Verden trenger mer energi

ETTERLYSER SATSING: Lederen for Det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, mener verdens land må tredoble investeringer i ren energi i det kommende tiåret for å nå klimamålet.

For å møte et økende behov haster det med å investere tungt i ren og fornybar energi. Både fordi det lønner seg på sikt, og fordi det ikke er noe valg hvis vi skal nå klimamålene.

Lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, sier at for å innfri målene må investeringene i ren energi mer enn tredobles det kommende tiåret.

– Fordi det investeres for lite i nye energiformer vil fremtiden bli preget av stor usikkerhet, sier Birol.

Han overdriver ikke. Vi ser usikkerheten allerede i dag i form av uvanlig høye energipriser. EU-kommisjonen arbeider med en tiltakspakke for å beskytte borgere og næringsliv mot den kraftige prisøkningen og energikrisen blir tema på EU-toppmøtet senere i oktober.

Norge er et av få land som tjener stort på skyhøye olje- og gasspriser. I statsbudsjettet for 2022 regnet den avtroppende regjeringen med at statens petroleumsinntekter vil øke fra 184 milliarder kroner i år til 277 milliarder kroner i 2022. Aktiviteten er i ferd med å ta seg opp etter coronapandemien og det behøves mer energi for å fyre opp verdensøkonomien.

Fossile brensler vil fortsatt være nødvendige for å dekke behovet i mange år fremover, men kull og olje må gradvis fases ut når alternative energikilder kommer på plass. Birol legger vekt på at en fortgang i overgangen til ren energi vil gi store økonomiske fordeler.

Mange steder i verden vil sol og vind være den billigste form for energi. Det forutsetter imidlertid store investeringer i anlegg og infrastruktur. IEA har beregnet at 70 prosent av investeringene må skje i utviklingsland. Dette er land hvor energibehovet vil komme til å øke i takt med en forventet økonomisk utvikling.

Dagens unge og fremtidige generasjoner må betale regningen hvis investeringene i ny energi kommer for sent eller blir for puslete. Det som hittil er iverksatt eller planlagt er ikke tilstrekkelig for å hindre en katastrofal global oppvarming frem mot år 2100.

Norge bør bruke posisjonen som stor energileverandør til å delta aktivt i omstillingen. Oljevirksomheten har gitt Norge store inntekter og et teknologisk forsprang.

Omstillingen er i gang og Norge har både kompetanse og kapital til å spille en viktig rolle. Da Jonas Gahr Støre la frem Hurdals-plattformen kalte han Norge en overskuddsnasjon i verden.

– Vi skal ta vår del av ansvaret, sa Støre. Den nye regjeringen tar til orde for en mer ambisiøs internasjonal klimapolitikk. Målsettingen er å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Da må Norge være en internasjonal pådriver for investeringer i ren energi.