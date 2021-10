Kommentar

Greta Thunberg har helt rett

Av Astrid Meland

PÅ PLASS I GLASGOW: Greta Thunberg kom til sentralbanestasjonen i Glasgow lørdag.

Det store klimatoppmøtet i Glasgow er litt av et skuespill.

Dronning Elizabeth skulle åpne det hele i dag, men meldte avbud på grunn av sykdom. William, Kate og Charles, derimot, de kommer. Og Barack Obama. Samt verdens rikeste menn, som Jeff Bezos og Bill Gates.

Også Greta Thunberg da. Men hun sier hun er her for å protestere.

– Tredve år med bla bla bla, sa den unge klimaaktivisten i Milano i september, da hun gjorde narr av klimatoppene som samles på Cop26.

Møtet er av noen blitt beskrevet som det nye Davos. 25 000 mennesker er ventet. Representanter fra fattige land har bedt om utsettelse, fordi de må være dobbeltvaksinert. Dessuten er det ekstremt dyrt.

PROTESTERER : Ocean Rebellion utkledd som britenes statsminister Boris Johnson og en oljetopp foran konferansesenteret hvor Cop26 holdes.

Da jeg skulle bestille overnatting, fikk jeg som første alternativ opp et hotell som kostet 170 000 kroner for fem netter.

Jeg endte opp på et hostell 40 minutter gange fra sentrum til 4000 kroner natten, og følte jeg kom langt bedre fra det enn mange andre.

Det går historier om folk som har mistet rommet sitt, fordi utleier har skjønt at de kan få enda bedre betalt.

Men mange vil hit. For Cop26 beskrives som det viktigste klimamøtet på årevis.

Så spørs hvor mye som egentlig kommer ut av det. Det handler om å ta små baby-steg fremover. En stor seier i Polen i forfjor, var for eksempel å erstatte ordet «bør» med «skal» i en avtaletekst om at landenes plikt til å rapportere inn hvor de står.

I år er det viktigste å få på plass klimafinansiering og selvsagt de nye kuttmålene landene skal melde inn.

Slik følger de opp gjennombruddet i Paris i 2015, da landene kom til enighet om å begrense oppvarmingen til to grader og helst 1,5.

Og at fattige land skal få hjelp til å tilpasse seg varmere vær. For vi må tilpasse oss en ny normal. Det er nemlig mer og mer klart at de målene som det snakkes om her, de kommer ikke verden til å rekke å nå.

Det finnes det ikke mange seriøse klimaforskere som tror at verden klarer å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Det er heller ikke er realisme i målet om å halvere utslippene innen 2030. For det er ikke mer enn ni år til. Og Kina, som står for nesten en tredel av verdens utslipp, har sagt at de skal fortsette å øke utslippene, men forsøke å toppe kurven litt før 2030.

Det er minst to måter å se dette på. Man kan bli mistroisk som Greta Thunberg, som for lengst har oppdaget at verdenslederne snakker mye tull.

Eller man kan velge den yrkesdiplomatiske tilnærmingen, slik den norske klimadelegasjonen ledet av den nye klimaministeren Espen Barth Eide gjør.

På en pressekonferanse før avreise Skottland sa Barth Eide at han forventer er at Cop26 tydeliggjør at man må holde 1,5-graders-målet innen rekkevidde. Og at «1.5 er det nye 2».

– Alternativet er så forferdelig, at vi har nødt til å få det til, sa ministeren, som vedgikk at det er et svært krevende mål.

Kanskje mener han at et urealistisk høyt mål er bedre enn alternativet. Statsråden fremhevet at målet kan sette investorer, styrerom og regjeringer raskere i bevegelse.

For tiden styrer verden mot 2,7 graders oppvarming om hundre år.

Norge er et rikt land og har tid og penger til å tilpasse seg gradvis stigende temperatur, for eksempel med flomsikring og mer robuste bygg lenger fra strandkanten.

Det lenger sør folk blir hardest rammet. Men det kan bli riktig ille i Norge og. Det verste for oss vil være plutselige endringer. Om Golfstrømmen skulle forsvinne til sommeren, så er det krise.

Pandemiåret og energikrisen har gjort det tydeligere, at dette ikke er så enkelt som aktivister får det til å høres ut.

Vi har sett stor nedgang i antall flyreiser, transport, shopping, sydenturer og mye annet forbruk, noe mange mener er nøkkelen for å redde klimaet.

Men samtidig ble det klart at dette ikke var en varig endring. Folks liv ble til tragedier av covid, men også fordi nedstengningen tok fra dem jobb og inntekt.

Det samme har energikrisen vist i høst. I Libanon klarer de aller rikeste å få seg strøm via dieselaggregat. Det er ekstreme tider. Men også i Europa fyres det med kull for å lage strøm.

Det er et signal om at vi trenger mer fornybar strøm. Men også at det ikke er nok med kun fornybar kraft. Vi må ha tryggheten i bakhånd som fossiler eller atomkraft gir.

Forhåpentlig kan thorium, batterier, rensing, kabler og andre fikse det. Men vi er ikke helt der ennå.

TIL GLASGOW: Statsminister Jonas Gahr Støre og klimaminister Espen Barth Eide deltar fra åpningsdagen på Cop26.

Jeg vet ikke om noen har spurt Greta Thunberg om når hun mener vi skal kutte ut fossiler.

Men det er forurensende energi som har gitt oss den velstanden vi har i dag. Og som skal løfte mange flere ut av fattigdom.

Og akkurat som med global oppvarming, vil mangel på energi føre til utbredt varemangel, matmangel og at folk dør.

Og dette vet Thunberg helt sikkert. Jeg ser hun allerede en spiss kritiker av grønnvasking og klimatiltak som ikke virker.

Hun vet nok at det særlig vil gå ut over folk i fattige land å slutte med kull, olje og diesel i morgen.

Men når er vi klare til å gjøre det?

Jeg får prøve å spørre Thunberg om jeg treffer henne. Hun virker godt informert.