BARNEHAGER: – Heldigvis markerer budsjettavtalen mellom SV og regjeringen starten på slutten for profitten i velferden, skriver SV-politiker Freddy Øvstegård.

Farvel, velferdsprofitører!

VGs Tone Sofie Aglen skal ha for omsorgen hun deler med NHO for eiere av barnehagekonsern. Man skulle tro at å hente ut millioner fra fellesskapet og ta det selv var en menneskerett på linje med rent vann.

FREDDY ANDRÉ ØVSTEGÅRD, stortingsrepresentant (SV)

Heldigvis er budsjettavtalen mellom regjeringen og SV starten på slutten for barnehagebaronene og andre blir rike på felleskapets penger.

3. desember skriver Aglen at «...det neppe er særlig klokt å kaste ut alle private aktører» hvis man ønsker å bevare en sterk velferdsstat.

Det er helt sikkert noen som har et brennende ønske om det, men SV er ikke blant dem, slik Aglen ser ut til å tro.

For Aglen blander konsekvent sammen «privat» og «kommersiell». Det er stor forskjell på de som beriker for eksempel barnehagetilbudet med mer mangfold i barns oppvekst, som for eksempel familiebarnehager eller andre enkeltstående og ideelle barnehager.

Vi har ingenting imot at ideelle leverer velferdstjenester, tvert imot vil vi forsvare de ideelle som ifølge blant andre Velferdstjenesteutvalget blir skvist ut av de store kommersielle.

De «private» er noe helt annet. På barnehagefeltet er de store kjedene nå så aggressive i sine oppkjøp at om de fortsetter så vil halvparten av de private barnehagene eies av fem store konserner innen 2029.

SV har i avtalen med regjeringen for neste års statsbudsjett fått gjennomslag for et historisk vendepunkt i kampen for profittfri velferd. Nå skal det endelig bli slutt på at rike investorer skal kunne tjene seg enda rikere på offentlige penger.

Det skulle egentlig bare vært rett og rimelig. Hver krone som felleskapet gir til barnehager, eldreomsorg og barnevern burde gå til barna og eldre. Ikke en krone skal hentes ut av velferdstilbudet for å gjøre konserneierne rikere.

Likevel er forferdelsen stor blant velferdsprofitørenes største forsvarere, når SV får gjennomslag. NHO-direktøren sa i NRK her om dagen at han er «lei seg».

Jeg tenner verdens minste lys for milliardærene som har gjort seg rike blant annet på å hente ut mange millioner kroner fra skattefinansierte barnehager. For eksempel Adolfsen-brødrene, som har fått gratis tomter fra kommuner for å drive velferdstilbud for så å selge de samme tomtene for enorme summer. Man kan kanskje skjønne at slutten på berikelsen er tung å svelge.

Men det er trist å se at både NHO og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) bruker tida på å fremme millionærenes ønsker, framfor å se hva som er best for fellesskapet, og de tjenestene folk flest er avhengig av. Velferdstjenesteutvalget anslo tidligere i år at over 1 milliard kroner kan forsvinne ut av den skattefinansierte velferden vår bare på ett år.

Tenk hva vi kunne fått til med den milliarden. For eksempel hvor mange flere ansatte vi kunne hatt i barnehagene våre. I 2018 gikk de private barnehagene med 1,2 milliarder i overskudd – og 120 millioner gikk i utbytte til eierne. Dette er bare toppen av isfjellet. I tillegg kommer konsernbidrag, kjøp og salg av eiendom, internfakturering, og alle de andre utspekulerte grepene velferdsprofitørene gjør for å hente ut velferdskroner til egen berikelse.

Dessuten handler ikke dette bare om at vi trenger hver eneste felleskrone til å gjøre velferdsstaten bedre. Det handler også om å beholde samfunnet slik vi ønsker det.

Velferdstjenesteutvalget dokumenterte hvordan små private og ideelle velferdsleverandører, som stiftelser og foreldreeide barnehager, blir skvist ut eller kjøpt opp. Vi er i ferd med å kommersialisere i stykker velferden vår. Mangfoldet av forskjellige små barnehager som tilpasser tilbudet til barna blir spist opp av store konserner som standardiser pedagogikken. Det gir ikke et bedre tilbud. Tvert imot.

Heldigvis markerer budsjettavtalen mellom SV og regjeringen starten på slutten for profitten i velferden. Vi får gjennomslag for å finne ut hvordan vi kan fase ut profitten fra alle deler av den skattefinansierte velferden, hvordan vi kan skille mellom kommersielle og ideelle driftsformer. Da kan vi forsvare de ideelle tilbyderne, og skille ut de kommersielle. Vi får mer åpenhet og kontroll, sånn at vi kan se hvor hver krone går, og sørge for at felleskapets penger brukes der det skal. Vi får gjennomslag for meldeplikt og forkjøpsrett til kommune ved salg av barnehager, for å hindre enda mer oppkjøp.

Dette er bare starten. Utredningene må følges opp. Det trengs flere grep. Vi må gi kommunene mulighet til å i større grad selv kunne dimensjonere barnehagetilbudet hos seg. Når vi får innsyn i hver barnehages økonomi, så må det følges opp med å gi tilskudd som dekker de faktiske kostnadene, for eksempel til pensjon. Ikke slik som i dag, hvor tilskudd kan gå ut i profitt.

Etter mange år med debatt om profitt i velferden, begynner endelig noe å skje. SV har brukt vår nøkkelrolle på Stortinget til å sette i gang med ryddejobben i velferden, før markedsrettingen, kommersen og millionærene har kommet for langt til å snu.

Det er bare å glede seg, Aglen.