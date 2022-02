Kommentar

Slapp av! Staten tar regningen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det økonomiske handlingsrommet vil bli mindre for finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre. Arven etter pandemien kan koste dyrt hvis forventningene til hva staten skal hjelpe oss med fortsetter å stige.

Mens pandemien har satt dørene til statskassen på vidt gap, har regjering og opposisjon gjennomført et meget effektivt rollebytte. Får vi en ny standard for hvilke regninger staten skal hjelpe oss med å betale?

Når vi har rost oss av å være landet med «best gjennomført pandemi», har vi gjerne trukket fram den høye tilliten som forklaring. Vi har nok underspilt en vel så viktig faktor, den store oljeformuen.

Med støtteordninger som ingen land har maken til, har vi redusert de økonomiske konsekvensene av pandemien for folk og bedrifter. Selvsagt bidrar det til å dempe gemyttene. I andre land ser vi at folk går til gatene i protest.

Arbeidsledighetstrygden er økt, bedrifter har fått kompensasjon og lønnsstøtte. Mange har tapt penger og fått redusert inntjening, men det kunne åpenbart gått verre. Det har eksempelvis vært færre konkurser under pandemien enn det bruker å være. Noen bedrifter har til og med fått støtte selv om de har gått med overskudd.

Ordningene har vært lett å argumentere for når en rik stat i realiteten har gitt mange næringer yrkesforbud eller strenge begrensninger. Motstemmene har vært få og lavmælte.

Men et spørsmål som bør engasjere flere enn økonomene er om dette bidrar til å flytte grensene for hva staten skal bidra med. Det kan i alle fall se slik ut på den pågående strømdebatten.

På Stortinget har det skjedd et svært effektivt rollebytte. Da de første krisepakkene skulle forhandles under pandemien, tok det ikke lang tid før den såkalte firerbanden så dagens lys. I sak etter sak presset Ap, Sp, SV og Frp fram rausere støtteordninger. Erna Solbergs regjering hadde ikke stort annet valg enn å gjøre gode miner og bla opp. Det var uansett ingen som takket dem for å holde igjen pengebruken.

Nå er rollene snudd om. Ap og Sp-regjeringen prøver etter fattig evne å holde på lommeboken, men presses fra alle kanter. Først ble de tvunget til å få på plass en lønnsstøtteordning, som åpenbart satt et stykke inne. Nå er det strømstøtten som blir rausere og mer omfattende for hver dag som går.

Regjeringen har seg selv å takke for at strømstøtten ligner en slags auksjon. I starten mente de det var nok å kutte elavgiften og øke bostøtten. I den første strømpakken la de opp til å dekke 50 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWt, noe som ble til 55 prosent etter forhandlinger med SV.

Få uker senere var støttebeløpet hevet til 80 prosent. Etter press har studentene, bøndene, veksthusene, idrettslagene og frivilligheten etter tur og orden fått strømstøtte.

Nå er det hytteeiere og bedrifter som venter på tur, og de mangler ikke drahjelp. I Stortingets spørretime sist onsdag ble finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) grillet av Høyre, Frp og Venstre om hvorfor han ikke gjør noe for bedrifter som sliter med strømregningene.

Det kan også bli en debatt om innslagspunktet er lavt nok, dvs. at vi skal støtte strømpriser også under 70 øre. På hjemmesiden til en midtnorsk strømleverandør, der prisen i skrivende stund er 12 øre/kWt, står det en sak om «hvorfor får ikke jeg strømstøtte?». Det har åpenbart ikke manglet henvendelser.

Det er heller ikke vanskelig å argumentere for strømstøtte. Prisene er ekstreme og de offentlige utgiftene øker. Kanskje er det også helt nødvendig for å bevare legitimiteten til kraftmarkedet. Likevel er det ikke helt uproblematisk å betale strømregningene våre, selv om knapt noen våger å si det høyt i dagens politiske klima.

For privatkunder påvirker det åpenbart forbruket. Det gjør at vi sparer mindre strøm enn vi ellers ville gjort. Det gjør også noe med vår vilje til å sikre oss. I Norge er det svært få som binder strømprisen. Før har vi ikke tenkt tanken, og nå venner vi oss kanskje til at staten stiller opp og betaler hvis det blir for ille?

Private bedrifter er vant til å drive for egen risiko og med varierende kostnader. For et byggfirma kan det være prisen på trevirke, for en baker er det mel. For transportbransjen har dieselprisen vært avgjørende. Øker innkjøpsprisen, må kundene betale mer for hus, brød eller bussturen.

Samtidig er det vanlig å forsikre seg. For transportbransjen er det vanlig å forhandle dieselpris og ha langsiktige kontrakter. Den kraftkrevende industrien har også langsiktige avtaler for strøm.

Det er ikke rart at politikerne engasjerer seg for bedrifter som sliter tungt med strømpriser. For en liten pizzarestaurant eller et hotell som lenge har gått for halv maskin, må strømregningen være nok en kalddusj. Det er likevel all grunn til å dvele ved de langsiktige konsekvensene.

For selv om staten bidrar når strømmen er dyr, kommer ingen til å si et ord når strømmen er nesten gratis. Ingen raser mot markedskreftene når den fungerer og gir oss billige varer.

Arven etter pandemien kan bli dyr. Vi har hatt en stat som stiller opp, og hva er det neste vi forventer at staten skal stille opp med?

Nå kan det se ut som vi går inn i en ny slags dyrtid. Det er ikke bare strømmen som er dyr. En uheldig cocktail bidrar til at prisene på transport, mat, bensin og andre varer er på vei opp. Også renten er varslet å stige.

Det finnes imidlertid et viktig unntak fra de mange pilene som peker rett oppover. Det økonomiske handlingsrommet som har reddet politikerne fra å gjøre tøffe prioriteringer, vil krympe.

Og dyre vaner er vonde å vende.

