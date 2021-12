Kommentar

Kina-skvisen drar seg til

Av Leif Welhaven

Peng Shuai-saken engasjerer en hel idrettsverden.

Internasjonal idrett er ikke bortskjemt med ledere som tør å stå opp for noe. Hvilke følger kan eskaleringen av Peng Shuai-saken få?

Det føles nesten uvirkelig å lese hvordan Women’s Tennis Association (WTA) setter hardt mot hardt overfor Kina.

Her har du plutselig en ledende idrettsaktør som ikke er konfliktsky, som ikke setter økonomiske hensyn foran prinsipper, som velger klar tale fremfor intetsigende floskler.

Mens Den internasjonale olympiske komité (IOC) lenge var stille, og deretter har fremstått forsiktige med å ta tak i verkebyllen, velger WTA nå full konfrontasjon.

Det er et kraft i at et enstemmig styre velger å suspendere alle WTA-turneringer i Kina og Hongkong, som en direkte konsekvens av forholdene rundt Peng Shuai.

Det kan medføre en kostnad i hundremillionersklassen, men av og til er det faktisk noe som er viktigere enn profitt.

I en tid der store deler av internasjonal idrettsledelse er til å bli direkte deprimert av, er det rørende å se at det finnes lyspunkter.

Bakteppet er som kjent at Shuai offentlig gikk ut med en anklage om at hun var utsatt for overgrep av en ledende kinesisk politiker.

Så ble det brått stille rundt henne. Innlegget hun hadde lagt ut forsvant – og til og med ordet «tennis» ble utilgjengelig i søkemotorene i hjemlandet.

Siden har det dukket opp materiale av Peng Shuai, der hun tilsynelatende har det fint.

Dessuten har hun angivelig trukket påstandene tilbake.

Problemet er bare det at vi ikke kan vite hvor fritt hun snakker.

Vi aner ikke noe om hvilket eventuelt press hun er under – eller om hvordan hun er blitt behandlet etter at hun valgte å offentliggjøre anklagene om seksuelle overgrep.

Dette er bakteppet for de usedvanlig klare ordene fra WTA-toppen Steve Simon.

«Hvis mektige mennesker kan undertrykke kvinners stemme – og feie anklager om seksuelle overgrep under teppet – så er grunnlaget for opprettelsen av WTA, likhet mellom menn og kvinner, satt kraftig tilbake. Jeg vil ikke og kan ikke la det skje med WTA og spillerne».

Reaksjonene er sterke fra kinesiske myndigheter om «politisering» av idrett. En kinesisk avis beskylder WTA for å løpe vestens ærend. Nå er et av veldig mange spørsmål hvordan en fastlåst situasjon vil forløpe fremover.

Et enda større spørsmål er hvordan denne saken vil påvirke klimaet inn mot De olympiske leker i Beijing, som er litt over to måneder unna.

Så langt er har IOC valgt en linje der de snakker om stille diplomati. Det er tidligere offentliggjort et bilde der president Thomas Bach har en videosamtale med Peng Shuai.

Men hvilken dokumentasjonsverdi har det om at hun virkelig har det bra?

WTA-toppen Steve Simon stopper turneringsspill i Kina.

Kontrasten mellom innestemmen til IOC og utestemmen til WTA kunne vel knapt vært større.

Torsdag kom det frem at førstnevnte har vært i kontakt med tennisspilleren igjen, og at saken skal følges opp fremover. På hvilken måte dette vil skje, er det bare tiden som vil vise oss.

Det som uansett er på det rene, er at Kina-klemma for internasjonal idrett er ekstremt vrien.

Presset på å konfrontere OL-verten med brudd på menneskerettighet er vil trolig bare tilta fremover. Selv om de sakene ikke har noen direkte sammenheng med den aktuelle tennisspillerens ve og vel, handler det om viljen og evnen til å stille uønskede spørsmål.

Her blir det spennende om det blir innfallsvinkelen til tennisorganisasjonen eller ringenes herrer som blir toneangivende fremover.