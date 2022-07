Kommentar

Slik ble Europa så avhengig av Putin-gass

GASS-EKSPORTØR: Vladimir Putin inspiserer byggingen av gassrørledningen Nord Stream I i 2010.

Europas ledere har bevisst gjort seg veldig avhengige av russisk gass. Dette må de nå betale for.

Den russiske gassen har vært attraktiv, fordi den har vært enkel å transportere og forsyningene sikre.

Flere europeiske land har blitt mer avhengig av den russiske gassen de siste årene. De har kunnet kutte ned på bruken av kull og stenge atomkraftverk. Og kanskje har den gode tilgangen på gass også redusert hastigheten på utbygging av grønn energi.

Advarsler

Den statskontrollerte gasskjempen Gazprom leverte omtrent en tredjedel av gassen som ble brukt i Europa i 2021. Krigen i Ukraina har vist hvor sårbart Europa ble.

Hvordan kunne det skje at Europa ble så avhengig av Putin-gassen?

Russland har verdens største reserver av naturgass. De ligger først og fremst i Sibir. De begynte å eksportere gass til sine kommunistiske venner allerede i Sovjet-tiden.

Europa har - til tross for advarsler fra mange hold - gjort seg mer avhengig av russisk gass de siste årene. Det gjelder spesielt Tyskland, som har brukt russisk gass som en del av sin energimessige snuoperasjon. Før krigen kom rundt 55 prosent av Tysklands gassimport fra Russland.

Etter Sovjetunionens sammenbrudd ble det mye bråk mellom Russland og Ukraina om rørledningene som går på ukrainsk territorium. Det har vært mye fram og tilbake om hvor mye russerne skal betale for det. Derfor har Russland funnet andre ruter for gassen.

Det er bygd ledning fra Russland til Tyskland, en annen ledning går gjennom Hviterussland, og det er også bygd en rørledning til Tyrkia.

Europa har hele tiden holdt på den russiske gassen, selv etter annekteringen av Krim og starten på Ukraina-krigen i 2014.

«Uvennlige» land

Etter at Russland invaderte Ukraina, trakk de europeiske landene opp en plan om å kutte kutte gassimporten fra Russland med to tredjedeler innen utgangen av 2022. Etter at Vesten raskt innførte sanksjoner mot Putins regime, svarte presidenten med å kreve at Russland skal ha betalt i sin egen valuta, rubler, for gassen fra alle «uvennlige» land. De måtte åpne en spesiell konto hos Gazproms bank.

Gassimportørene i Polen, Bulgaria, Danmark, Finland og Nederland nektet å gå med på det, og dermed ble gasskranen stengt.

LUBMIN: Her ender gassrørledningen mellom Russland og Tyskland, den såkalte Nord Stream I.

Russland kuttet ned på forsyningene også til Tyskland, Frankrike, Italia og Østerrike.

Denne uken ble EUs energiministre enige om å kutte gassbruken med 15 prosent denne vinteren. Hvordan det skal skje, er litt i det blå, men de har i alle fall kommet til en enighet.

Tyskland har gjennom mange år gjort seg ekstremt avhengig av russerne: mer enn halvparten av gass og omtrent en tredjedel av oljen kom fra Russland. Innen sommeren hadde tyskerne klart å begrense det til 26 prosent av gassen og 12 prosent av oljen.

PUTIN-VENN: Tidligere forbundskansler Gerhard Schröder møter president Vladimir Putin og daværende statsminister Dmitrij Medvedev i Kreml i 2018. Bak forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Tidligere bundeskansler og sosialdemokrat Gerhard Schröder ble skyteskive da krigen brøt ut. Etter at han gikk av som kansler (1998–2005), har han tjent gode penger på å jobbe for russisk gass- og oljeindustri. Han og Vladimir Putin er nære venner, og «Putinversteher» Schröder nektet å fordømme krigen i Ukraina. Først da EU truet med sanksjoner, trakk han seg fra styrene i de russiske energiselskapene Rosneft og Gazprom. Det gikk så langt at den tyske forbundsdagen bestemte at Schröder skulle miste både kontoret og sine ansatte. Dette hadde kostet tyske skattebetalere 4,3 millioner kroner i året.

Også hans etterfølger, Angela Merkel, har fått kritikk. Hun var veldig opptatt av å legge ned atomkraftverk og kullkraftverk - men avfeide dem som kritiserte henne for at landet ble for avhengig av russisk gass.

ÅPNING: Daværende forbundskansler Angela Merkel og daværende russisk president Dmitrij Medvedev er blant dem som står for den symbolske åpningen av rørledningen Nord Stream I i 2011.

Og det var Merkel som i 2015 sa ja til gassrørledningen Nord Stream II. Den avgjørelsen forskjøv maktbalansen mellom Russland og Ukraina ytterligere. Ukraina hadde ikke lengre det samme pressmiddelet mot russerne ved at den russiske gassen ble fraktet gjennom rørledninger på ukrainsk jord. Men Merkel så på Nord Stream II som business, ikke politikk.

Siden Krim ble annektert i 2014, har Tyskland betalt svimlende 170 milliarder euro (altså rundt 1700 milliarder kroner etter dagens kurs) inn i den russiske statskassen. Det regnet Handelsblatt ut. Daglig kjøpte Tyskland gass for 200 millioner euro.

Berlin satser nå på fornybar energi og investerer i anlegg for å motta LNG-gass, men dette er selvfølgelig ting som tar tid før det bærer frukter. I mellomtiden har regjeringen bestemt seg for å blåse nytt liv i forurensende kullkraftverk og vurderer også å forlenge levetiden til flere atomkraftverk.

I 2011 var den undersjøiske gassrørledningen Nord Stream ferdig. Gjennom rørene blir det ført naturgass fra Vyborg i Russland til Lubmin i det nordlige Tyskland. En Nord Stream II skulle doble kapasiteten, men Ukraina-krigen gjorde at Tyskland stoppet dette prosjektet.

I midten av juni kuttet russerne på gassen gjennom Nord Stream I-rørledningen med omtrent 60 prosent - med begrunnelse at de måtte drive vedlikehold. Nå har Gazprom sagt at forsyningene skal falle til rundt 20 prosent av kapasiteten, fordi det er en turbin som skal vedlikeholdes - og dermed må ut av drift.

Politisk press

Europeiske politikere ser det ikke som vedlikehold - men som politisk press. At det er en gjengjeldelse for sanksjonene som er innført mot Russland etter invasjonen i Ukraina.

Flere land i Øst- og Sentral-Europa er mer sårbare enn andre, fordi de har færre alternativer enn resten av Europa.

Russisk gass utgjorde 40 prosent av Italias import i 2021, men Roma har prøvd å finne erstatninger og har sikret seg avtaler med nye leverandører.

Finland planlegger å bruke LNG-terminaler, mens Polen har investert i en ny gassrørledning fra Norge.

Bulgaria har fått 90 prosent av gassen landet bruker fra Russland. Nå satser de på å få LNG (nedkjølt flytende gass) via Tyrkia og Hellas.

For Russland handler det selvfølgelig om å finne andre kjøpere for sin gass. Mangel på rørledninger setter riktignok begrensninger på kort sikt, men etter hvert kan den russiske gassen ende i Kina.