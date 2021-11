FORSVARER SJEFEN: – Det eneste Erna gjør er å stå opp for norsk fotballs egen demokratiske beslutning fra i sommer, skriver Turid Kristensen.

Derfor sier Høyre nei til boikott

Erna Solberg sier det som sant er. Det er for sent for en norsk alene-boikott av Fotball-VM og Qatar vil neppe bry seg.

TURID KRISTENSEN, stortingsrepresentant (H)

La meg være helt krystallklar: Qatar burde aldri fått Fotball-VM. Korrupte myndigheter fikk kjøpe seg et mesterskap, og lovnader om bedre vilkår for menneskerettigheter i landet ser ut til å være bløff.

Men man må være uendelig naiv for å tro at en norsk boikott kort tid før mesterskapet starter, vil føre til at Qatar får slutt på korrupsjon og begynner å ta menneskerettigheter på alvor. En norsk boikott kan like gjerne føre til at Qatar lukker ørene helt for norske synspunkter på menneskerettigheter og korrupsjon.

Tenk selv: Lytter du ofte til forslag om forbedringer fra folk som uansett ikke vil ha noe med deg å gjøre?

Enkelte har reagert kraftig på Erna Solbergs utspill i VG i helgen. Særlig de som ivrer sterkt for at Norge skal boikotte.

Det eneste Erna gjør er å stå opp for norsk fotballs egen demokratiske beslutning fra i sommer. Samtidig som vi er ekstremt tydelige på at avdekkingen av brudd på menneskerettigheter, korrupsjon og andre kritikkverdige forhold selvsagt må fortsette.

Avgjørelsen om at Qatar skulle arrangere Fotball-VM i 2022 ble tatt av FIFA i desember 2010. For 11 år siden. Beslutningen har vært omstridt like lenge. Hele veien har Høyres linje vært at en eventuell boikott må være opp til norsk idretts egne demokratisk valgte organer å ta stilling til.

Så sent som 20. juni ble det avholdt ekstraordinært fotballting om saken. Som følge av sterkt press fra de som ivret sterkest for boikott. Men de vant ikke frem. 368 av den norske fotballfamiliens egne tillitsvalgte stemte nei til boikott – 121 stemte for.

Det kan være vanskelig å akseptere nederlag når man har engasjert seg sterkt og personlig. Det er forståelig. Og det er lett å ha sympati med begrunnelsen til de som ønsker at Norge skal boikotte mesterskapet. Men som gode demokrater må vi alle respektere utfallet av demokratiske beslutninger uavhengig om vi liker de eller ikke.

På et tidspunkt må man velge å gå videre. Gå løs på neste store oppgave. Sånn vet jeg i hvert fall at Erna er innrettet. Går man seg fast i tapte slag risikerer man å aldri få utrettet noen ting.

Neste kamp bør være å hindre at en mesterskapstildeling à la Qatar skjer igjen. Og vi som politikere må være med på å pushe den biten. Vi må stille veldig tydelige etiske krav til hvem som får arrangere mesterskap fremover. VM eller OL skal ikke være en arena for korrupte og undertrykkende regimer til å sportsvaske seg. Samtidig betyr det at vestlige demokratiske land, som Norge, fra tid til annen må påta seg ansvaret det er å arrangere slike mesterskap. Man kan ikke være mot begge deler.

FIFA har allerede endret måten fremtidige Fotball-VM tildeles på, som en konsekvens av avsløringene rundt Qatar. IOC har også demokratiseringsprosesser i gang. Det er bra. Det må bare gå fortere.

Sist Norge boikottet et stort mesterskap var OL i Moskva i 1980. Det var en reaksjon mange vestlige land gikk sammen om, etter at Sovjetunionen et halvt år før mesterskapet invaderte Afghanistan. Det var en helt ny situasjon som oppsto lenge etter at tildelingen var gjort og kort tid før lekene startet.

I tilfellet Qatar har ingen andre land varslet boikott, og for å være ærlig: Ingen kan si de er overrasket over verken menneskerettighetsbruddene eller korrupsjonen som er avdekket. Dessverre heller ikke av Amnesty-rapporten denne uken. Regimet som ble tildelt mesterskapet for 11 år siden er fortsatt det samme.

Vi som hele veien har sagt at dette får være opp til idrettens organer, må stå for det, også når avgjørelsen er tatt og ettertrykkelig bekreftet av norsk fotballs egne tillitsvalgte.

Når det er sagt gleder meg mye mer til Fotball-VM i USA, Mexico og Canada i 2026. Enn til neste år i Qatar.