Kritiske dager for Biden

Av Per Olav Ødegård

President Joe Biden har det travelt. Hvis han ikke raskt får vedtatt ambisiøse lovforslag i Kongressen vil han fremstå som en mislykket og ineffektiv president.

Biden lovet å søke samarbeid over partigrensen, men ingen republikaner vil gi ham en hjelpende hånd. Biden lovet handlekraftig lederskap, men hans største problem akkurat nå er en bitter, intern strid blant demokrater. Dette har så langt blokkert for at Bidens store reformer kan bli vedtatt. Derfor jobber Det hvite hus intenst for å finne løsninger før presidenten om få dager reiser til Europa.

11 måneder etter presidentvalget er USA om mulig enda mer polarisert enn tidligere. Venstresiden i det demokratiske parti er styrket. Samtidig har Donald Trump forvandlet det konservative republikanske parti til en høyrepopulistisk bevegelse.

Hvis ikke Bidens reformplaner blir vedtatt i høst ser det mørkt ut, både for presidenten og partiet. Dette er i virkeligheten hans siste sjanse. Neste år vil oppmerksomheten i Washington, D.C. rettes mot mellomvalgene. Biden er optimist. Han mener fortsatt at viktige reformer kommer til å bli vedtatt. Det blir i så fall i en utvannet versjon.

Presidenten kom til Kongressen med ambisiøse planer. Han ønsker en storsatsing for å fornye USAs aldrende infrastruktur. Donald Trump ønsket noe lignende, men mislyktes. Samtidig vil Biden gjennomføre de mest omfattende velferdsreformene på flere tiår, med særlig vekt på økonomiske støtteordninger for barnefamilier. Han vil også gjennomføre et grønt skifte i USA og redusere landets CO2-utslipp med 50-52 prosent innen 2030.

Et flertall i Senatet har godkjent infrastruktur-pakken. Den er ennå ikke kommet til avstemning i Representantenes hus. Den progressive fløy i det demokratiske parti ønsker først å se hva som skjer med Bidens klimaløfter og sosiale reformer. Slik legger venstresiden press på konservative demokrater som synes Biden bruker for mye penger på velferd og klima. En nøkkelrolle spiller den demokratiske senator Joe Manchin fra West Virginia. Han må ombord for å sikre Biden flertall. Det må også senator Kyrsten Sinema fra Arizona. Hun vil ikke vil være med på å heve skattesatsene for høytlønnede. Det skulle betale for bedre sosiale tjenester. Det er opplagt at Bidens sosiale og grønne lovforslag, som totalt skulle koste 3500 milliarder dollar, kommer til å bli betydelig redusert.

TRAVLE DAGER: President Joe Biden forsøker å overbevise skeptiske medlemmer av sitt eget parti om å støtte hans reformplaner.

Problemet for demokratene er at velgerne mister tålmodigheten hvis ikke Biden klarer å levere, særlig når det gjelder den økonomiske gjenreisningen etter pandemien. Problemet for republikanerne er et annet. De dyrker en lederfigur som er mest opptatt av fortidens nederlag. I forrige kom han med en oppsiktsvekkende uttalelse:

-Hvis vi ikke løser presidentvalgjukset i 2020 vil republikanerne ikke stemme i ‘22 eller ‘24. Dette er den ene viktigste tingen for republikanere å gjøre, sa Trump.

Til tross for flere titalls søksmål, og at stemmene er talt flere ganger i mange delstater, er det ikke fremkommet noe som endrer det faktum at Joe Biden er valgets rettmessige vinner. Trump vil fikse noe som er i orden. Han nekter å gi slipp på fantasien om at det var han, og ikke Biden, som vant presidentvalget. I Trumps kult er det å fornekte valgresultatet lik en troserklæring.

Tradisjonelt har opposisjonen fremgang i et mellomvalg og republikanerne har et utmerket utgangspunkt for å kunne gjenvinne kontroll over både Senatet og Representantenes hus om et år. I så fall kan de effektivt blokkere for alle initiativ fra Det hvite hus. Derfor haster det for Biden å redde sin politiske agenda.

Med noen få hederlige unntak er det få republikanere som våger å motsi Trump. Men de som søker gjenvalgt, eller som stiller til valg, ønsker å snakke om noe annet enn fortidens tapte slag. De vil heller fokusere på alt de mener går i feil retning under Biden. Den republikanske mindretallsleder, Mitch McConnell, sier at et fokus på 2020 skader partiets muligheter i 2022: -Vi trenger å tenke på fremtiden, ikke fortiden, sier han.

Hvis republikanske velgerne tror på falske nyheter om at valgsystemet ikke er til å stole på vil mange holde seg hjemme. Det var slik republikanerne tapte kontroll over Senatet.

NEKTER FOR TAP: På folkemøter fortsetter tidligere president Donald Trump grunnløst å hevde at han ble frastjålet seier i presidentvalget.

Trump fremstiller seg som partiets redningsmann, men i hans presidenttid mistet partiet flertallet i Kongressens begge hus i tillegg til å tape Det hvite hus. Samtidig er det ingen i det republikanske parti som kan gjøre Trump rangen stridig. Han er ledestjernen for en stor tilhengerskare som tror på alt han sier. Men Trump har aldri hatt et flertall av velgerne i ryggen. Selv ikke i 2016 da han fikk flest valgmannsstemmer og rettmessig ble valgt til president.

Nå har også flertallet vendt seg mot Biden. På et gjennomsnitt av meningsmålinger sier bare 43,7 prosent at de fornøyd med jobben han gjør. Biden trenger politiske resultater raskt, hvis han skal snu den dårlige trenden.

Trump blir presidentkandidat i 2024, hvis han selv vil. Og skulle Trump tape enda en gang vet alle hva han kommer til å si. Republikanere har lært seg en lekse om at hvis de taper må årsaken være juks. Slik undergraves systematisk velgernes tillit til demokratiet.