KANONISK TEKST: – Jobs bok er en mytisk fortelling. Den er komplisert, dramatisk og opprivende å lese. Likevel sier den noe grunnleggende om den religiøse relasjonen mellom Gud og mennesket, skriver Kim Larsen.

Debatt

Lidelse, sorg og smerte

Man skal være forsiktig med å tale lettvint om religionens fortreffelighet i forbindelse med lidelse, sorg og smerte. Jeg mistenker at de som har klare svar på slike eksistensielle utfordringer rett og slett ikke forstår.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved NLA Høgskolen i Bergen

Dersom man leser Bibelen, kan man fort få inntrykk av at lidelse, sorg og smerte kan tolkes på ulike måter: Som straff, som meningsløs, som resultat av synd, som nødvendig for å oppnå høyere goder, eller som noe som skal overvinnes ved historiens slutt. Det kan være at noen av disse dimensjonene har noe for seg, men å prøve å kikke Gud i kortene er en vanskelig øvelse.

Derfor er det så befriende, men også til tider frustrerende å lese Jobs bok. Denne teksten om tap og smerte, lar seg ikke så lett fange i enkle religiøse klisjeer. Den bryter med noe av den lettvinte måten å nærme seg lidelse på, og fanger opp noe av det uforståelige, ja, det meningsløse med det vonde i verden.

Jobs bok, som vi finner midt i det gamle testamentet, er en vanskelig tekst. Det innrømmer jeg. Den behandler de store eksistensielle spørsmålene i livet. Lidelse, tro, skyld og angst blir brettet ut gjennom 42 kapitler. Den dramatiske historien om Job har likevel beveget lesere gjennom flere tusen år, og den uforståelige smerten som Job gjennomlever, reiser religiøse og fellesmenneskelige spørsmål knyttet til mening, tap og lidelse.

Allerede i de to første kapitlene er komplottet satt. Job er rik på familie og eiendom, men på grunn av en avtale mellom Satan og Gud, i en kostelig og rar himmelsk scene, blir Job frarøvet alt. Jobs gudsforhold står på spill. For hva skjer med et religiøst menneske når det mister alt det har?

Job er tydeligvis offer for et guddommelig spill som teologer til alle tider har undret seg over. At Satan tilsynelatende får lov å friste Gud til å fjerne sin beskyttende hånd over Job, er nesten ikke til å tro. «Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud? … rekk bare hånden ut og rør ved alt som er hans, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet.» (Job 1,9–12). I den himmelske scenen er Satans innvending denne: Job elsker bare giveren for gavens skyld.

Ifølge denne klassiske teksten hadde Job sitt gudsforhold i orden. Han fryktet Gud og vek fra det onde. Det er tydelig at det ligger en dyp gudskjærlighet til grunn i fortellingen. For midt i lidelsen, når Job får vite at han har mistet både familie og eiendom, taler han de berømte ordene: «Herren gav, og Herren tok; Herrens navn være lovet!» (Job 1, 21). Forfatteren av Jobs bok er nøye med å påpeke at selv etter disse hendelsene syndet ikke Job, og kom ikke med et eneste vondt ord mot Gud.

Men så skjer det noe når vennene til Job dukker opp i fortellingen. Det blir hans ultimate prøve. Nå er det hans personlighet og hans indre liv som angripes. Midt i lidelsen, hans tap av familie og eiendom, stiller vennene spørsmål ved Jobs fromhet og gudskjærlighet. Det er nærmest noe satanisk over deres subtile ord. Vennene mer enn antyder at problemet ligger hos Job, for «når gikk vel en skyldfri til grunne?», spør de retorisk. Det ytre angrepet tålte Job tilsynelatende godt. Nå er det som om noe endrer seg i ham, og Job begynner å forbanne den dagen han ble født.

Fra å være en mild, from og rettskaffen mann, skjer det endringer i den prøvede mannen. Angrepet på hans indre liv blir utålelig for ham. Ordene fra vennene, som besto av både sannhet og løgn, bidrar til en dyp aggresjon.

Kanskje hadde vennene til Job gode hensikter? Kanskje fryktet de at hans klage ble til gudsbespottelse? Kanskje forsøkte de å kikke Gud i kortene? Men når vennene hans antyder at det er straff og oppdragelse som ligger bak Jobs ulykke, blir det for mye for den stakkars mannen. Falske beskyldninger kan knekke den beste blant oss.

Jobs bok er en mytisk fortelling. Den er komplisert, dramatisk og opprivende å lese. Likevel sier den noe grunnleggende om den religiøse relasjonen mellom Gud og mennesket. Uten å gi konkrete svar på lidelsens problem, løfter fortellingen noen dype eksistensielle sider ved det å være menneske. Hvor er Gud når livet glipper, hvor er Gud midt i sorgen?

Mange religiøse mennesker opplever det paradoksale ved Gud. I gleden er Gud nærværende, men når lidelse, smerte og sorg gjør seg gjeldende, er Gud tilsynelatende fraværende. Jobs bok er en god påminnelse om at man bør være forsiktig med å tale lettvint om religionens trøst i møte med lidelse og død – eller antyde at straff og oppdragelse ligger bak det som skjer. Velmenende ord som at de døde er hos Gud, eller at alt skjer for en grunn, kan være ulidelige å lytte til når man rammes av lidelse og tap.

I kirkens tradisjon finnes det en forestilling om at god teologi alltid bærer med seg en kunnskap om alt vi ikke vet. Likevel er det som professor i sjelesorg, Tor Johan S. Grevbo sier: «Ingen situasjon i verden og menneskelivet befinner seg i et totalt utilgjengelig mørke helt utenfor Guds domene».

Jobs bok er derfor en ærlig og eksistensiell bok. Den unngår ikke de vanskelige tingene, og utfordrer lettvinte religiøse forklaringer på kompliserte og sammensatte vilkår i tilværelsen. Den taler på mange måter sant om de erfaringene lidende mennesker opplever. Når vennene holder frem en tilsynelatende rasjonell og snusfornuftig tanke, blir det dessverre en sten til byrden for en slagen mann som Job.

Likevel gir Job aldri slipp på Gud, eller tanken om at Gud er god og rettferdig, og i avslutningskapitlet, etter at Gud talte til Job, innrømmer han følgende: «Før hadde jeg bare hørt rykter om deg [Gud]. Nå har jeg sett deg med egne øyne.» Jobs gudsbilde har endret seg.

Det kan virke som om Gud fremdeles er uforståelig for Job – men han har fått et annet perspektiv på Gud og tilværelsen. Kanskje nettopp det er bokens dypeste mening.