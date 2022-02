TALIBAN-SAMTALENE: – Det som er forbausende er naiviteten til de som mener dialog med terrorister er det eneste alternativet, skriver kronikkforfatteren.

Nyttige idioter for Taliban

Historien viser tydelig at dialog med terrorister har aldri fungert og vil ikke fungere.

NOSHIN RAD, samfunnsviter med mastergrad ved SOAS, University of London

Nå har det gått noen dager siden samtalene med Taliban. Intensjonen med toppmøtene skulle være å forhindre den humanitære krisen og sikre kvinners rettigheter i Afghanistan. Besøket har provosert mange og forårsaket sterke reaksjoner blant nordmenn og afghanere.

I de aller fleste innleggene som har blitt publisert blir det indikert at flertallet av afghanere er positive og ser på samtalene som et viktig skritt for å endre den forferdelige situasjonen i Afghanistan.

Det som er forbausende er naiviteten til de som mener dialog med terrorister er det eneste alternativet. Har vi glemt vår egen tilstedeværelse i landet de siste 20 årene? Var ikke denne type dialog viktig da NATO-allierte land var fysisk til stede i Afghanistan? For dersom dialog hadde fungert, hadde det vært et viktig virkemiddel de siste tiårene også.

Historien viser tydelig at dialog med terrorister har aldri fungert og vil ikke fungere.

Terrorister har dessuten aldri vært interessert i dialog. Hadde de ønsket fredssamtaler, ville den islamske geriljaen mujahedin ha godtatt invitasjonen fra president Najibullah på slutten av 80-tallet. Den gang herjet de landet med støtte og finansiering av USA, Saudi-Arabia og Pakistan. Da Najibullah ville skape forsoning i nasjonen etter at Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan, var det nemlig geriljagruppen mujahedin, og senere Taliban, som sørget for at landet i flere tiår fremover aldri skulle få oppleve fred.

Siden 2014 har amerikanerne være i dialog med Taliban om tilbaketrekkingen ut av Afghanistan. Det ble også på dette tidspunktet satt krav om at Taliban legger ned våpnene og beskytter kvinner og minoriteter i landet. Men Taliban har siden den internasjonale invasjonen i og okkupasjonen av Afghanistan gått i fullstendig krig, ikke bare mot de internasjonale styrkene, men mot innbyggerne i landet.

Underveis i forhandlingene i Qatar har Taliban vært nådeløse i terrorhandlingene mot den afghanske befolkningen. La oss ikke glemme det grusomme angrepet på jenteskolen i hazara-nabolaget Dasht-i Barchi i mai 2021, hvor minst 55 mennesker ble drept og 150 skadd, deriblant barn. Da Taliban tok kontroll over Ghazni-provinsen i juli i fjor massakrerte terrorgruppen ni menn fra den etniske hazara-befolkningen. Dette er bare to av flere titalls systematiske angrep mot etniske- og religiøse minoriteter, som nok en gang beviser at Taliban ikke har forandret seg.

Da Kabul falt 15. august 2021 og Taliban kom til makten, var det en kolossal tragedie for folket i Afghanistan. Spesielt fordi man de siste tiårene hadde gjort små fremskritt for kvinner og minoriteter, og i ettertid har de blitt fratatt disse rettighetene.

Marginaliseringen og ekskluderingen av millioner av innbyggere beviser at Taliban ikke er blitt mer moderate, slik norske journalister hevder. Denne illusjonen om at terroristgrupper kan bli moderate er svært farlig. Alle i Afghanistan er bekymret og redde for sine liv, men visse grupper er under større trussel enn andre. Kvinnelige aktivister er redde for sin sikkerhet, og mange har gått i skjul. Forsvinningen av den kvinnelige demonstranten Tamana Zaryab Pariani og fire andre kvinner har skapt sterke reaksjoner og dette var også et tema rundt forhandlingsbordet i Oslo.

Taliban har dessuten opprettet et ettpartiregime, hvor det ikke eksisterer opposisjonelle stemmer. Enhver som har stått på sitt og kjempet for ytringsfriheten har opplevd trakassering, kidnapping, trusler, og tortur. Blant annet ble Etilaatroz- journalistene Taqi Daryabi og Nematullah Naqdi slått, arrestert og pisket av Taliban etter at de dekket en fredelig kvinnedemonstrasjon i september 2021.

Det har også vært flere tilfeller hvor hazarafolket og andre minoriteter har blitt fordrevet/tvangsflyttet fra sine områder blant annet i distriktene i Panjshir, Daikundi og andre områder i nord. Målet har vært å erstatte de områdene med andre etniske grupper.

Disse eksemplene er konsekvenser av tilbaketrekkingen. Det internasjonale samfunnet var fullt klar over at landet ville falle i hendene til Taliban, da terrorgruppen på daværende tidspunkt hadde kontroll over minst halvparten av landet. Vi som fredsnasjon hadde plikt til å sørge for at sikkerheten og rettighetene til befolkningen ble beskyttet. Dagene før Kabul falt, var norske myndigheter i likhet med det internasjonale samfunnet musestille, og ansvaret lå plutselig ikke lenger på dem.

For oss som har flyktet fra enten mujahedin eller Taliban har den siste uken vært traumatiserende på mange måter. Det tar oss med til marerittene om rakettene, redselen for eget liv og flukten, som var forårsaket av disse terroristene. Det er skamfullt at vi forhandler med terrorister og krigsforbrytere som har forårsaket et blodbad innad i landet i flere tiår og skapt både interne og eksterne flyktninger, og som har resultert i at tusenvis av menneskeskjebner ligger på bunnen av Middelhavet.

Når norske myndigheter satt rundt forhandlingsbordet med krigsforbryterne i Taliban, tenkte de noen gang på disse menneskene som lever i frykt og i uutholdelige omstendigheter i flyktningleirene i Indonesia, Australia og Hellas? Folk er ikke drevet på flukt uten grunn.

For det er faktisk ikke slik at vi kan forhandle om menneskerettigheter, og spesielt ikke med krigsforbrytere. Det internasjonale samfunnet har vært i dialog med Taliban de siste årene, men hva er det som tilsier at det er annerledes denne gangen? Det er derfor svært problematisk og provoserende at den norske staten inviterer krigsforbrytere som burde ha blitt stilt for retten. Delegasjonen besto nettopp av mennesker som har kidnappet, voldtatt og tvangsgiftet unge jenter og kvinner, og som har torturert og henrettet mennesker basert på deres etniske og religiøse bakgrunn. Samtalene har kanskje gitt håp til mange norsk-afghanere om at levevilkårene til den vanlige afghaneren vil forbedre seg.

Vi vet ennå ikke hva resultatet av disse samtalene er, men en ting vet vi og det er at Taliban vil bruke Oslo-invitasjonen for hva det er verdt til å normalisere seg som legitim myndighet av Afghanistan, og dermed få internasjonal anerkjennelse.

Og vi nordmenn vil da fremstå som nyttige idioter.