aktivitet fra russisk side. I lufta, langs kysten, på land og i det digitale rom.

Enkelte vil kanskje møte dette innspillet med at dette ikke er tiden for å diskutere NATO og norsk alliansepolitikk. Det er vi uenige i.

I brytningstider er det enda viktigere med meningsbrytning og kritisk debatt. Evnen og viljen til å ta debattene om ens eget lands rolle i verden er faktisk i kjernen av den situasjonen som nå utspiller seg.

PARTILEDELSE: Det går mot en heftig NATO-debatt i SV frem mot landsmøtet neste år. I dag er det avstemning i Oslo SV.

Vi mener det er fornuftig å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet. Vi har i stor grad felles sikkerhetspolitiske interesser med de andre nordiske landene. Men å tro at en slik allianse kan erstatte styrken i hele NATO er urealistisk. Det er enda mer urealistisk når vi nå ser at støtten til et NATO-medlemskap øker markant i både Finland og Sverige.

Når diskusjonen om NATO løftes i vårt parti, må det også inkludere en diskusjon om hele forsvars- og sikkerhetspolitikken, og ikke isoleres til spørsmålet om medlemskap. Hvilke endringer vil vi jobbe for i NATO? Hvordan skal vi håndtere de delene av NATOs politikk vi ikke støtter? Og hva med holdningen til videre utvidelse av NATO? I partiprogrammet står det at «SV vil også gå imot videre østutviding mot grensen til Russland.»

I lys av situasjonen, må vi spørre oss hva det faktisk innebærer. Ønsker vi å holde på et privilegium om kollektivt forsvar som vi samtidig nekter andre? Er ikke alliansetilknytning et viktig suverenitetsprinsipp for Ukraina, eller for den saks skyld Sverige og Finland?

Vi er av den oppfatning at politiske partier må, med Trygve Brattelis ord, forstå tiden vi lever i og gi svar folk tror på. Målinger viser at et stort flertall av SVs velgere er tilhengere av norsk NATO-medlemskap, men støtter oss på valgdagen likevel. Vi kan imidlertid ikke regne med at alle de som brenner for rettferdighet og miljø vil tenke slik fremover i lys av det de nå ser skje i Ukraina.

Frem mot neste landsmøte må partiet ta en grundig debatt om helheten i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Her finnes det ulike syn, og dette går til kjernen av hva partiet ble stiftet på. Det må vi ha respekt for. Samtidig er det ingen tvil om at vi er i en ny tid etter Russlands invasjon.

Derfor mener vi at en del av SVs nye sikkerhetspolitikk bør være at SVs NATO-standpunkt endres.

Alle underskrivere er medlemmer av SV:

Reinert Aarseth,

Tonje Alvestad,

Karin Andersen,

Helen Bjørnøy,

Hilde Mari Bjørke,

Rahman Akhtar Chaudhry,

Petter Eide,

Asbjørn Eidhammer,

Cato Ellingsen,

Julie Wentzel Frøland,

Steinar Heldal,

Tarjei Helland,

Åsmund Strand Johansen,

Kristian Takvam Kindt,

Benjamin Endré Larsen,

Charlotte Lysa,

Eirik Berg Maus,

Fredrick Mortvedt,

Kristian Myhre,

Axel Nerdrum,

Kurt L. Olsen,

Åshild Olaussen,

Sanja Pasovic,

Mizanur Rahman,

Ketil Raknes,

Maria Saltirova Rausandaksel,

Adam Reiermo,

Inger de Ruiter,

Freddy de Ruiter,

Hilde Rønningsen,

Reidar Ryssdal,

Sheida Sangtarash,

Olivia Salles,

Roger Sandum,

Pål Julius Skogholt,

Ingvild Skogvold,

Lise Spikkekand,

Solveig Tesdal,

Ola Thoresen,

Andreas Tinglum,

Anna Tresse,

Torbjørn Urfjell,

Rolf Vestvik,

Yvonne Wold,

Kim-André Åsheim