Boligdrømmen i coronaens tid

Av Shazia Majid

Har pandemien endret det norske boligmarkedet for godt? Derom strides de lærde. Men hjemmekontorets inntog er definitivt et lite jordskjelv.

Når grunnen sprekker opp, kan to ting skje. Enten går den tilbake til utgangspunktet, eller så må vi tegne ny horisont.

I det norske boligmarkedet er fasiten fortsatt ikke klar.

Men at det har vært et lite jordskjelv er det ikke tvil om. Ikke bare her i Norge, men alle steder hvor det finnes yrkesgrupper hvis jobb for det meste foregår på PC og mobiltelefon.

En venn i New York, et av verdens dyreste boligmarkeder, har bodd i en knøttliten hybel. Det fungerte fint, inntil pandemien traff og det unge paret måtte ha hjemmekontor.

De har nå gjort noe de aldri trodde de skulle gjøre, kjøpt seg større litt lenger unna. Slike eksempler er det flust av, både her hjemme og der ute.

KOMMET FOR Å BLI: Hjemmekontoret.

Hjemmekontorets inntog

I Norge utgjør potensielle hjemmekontorarbeidere om lag en av fire arbeidstagere. Mange av (kontor)-jobbene er konsentrert rundt storbyer som Oslo.

At godt over en halv million mennesker i Norge i teorien kan jobbe hjemmefra, har selvsagt en påvirkning på hvordan og hvor vi velger å bo. Dette så man helt tydelig i 2020.

Prisene på større boliger utenfor Oslo har økt mer enn boligprisene i Oslo.

Det man også så er at det aldri tidligere er blitt solgt så mange boliger i Norge som i coronaåret. Det skyldes ikke bare endrede boligpreferanser, og ikke minst lav rente, men også at flere fremskyndte boligbytte.

Altså at det ble en form for ketchupeffekt hvor folk brukte tiden hjemme til å pusse opp boliger, eller kjøpe nye.

Spørsmålet er derfor om dette er endringer som vil bite seg fast. Her er det stor uenighet, både internt i boligbransjen og blant forskere.

Et lite jordskjelv

For en sykepleier, som ikke kan ha hjemmekontor, er det nå nesten umulig å kjøpe seg bolig i hovedstaden. For henne er diskusjonen langt mer grunnleggende.

Hvorfor er det så svindyrt å bo sentralt?

Det henger blant annet sammen med reisevei til jobben. Jo kortere reisevei, dess mer koster boligen. De siste 20 årene har premien for å eie bolig så sentralt som mulig i Oslo, eller andre storbyer i verden, økt kraftig.

Men det er kanskje i ferd med å snu? Kanskje er det håp for sykepleieren? Takket være nyvinningen hjemmekontoret?

De siste to årene har det i alle fall skjedd noe man knapt har sett i nyere tid.

Ny forskning fra den nasjonale boligforskningssenteret, Housing Lab ved OsloMet, viser at den voldsomme, vedvarende stigningen av boligpriser i storbyer som Oslo viser tegn til å flate ut og til og med falle.

Forskere både her hjemme og internasjonalt ser det i sammenheng med inntoget av hjemmekontor i kjølvannet av coronarestriksjoner. De snakker om «The Great reshuffling» og «race for Space».

HJEMMEKONTOR: Det er dyrest å bo i Oslo. Det vil det fortsette å være. Men er det så viktig å bo så sentralt som mulig? Nå når vi har hjemmekontoret?

Derfor er det dyrt

Det er fortsatt svindyrt å kjøpe seg bolig i Oslo, prisene økte med ytterligere 12 prosent i pandemiåret 2020. Så langt i år ligger prisstigningen på 8 prosent. Men det kunne altså vært enda verre.

Særlig tatt i betraktning følgende: Boliglånsrentene har vært rekordlave etter at Norges Bank satte ned styringsrenten til 0 i fjor vår. Renteutgiftene har falt mest for boligeiere i Oslo, som har sittet på de største boliglånene.

Bokostnadsindeksen 2021, viser at det blir dyrere og dyrere her til lands å eie og bo i sin egen bolig. Dyrest er det i Oslo. Men i 2020 og 2021 har kostnaden for å bo gått ned mest i nettopp hovedstaden.

Det betyr at flere har fått råd til å betale mer for en bolig – og prisene har økt tilsvarende. I tillegg har det de siste årene vært mangel på nye boliger, som også har bidratt til prisøkningen.

BILLIGST Å BO: Karasjok i Finnmark er en av stedene i Norge hvor det er billigst å bo. Bokostnadene utgjør i snitt 144 000 kroner i Oslo og 73 000 i Karasjok, ifølge Bokostnadsindeksen.

Nå roer det seg ned

Etter den voldsomme boligkjøpefesten er ting nå i ferd med å normalisere seg.

Det er bra, for nordmenn har aldri hatt mer lån med pant i fast eiendom. Som for første gang passerte 200 milliarder kroner, viser tall fra SSB.

Men det hører med til historien at vi heller aldri har hatt mer penger på bok. 200 milliarder kroner mer i sparebøssene til privatpersoner enn før pandemien.

Det betyr at selv om boligprisene ser ut til å være overvurdert, befinner vi oss neppe i en boble. Prisene har stabilisert seg. Lite tyder på kraftig stigning i fremtiden.

Snarere tvert imot. Det viser helt ferske tall. Det skyldes særlig tre ting: Økte renter, økte strømpriser og demografien.

Oslo har det største 1990-kullet i landet. De er nå i etableringsfasen. Det er tiden hvor mange flytter ut av hovedstaden.

Strømmen vil etter alt å dømme stabilisere seg på et høyere nivå enn vi har vært vant til.

Det er blant annet grunnen til at Bokostnadsindeksen spår bokostnader som vil gå i taket de neste fire årene. Det vil presse ned boligprisene.

På den andre siden bygges det for få nye boliger. Pandemien har gjort vondt verre. Prisene på råvarene har økt kraftig. Enkelte byggeprosjekter er lagt på is, andre er kraftig forsinket.

Trelastprisene fløy i taket under pandemien. Nå faller de kraftig. Men samtidig varsles det om kraftig prishopp i både sement og maling. Det igjen presser prisene opp.

Enorm usikkerhet

Norges Bank varsler flere rentehopp. Men det er ikke sikkert, dersom kjøpekraften bremser for mye opp, fordi strømmen er blitt så dyr.

Fasiten lar altså vente på seg.

Det er rett og slett knyttet for stor usikkerhet til nær sagt alle parametere som sier noe om din og min økonomi.

Men en ting er sikkert. Hjemmekontoret er kommet for å bli.

Pandemien har vist at vi kan være mer fleksible. Vi trenger ikke å bo maksimalt 30–40 minutter unna om vi jobber i Oslo sentrum.

Det gir helt andre muligheter.

Flytter mange nok til nærkommunene, er det en mulighet for at sykepleieren en gang i fremtiden får råd til å kjøpe bolig i Oslo.

Men det er kanskje å håpe på for mye.