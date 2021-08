KLIMAENDRIGNENE: – Politikere og velgere i hele verden trenger løsninger å tro på, og Norge kan bidra med å vise vei i en internasjonal dugnad, skriver kronikkforfatteren. Foto: STELIOS MISINAS / X06769

Kan vi ganske enkelt velge oss mindre klimaendring?

Vent og se-strategier og misforståelser har gjort det mulig for de fleste partiene å selge grønnvasking. Litt klimakunnskap motiverer oss til å søke etter de partiprogrammene som tar klimaproblemet på alvor.

ERLING MOXNES, professor i Systemdynamikk ved Universitetet i Bergen

Foto: UiB

De fleste av oss må vel innrømme at den viktigste grunnen vi har til å frykte ødeleggende klimaendringer er rapporter om oversvømmelser i Tyskland, 49 plussgrader i Canada, branner i California, orkaner på Filipinene osv. Men disse hendelsene forteller oss ikke om ting blir verre eller bedre i framtida. Fokuset på klimaepisoder er bare et uttrykk for en vent og se strategi: «Ja, vi skal gjøre det som trengs dersom det viser seg at klimaendringene blir mer kostbare enn utslippsreduksjonene.»

Dette er en strategi vi benytter i det daglige. Når vi fyller badekaret venter vi til vi ser at det er passe fullt, så skrur vi igjen kranen. Strategien er lettfattelig, enkel å benytte, og den er effektiv. Men denne vent og se-strategien kan ikke anvendes på klimaproblemet. Tenk deg at det tar en dag å skru igjen kranen på badekaret. Da vil vannet flyte over kanten lenge før du har fått lukket kranen helt.

På samme måte er det umulig å skru av klimautslippene idet behovet oppstår. Båter, biler, hus, og fabrikker varer i mange tiår og «Uten bilen stopper Norge» som klistremerket sier. Det tar tiår å utvikle ny teknologi som batterier, havvind og lagring av CO₂, og det tar nye tiår å skifte ut utstyr som produserer utslipp. Derfor må vi starte omstillingene mange tiår før nye klimahendelser overbeviser oss om at nok er nok.

For det andre er det en utbredt misforståelse at den dagen klimaendringene har kommet langt nok, så er det tilstrekkelig å stoppe veksten i utslippene: Med globale utslipp som ikke lenger øker, så må vel også økningene i klimaendringene stoppe? Men man hindrer ikke badekaret i å flyte over ved å slutte å skru opp kranen og heller ikke ved å skru den igjen bare litt. Dette gjelder også klimagassene. Fra 1979 til 1985 økt ikke de globale utslippene av CO₂, men mengden CO₂ i atmosfæren fortsatte å stige jevnt og trutt. For å stoppe opphopingene av klimagasser i atmosfæren må kranene skrus igjen.

Vent og se-strategien og følelsen av at det er tilstrekkelig å stoppe veksten i utslippene gjør det enkelt for både velgere og politiske partier å nedprioritere nødvendige tiltak for å stoppe klimaendringene. Litt klimakunnskap er helt nødvendig for å unngå at vi gjør valg som ikke er til eget og andres beste.

I 1824 fant Joseph Fourier ut at noen gasser, de vi i dag kjenner som drivhusgasser, bidrar til å hindre avkjøling av kloden. Etter hvert fant Svante Arrhenius ut at også menneskeskapte utslipp av drivhusgasser ville kunne bidra til økt global temperatur. Omkring 1900 gjorde han gode beregninger av sammenhengen mellom menneskeskapte drivhusgasser i atmosfæren og den globale temperaturen.

Økt temperatur er et mål på økt mengde energi i atmosfæren. For å forstå hva dette kan føre til, kan man observere solgangsbrisen. Utpå dagen når sola har gjort landjorda varmere enn sjøen, så stiger lufta over land til værs og vinden blåser inn fra sjøen for å erstatte den lufta som stiger opp. Med mer energi i atmosfæren og havet, settes ikke bare lokale, men også globale værsystem i bevegelse. Dette fører til mer tørke, skogbranner og tapte avlinger noen steder, mer nedbør, ødeleggende oversvømmelser og skred andre steder og så videre. Fra tidligere vet vi at slike hendelser tar liv og at de er kostbare på alle måter.

Sammenhengene er sikre og vi trenger ikke å vente og se hvor dette bærer hen. FNs klimapanel har truffet godt med sine tidligere prognoser, og de konkluderer nå, som før, at utslippene må reduseres til null over noen få tiår. Gjenværende usikkerhet går begge veier, men rokker ikke ved behovet for raske reduksjoner i utslippene.

Politikere og velgere i hele verden trenger løsninger å tro på, og Norge kan bidra med å vise vei i en internasjonal dugnad. Om ikke det rikeste og best utdannede landet i verden klarer dette, hva slags håp har vi da? Det er betydelige forskjeller mellom partienes klimapolitikk og vi har alle ansvar for å finne ut av disse forskjellene for å gjøre de vi kan gjennom vår stemmeseddel.