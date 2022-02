Kommentar

Den olympiske trippelknute

Av Leif Welhaven

Det er knapt mulig å forestille seg et stussligere bakteppe for olympiske leker. Sportsvaskingen lar seg ikke skylle bort av store idrettsprestasjoner.

Selvsagt skal vi kunne glede oss over medaljer og triumfer mellom 4. og 20. februar.

Selv om det er usikkert hvor mange av de OL-uttatte som faktisk kommer seg til en startstrek, kommer Norge til å stille sportslig knallsterkt i Kina.

Målet om 32 medaljer er trolig godt innenfor rekkevidde.

Men uansett hvor hardt toppidrettssjef Tore Øvrebø prøver å understreke at dette blir «flotte leker», er ikke-sportslige dimensjoner ved OL i Beijing mer vesentlige enn hvem som ender hvor på seierspallen.

Langs minst tre akser er det knuter tilknyttet de 24. olympiske vinterleker, som fører til at entusiasmen rundt OL er på et bunnpunkt.

Det mest alvorlige er hvordan gigantarrangementet kommer til å bli brukt som et utstillingsvindu for et samfunnssystem og et menneskesyn som ikke er tuftet på demokratiske verdier.

Menneskerettighetssituasjonen er alvorlig i Kina, og nå skal idretten bli brukt som et pr-virkemiddel.

Det er foruroligende.

PÅ PLASS: Skiskytter Marte Marte Olsbu Røiseland trener i kraftig vind og bitende kulde på skiskytterstadion i Zhangjiakou. Gradestokken viser -19 ℃.

Uansett hvor mye vi får høre om at det sportslige skal stå i fokus, er det ingen tvil om at lekene også fungerer som et verktøy.

I Norge har vi ikke fått den samme boikottdebatten vi hadde rundt fotball-VM i Qatar, og det finnes forskjeller her. Det handler først og fremst om at du ikke har den samme korrelasjonen mellom mesterskapet og menneskelig lidelse. Det er heller ikke den samme dokumenterte korrupsjonsproblematikken ved tildelingen.

Likevel er det all grunn til å problematisere mye rundt OL i 2022.

Det vi skal se de neste ukene viser at politikk og idrett er tett forbundet.

Det er et faktum som ikke forsvinner, uansett hvor hardt Den internasjonale olympiske komité (IOC) hevder at det er separate størrelser.

Under disse olympiske lekene har land som USA, Storbritannia og Danmark valgt en diplomatisk boikott.

Uansett om man mener at et slikt virkemiddel er riktig eller ei, vil ikke sportvaskingsdimensjonen ved OL i 2022 la seg skylle bort med gullrus.

Den andre OL-knuten har den siste tiden overskygget diskusjonene om menneskerettighetsspørsmål. Når det hele først er i gang i Beijing, og vi vet sikkert hvem som har passert det absurd covid-trange nåløyet, er tiltaksnivået så ekstremt at det trolig vil gå ganske greit smittevernmessig.

Men veien dit har vært blytung, og den menneskelige belastningen for å få gjennomført OL er stor.

Verst er det selvsagt for de utøverne som får årevis med satsing og trening helt eller delvis spolert på grunn av ren uflaks, som Heidi Weng og Simen Hegstad Krüger.

Men det er også spesielt hvilke ekstreme frihetsbegrensende tiltak - over så lang tid - som vil bli gjeldende under OL.

Det er attpåtil etter at innreiseproblemet er løst.

Det viser seg nå å være krevende for flere som har hatt covid tidligere å i det hele tatt komme inn, siden negative tester i hjemlandet ikke nødvendigvis vil gi grønt lys i Kina.

I KINA: Det var kaotiske tilstander på flyplassen i Beijing da de norske utøverne ankom. Skiskytterne Tirill Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland prøver å komme seg på den riktige bussen til Zhangjiakou.

I det store kost/nytte-bildet er det mulig å undres over hvorfor lekene på død og liv skulle bankes gjennom i 2022, i stedet for å utsettes til den verste krisen er over.

Selvsagt visste vi ikke om omikron før det rammet oss. Men sannsynligheten for en hissig mutasjon var såpass stor, at et føre var-prinsipp burde talt for at større tidsmessig sikring ble tatt ut for et så stort arrangement.

I stedet skal OL i Beijing gjennomføres som planlagt, koste hva det koste vil.

På den måten får Den internasjonale olympiske komité pengene sine, mens det kinesiske prestisjeprosjektet kan klokke ut til tiden.

På den positive siden kommer tv-publikummet til å bli underholdt, mens utøvere som både er dyktige og har covid-bingoen på sin side kommer til hente gull og glitter.

Det har sin åpenbare verdi, men prisen er høy også for utøverne.

Det gjelder ikke minst at de i realiteten er frarøvet noe så vesentlig som ytringsfriheten sin. Den relativt dårlig skjulte trusselen fra Kina om sanksjoner ved uønskede ytringer, vil trolig vise seg riktig så effektiv.

Her skulle man jo håpet at idrettsledere i inn- og utland virkelig hadde stått opp og protestert, men det har vi sett lite til. Verken IOC eller norsk idrettsledelse har fremstått nevneverdige ivrige på å tale ytringsfrihetens sak med utestemme.

Riktignok har Norges idrettsforbund landet på riktige prinsipielle synspunkter, men burde tatt kampen for det frie ord, uansett arrangørland, med en helt annen kraft og pondus.

Omtrent her står vi noen dager før det hele begynner i Beijing.

Ja, det kommer til å bli servert idrettsglede gjennom tv-skjermene.

Men ingen bakkerekorder eller Klæbo-klyv kan løsne den olympiske trippelkluten.