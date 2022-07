HJEMMEBRØD: – Vi vil at vårt daglige brød skal inneholde mest mulig norsk korn – og at bakervarer i butikkene skal bære bud om det, skriver innleggspapirforfatteren.

Debatt

Vi vil brødfø oss med flere norske brød!

Når vi kjøper «Norsk fjellbrød» og «Hallingbrød», da tror vi jo at brødene er heilnorske. Men, nei da. De er i likhet med de fleste andre brød laget av importert korn. Derfor må vi nå få skikkelig merking i brødhyllene.

YNGVE EKERN, styremedlem i Oslo Bygdekvinnelag

Midt i en turbulent tid er vi stadig flere forbrukere som ønsker å spise mer norskprodusert mat, blant annet fordi vi vet at her i Norge har vi god kontroll på bruk av for eksempel sprøytemidler, samt at dyrevelferden vår er bedre enn i land vi importerer fra.

Når det gjelder kjøtt og grønnsaker er det ingen sak å velge råvarer som bidrar til å sikre vår egen matsikkerhet. Nyt Norge-merket lyser mot oss og garanterer at minst 75 prosent av råvarene i pakken er av norsk opprinnelse.

Hele 2115 kjøttprodukter er nå utstyrt med denne garantien. Så bra for den kritiske selvforsyningen, så bra for norske bønder.

Men i brødkurven, der er den norske kneipen i knipe. Alt i alt er det 70 korn-, mel- og bakervarer som har det anerkjente Nyt Norge-merket. Blant dem er det tre brød.

Tre brød. Tre! Bare en liten smule. Opphavet til det store berget av andre brød forblir hemmeligholdt. Og det er dagligvarekjedene selv som holder kortene tett mot brystet. De har til nå ikke vist noen vilje til merkbar åpenhet.

En så sentral matvare som brød er verd langt mer på informasjonsbørsen. Graden av verdifull faktaopplysning bør i det miste speile prisen på kassalappen, for å si det sånn.

«FERSKT»: – Visste du at når du kjøper et såkalt «butikkstekt» brød, som virker så nybakt og dufter så deilig, så er det et utenlandsk brød som har ligget på frossenlager i opp til et år, spør Yngve Ekern.

Vi betaler nå opp mot 50 kroner for et brød vi synes frister. Prisen er doblet det siste tiåret. Butikkene kappes om å lokke oss forbrukere til de mest bugnende brødutsalg, der varene merkes stort og tydelig med grovhetsgrad.

Står det «Steinbakt» eller «Surdeig» på posen, regner vi med at brødet fordøyes som sjarmen i tarmen. Og vi blar opp enda mer.

I Oslo Bygdekvinnelag ser vi oss nødt til å komme med litt nedslående varedeklarasjon om dagens faktiske virkelighet: I et normalår importerer vi grovt regnet halvparten av matkornet vi bruker.

Til bildet hører også at den norske kornbonden i dag er særs dårlig betalt, og dermed ikke oppmuntres til økte avlinger. Ja, slik det er nå får bonden bare 3–4 kroner for kornet som går med til et brød. En liten skalk.

Og det er mer som viser at det er noe muggent her. Visste du at når du kjøper et såkalt «butikkstekt» brød, som virker så nybakt og dufter så deilig, så er det et utenlandsk brød som har ligget på frossenlager i opp til et år? Deigleiven er satt i et ikke oppgitt EU-land og bare varmes opp i butikken.

Her i «Oslo-bygda» kan vi saktens oppsøke et utsalg for finere kolonialvarer på jakt etter heilnorsk brød, men valgfriheten er ikke den samme rundt i det lange landet vårt.

Vi er mange som vil stå sammen i et land der vi har et nokså skrantent grunnlag for selvforsyning av brødkorn. Nettopp derfor må vi i det minste peke tydelig på de brødene vi tross alt høster av egen avling.