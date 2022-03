Kommentar

Slik det måtte gå

Av Hanne Skartveit

Forrige uke trakk Hadia Tajik seg som statsråd. I kveld trakk hun seg som nestleder i Ap.

Hadia Tajik hadde ikke noe valg. Til slutt måtte hun trekke seg, også som nestleder i Ap. Tillitsbruddene ble for mange. Og for alvorlige.

I dagene etter at Tajik trakk seg som arbeids- og inkluderingsminister, var det mange både innad i Ap, og utenfor partiet, som strevde med å forstå hvordan Tajik kunne ha tillit som nestleder, samtidig som hun ikke lenger kunne være statsråd.

Både innholdet i pendlersaken og skatteforholdene hennes, og håndteringen gjennom de siste ukene, førte til fallet. Og for et fall. Tajik har gått fra å være Aps kanskje mest skinnende stjerne til å bli ribbet for alle ledende verv - i løpet av noen få dager.

Kraftig signal

Skatt er en kjernesak for Ap. Fordelingspolitikken er grunnleggende for partiet. At nestlederen har oppført seg på en måte som sår tvil om hennes skatteforhold, er alvorlig. Det skader tilliten til Ap som partiet “for vanlige folk”.

Det var et kraftig signal da det før helgen ble stadig klarere at Tajik ikke fikk bli parlamentarisk leder. Dette strider mot både tradisjon og kultur i Ap. Den høyest rangerte i partiets stortingsgruppe har alltid jobben med å lede de andre representantene, som parlamentarisk leder.

Tok tillit for gitt?

Derfor hadde det i utgangspunktet vært en selvfølge at nestlederen fikk denne jobben når hun nå skulle tilbake til Stortinget. Ut fra Tajiks egen oppførsel på pressekonferansen der hun trakk seg som statsråd i forrige uke, vil jeg tro at hun selv regnet med at det skulle bli slik.

Støre visste ikke om sakene Hadia Tajik sto oppe i gjennom de mange ukene hun ble bedt av pressen om å svare på spørsmål.

Hun fremviste mindre ydmykhet enn det mange hadde forventet. Og i stedet for å uttrykke et håp om at hun fortsatt hadde tillit som nestleder i partiet, på tross av det som hadde skjedd, fremsto det som om hun tok tilliten for gitt.

Det kunne hun ikke gjøre. Dette handler også om forholdet mellom Tajik og resten av partiledelsen. At hun ikke informerte statsministeren underveis, mens både Aftenposten og VG jobbet med avsløringer rundt hennes pendlerbolig og skatteforhold, er alvorlig.

På minussiden

Støre visste ikke på forhånd om Tajiks angrep på Aftenposten - for en sak som på det tidspunktet fortsatt ikke var publisert. Og Tajik hadde gjennom flere uker holdt ham i mørket om alvoret i pendlersaken som VG jobbet med - nesten helt til saken ble publisert. Dette må regnes som et grovt tillitsbrudd.

Både Støre, og partisekretær Kjersti Stenseng snakket i forrige uke om at Tajik måtte gjenvinne tillit. Det betyr i klartekst at de mente at hun ikke lenger hadde full tillit. I politikken er det egentlig ikke noe som heter gradert tillit. Enten har du det, eller så har du det ikke. Når både partilederen og partisekretæren ga uttrykk for at Tajik var på minussiden i tillit, må dette leses som et signal, både til Tajik, og til partiet.

Egne feil

Det er en av Aps dyktigste politikere som nå står ribbet tilbake. Hun har vært ansett som som en sterk og dyktig statsråd i departementene hun styrt, både nå, og da hun satt i Jens Stoltenbergs regjering frem til 2013. Tajik er en av Aps aller beste debattanter. Hun kan sakene sine, hun er god både i form og innhold.

Men det er ikke nok å være dyktig i det politiske håndverket. Politikk handler om tillit. Både hos velgerne, og i sitt eget parti. Det er hennes egne feil som har felt henne. Nå tar hun konsekvensen av sine handlinger. Slik hun måtte gjøre.