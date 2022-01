Kommentar

Sensurert rapport berger Boris – inntil videre

Av Yngve Kvistad

Boris Johnson kan ikke lenger gjemme seg bak frasen «Vi må vente til Sue Grays rapport». Men han kan fortsette å late som at han ikke vet hva den inneholder.

Det kan statsministeren gjøre enda en stund. I noenlunde forvissning om at de groveste bruddene på covid-reglene og andre lover som Downing Street kan ha valgt å overse i festlig lag, ikke er vektlagt i denne versjonen av den såkalte «Partygate»-rapporten.

Dette fordi London-politiet har anmodet Sue Gray om færrest mulig referanser til de alvorligste – les: potensielt straffbare – lovbruddene.

Sue Gray er topp-byråkraten som Boris Johnson selv ga oppdraget med å undersøke hva som egentlig har funnet sted ved de antatt 16 tilfellene av sosiale samlinger i statsministerresidensen. Hun er regjeringsråd, og øverste embetskvinne ved statsministerens kontor.

Oppdraget var å beskrive omstendighetene rundt de påståtte drikkegildene – eller arbeidsmøtene, som Boris mener at det var – uten å felle noen konkluderende dom.

Underveis gjorde imidlertid Sue Gray funn som hun vurderte som såpass alvorlige, at de kunne inkriminere de involverte. Uten selv å ta stilling til disse sakene, oversendte hun materialet til Scotland Yard slik at London-politiet på selvstendig grunnlag kunne avgjøre alvorlighetsgraden av hvert enkelt tilfelle.

Det har utløst en egen strafferettslig etterforskning, og det er i den forbindelse at politiet har bedt om at deler av Sue Grays rapport holdes tilbake inntil de selv er ferdige med sine undersøkelser.

Det ligger i kortene at dette også er det antatt saftigste innholdet, og det som kan komme til å bli kritisk for Boris Johnsons videre skjebne.

Dermed raser debatten om verdien av denne fremleggelsen, og hva som er poenget med en redigert versjon.

Å legge frem en undersøkelse der alle henvisninger til det som rapporten i utgangspunktet skulle handle om er utelatt, sammenlignes med å publisere en roman der hovedkarakteren er fjernet.

Eller hva sitter man igjen med av Ibsens Dukkehjem dersom Noras replikker er strøket?

Om dette kjøper Boris Johnson tid nok til å fortsette avledningsmanøveren hans nærmeste stab er godt i gang med, er likevel usikkert.

Metoden med tungt fokus på viktige saker skulle få «partygate» til å fremstå som Labour-fremkalt storm i vinglass. Men strategien har ikke lykkes. Mest fordi stormens øye i opposisjonen mot Boris Johnson ikke er den politiske opposisjonen, men kjernetropper i statsministerens eget parti.

Lenge klarte lojalistene å relativisere BoJos regelbrudd med at et par glass vin i lockdown-perioden var et par glass for mye, men ikke alvorlig nok til å felle en statsminister. Og hvorfor bråke med en uskyldig kakefest når Putin hvert øyeblikk kan invadere Europa?

Men det er vanskelig å opprettholde en fortelling om at forholdene som nå hjemsøker BoJo er trivialiteter når Scotland Yard åpenbart er av en annen oppfatning. Det er også verdt å huske at det er statsministerens egen regjeringsråd som har satt politiet på saken. Noe lukter på statsministerens kontor, og det er ikke sikkert det bare er gammel fyll.

I så måte er det interessant at støtteapparatet ser ut til å ha skiftet både modus og ammunisjon. De elleville bortforklaringene om hagefester som ser ut som arbeidsmøter, og «ost-og-vin»-sammenkomster som aldri har funnet sted, til tross for fotografier som viser det motsatte, er tonet ned.

I stedet ble Michael Gove, BoJos aldri hvilende Sancho Panza, sendt på TV søndag kveld for å innrømme betinget skyld, og appellere om «kristen tilgivelse».

Isolert sett har han et poeng. Boris Johnsons syndefall er ikke av dimensjoner som er utilgivelige. Å bryte covidreglene i Nr. 10 Downing Street utsatte heller ikke andre for akutt fare. Ingen andre enn dem selv, der og da, i hvert fall.

Dette var til og med folk som jobbet så mye og så lenge disse dagene da Storbritannia var helt nedstengt, at de ikke alltid kom seg hjem. Hva så om de delte en flaske og en pose potetgull når de likevel satt der stuck med hverandre?

Problemet er at det var de samme menneskene som bestemte og iverksatte at staten skulle sende politiet etter folk som brøt reglene. Statsministeren ba spesifikt om at politiet skulle håndheve de strenge lockdown-bestemmelsene, arrestere folk som gikk tur i parken, eller som luftet hunden.

I Manchester raidet politiet en barnebursdag, fordi regjeringen hadde instruert dem om å slå ned på ulovlige sammenkomster i private hjem. Huseieren som hadde invitert to andre familier til å feire poden ble bøtelagt.

Kvinnen som måtte betale en bot på nærmere 20 000 kroner da politiet kom for å hente henne på kjærestens hotellrom i Portsmouth, ble aldri tilbudt noen «kristen tilgivelse».

Det fikk heller ikke han som dro til Isle of Man for å besøke forloveden. Han fikk derimot fengsel.

Som redaktøren i det konservative ukemagasinet The Spectator minner om: Er det toskete at London-politiet skal etterforske mulig inntak av prosecco mellom samtykkende voksne i Downing Street? Ja, selvfølgelig.

«Men var det toskete å sette inn et politihelikopter for å finne og arrestere en fyr i Wales for å ha begått picnic på egen hånd?» spør han. Og konkluderer selv: Nei, det var verre enn toskete.

I Storbritannia ble flere tusen mennesker rettsforfulgt og ilagt bøter, til og med fengslet, for uforvarende (i andre tilfeller helt forsettlig) å ha brutt regjeringens covidregler. Kristen tilgivelse var det lite av.

Mange briter fikk ikke følge bestefar, en tante, en kjær nabo eller en arbeidskollega til det siste hvilested på denne tiden. Sykdom og krise i nær familie måtte takles digitalt.

Mens det altså ble drukket og danset i Downing Street.

Derfor er det potensielt mer sprengstoff i Sue Grays fullstendige rapport enn det var i alle tønnene med krutt som Guy Fawkes plasserte under parlamentet i Westminster da han planla å blåse alt til himmels i 1605.

En redigert delrapport vil neppe bli mer enn kinaputt.