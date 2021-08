Leder

Nå må september bare komme

ÅPNER OPP IGJEN RUNDT VALGET: Erna Solberg og Bent Høie sper på valgkampen med flere gode coronanyheter. Foto: HELGE MIKALSEN

I år ligger det an til «indian summer», uansett hvordan været blir. Norge skal åpnes igjen, takket være vaksinene.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Tidligere i år fikk vi høre at til sommeren skulle vi vasse i vaksiner. Det har vært lite vassing frem til nå.

Men regjeringen tar seg litt inn i innspurten. For nå har de skaffet en million ekstra doser fra Moderna. Det er den beste nyheten inn i helgen.

Mange rundt om i landet som har en avtale om andre vaksinedose sent i oktober, kommer nå til å få fremskyndet timen sin mange uker.

Regjeringen lovet også på sin corona-pressekonferanse fredag at de skal bestemme seg raskere – alt i august – for om barna skal vaksineres.

Og dermed kan Norge snart begynne på den oppgaven, som bør gå raskt, samtidig med at alle voksne skal være ferdigvaksinert innen en måneds tid.

les også Nye coronatiltak i Bergen: – Vi ønsker alle å bli ferdig med denne pandemien

Det midlertidige problemet er en økning i smitte rundt om i landet. Det kan være flere byer som faktisk må stramme til – som de har gjort i Bergen denne uken – fordi smitten blir for høy.

Fortsatt er det ikke alle kommuner som har mange nok vaksinert til at det går an å slippe opp. Men det vil gå fort fremover nå med vaksinene.

les også FHI: – Kan bli opp mot 200 innleggelser

Etter at alle voksne har fått tilbud om to doser, ser regjeringen for seg at samfunnet kan gjenåpnes og det meste blir som før, med slutt på avstandskrav og begrensninger på hvor mange vi kan møtes.

Det er svært gledelig.

Slik det ser ut nå, ligger det an til gjenåpning i midten av september.

les også Nytt reisekart: Bulgaria og fem svenske regioner får karantenekrav

Det er vaksinene som gjør det mulig. Risikoen for at mange skal bli syke og innlagt er kraftig redusert som følge av at folk er immune.

Og til tross for rapporter om at vaksinerte kan smitte videre, er risikoen kraftig redusert. Den som er vaksinert og får sykdom, vil for det meste få et mildt forløp. Og det betyr at vaksinen virker.

Og nordmenn er slett ikke vaksinemotstandere. Over 90 prosent sier de vil ha vaksine.

Det trengs fordi dette viruset ser ut til å være såpass smittsomt at svært mange må vaksinerer seg for å få kontroll på pandemien.

At det er så lite vaksinemotstand her, kan bety at Norge blir et av landene som nærmer seg den etterlengtede flokkbeskyttelsen.

Det betyr ikke at det er over. Globalt vil pandemien herje lenge. Og noen vil bli syke og dø også i Norge.

Men vi håper selvsagt også at dem som ikke kan vaksinere seg og som har svekket immunforsvar, får indirekte, god beskyttelse fordi så mange velger å vaksinere seg.

Det at regjeringen venter med å slippe opp på tiltakene til folk flest har fått mulighet til å få vaksine, synes vi er respektfullt overfor alle de som har passet seg i halvannet år og som fortsatt venter.

Det er for dumt å mislykkes med dette på målstreken.