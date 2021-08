Kommentar

Brann er satt sjakk matt

Av Leif Welhaven

Brann-spillerne blir ikke utestengt etter festskandalen. Foto: Paul S. Amundsen

Brann-ledelsen håndterer svik med silkehansker. Men klubbens handlingsrom er minimalt så lenge så mange spillere opptrådte illojalt.

Under normale omstendigheter tilsier elementær logikk at det må følge en konsekvens av et grovt tillits- og regelbrudd.

I Bergen har profesjonelle fotballspillere med åpne øyne valgt å vise fingeren til klubben som betaler lønnen deres. Til fansen. Til byen.

Voksne mennesker i en klubb i krise har oppført seg egoistisk, umodent og uprofesjonelt.

Privilegerte mennesker valgte å ha et fuktig nachspiel uten tillatelse – på Brann Stadion. Et klart brudd på klubbens regler, midt i en tid der Brann kjemper desperat for å overleve i Eliteserien.

Dette skjer i en by der coronaproblemene er inne i en vanskelig fase. Fotballen forholder seg til strenge regler.

Hva slags signaler sender denne saken om holdninger?

Hvor lite bevisste om egen rolle er det egentlig mulig å bli?

Her ble diverse eksterne gjester tatt med inn på feiringen inne i fotballklubbens fasiliteter. Sett opp mot det som kommer frem om hvordan festen var, har forklaringen om en «kollektiv hodemist» begrenset troverdighet.

Nachspielet var ikke noe som traff spillerne i hodet – dette var et bevisst valg som ble tatt.

Denne atferden er et angrep på respekten ledelsen i en fotballklubb er avhengig av.

Da skulle man i utgangspunktet anta at de aktuelle spillerne kom til å befinne seg alle andre steder enn på banen i neste seriekamp.

Dersom interne regler skal ha troverdighet og spilleregler for et fellesskap noen verdi, skal det ikke være mulig å oppføre seg så selvisk og komme unna med det.

Men den gang ei.

Torsdag kommer nyheten om at spillerne ikke blir utestengt. Ifølge Bergens Tidende er det heller ikke snakk om bøter eller lønnstrekk.

Da er det vanskelig å se for seg hvilke konsekvenser – om noen – som gjenstår i en eventuell viderebehandling bak lukkede stadiondører.

Her skal visst temaet legges dødt, i alle fall utad, og fokuset rettes inn mot neste seriekamp.

Det er alt annet en enkelt å håndtere denne situasjonen for ledelsen.

Dersom det hadde vært snakk om en spiller eller to, er det temmelig sannsynlig at reaksjonen hadde vært en helt annen. Ikke minst med tanke på respekten innad i spillergruppen, ville det nesten vært utenkelig med noe annet enn tydelighet.

Men så lenge det dreier seg om 12 spillere, er jo ledelsen nærmest lammet.

Det er ikke mulig å foreta seg stort uten å substansielt forringe allerede hardt prøvede sportslige forutsetninger.

INNRØMMET FEIL: Kristoffer Barmen har beskrevet at spillerne mistet kontroll under nachspielet på Stadion. Foto: Berit Roald

Dermed er vi en absurd situasjon. Desto større det samlede tillitsbruddet er, jo lettere er det å slippe unna en straff som svir.

– Jo mer tid vi bruker på dette, jo større pris har det for klubben. Vi må begynne å vinne fotballkamper, sier sportslig leder Vibeke Johannesen, til BT.

At Brann må vinne fotballkamper, er noe en hel by vil være enige om. Men om klubben er tjent med at en slik oppførsel får foregå så konsekvensfritt, er et helt annet kapittel.

Mange vil sikkert smile overbærende dersom dette skulle føre til samling i bånn og tre poeng i neste runde. Men saken er strengt tatt litt for alvorlig til at det bør bli historien om så skulle skje.

Fra et pragmatisk ståsted er det mulig å forstå den veike linjen som velges. Fra en prinsipiell innfallsvinkel er det umulig.