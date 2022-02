Kommentar

Stygg hets mot OL-kommentator

Av Leif Welhaven

UVERDIG KRITIKK: VGs kommentator, Leif Welhaven, mener Ingrid Sørli Glomnes har fått uverdig kritikk i sosiale medier.

Skiskytterkommentator Ingrid Sørli Glomnes får uverdig medfart i sosiale medier. Blir folk ekstra slemme overfor en kvinnelige TV-stemme?

Det er lov å ha ulike oppfatninger om hva slags kommentatorstil man foretrekker.

Noen liker den tilbakelente, «less is more»-linjen.

Andre synes det hever spenningsopplevelsen når kommentatorene har høyere turtall.

Men hvilket kjønn den som formidler en TV-opplevelse har, burde overhodet ikke spille inn i vurderingen av jobben som gjøres.

I fotballsendinger var det en vrien fødsel for de første TV-stemmene, og fortsatt er det ikke så mange av dem.

Men inntrykket er at sosiale medier-trykket har roet seg, og at folk som Anne Sturød og Solveig Gulbrandsen nå bare vurderes ut fra jobben de gjør.

FOTBALLKOMMENTATOR: Anne Sturød startet i 2017 som kommentator for Discovery. Sturød jobber nå i TV 2.

Dessverre er det mye som tyder på at vi ikke har kommet like langt rundt vinteridrettene. Under OL i Beijing har Ingrid Sørli Glomnes ansvaret for å kommentere skiskyting for Discovery-systemet.

Det gjør hun med kunnskap og et voldsomt engasjement. Eurosport sentralt har valgt å bruke kommenteringen hennes aktivt i fronting av OL-sendinger.

Men på Facebook og Twitter kommer det dessverre karakteristikker av kommentatoren som ikke høre noe sted hjemme.

Det er også påfallende hvor mange som finner grunn til å trekke frem kjønnet hennes når de lirer av seg nedsettende karakteristikker. Her er et lite, tilfeldig utvalg fra de siste dagene:

MANGEÅRIG KOMMENTATOR: Ingrid Sørli Glomnes har tidligere vært å se i NRK, hvor hun blant annet har kommentert hopp. Her fra VM i Lahti i 2017.

«Er det mulig å få fjernet den nøtteskrika som akkurat kommenterte skiskyting?»

«Har dere ingen kriterier ved ansettelse? Ødelegger hele OL. Må fjernes omgående.»

«Må si at jeg foretrekker en mann som skriker i kommentatorboksen fremfor en kvinne. Den stemmen skjærer gjennom marg og bein.»

«Takk til kommentator Ingrid Sørli Glomnes som gir meg hjernehinnebetennelse.»

«Dama snakker med potet i halsen når hun blir engasjert – fælt å høre på.»

«Kan dere ikke sende hjem Ingrid Sørli Glomnes? Surrer hele tiden.»

«Hun dama som kommenterer skiskyting er dessverre helt forferdelig».

«Interessant vri å ha med Fantorangen i kommentatorboksen».

«Liker så godt skiskyting – men snille vene – kommentatorene på TVN. Dama er verst. Dagens sukk ...»

«Forferdelig å høre på hunkjønnskrika som kommenterer skiskyting ...»

«Kan noen fortelle dama som kommenterer skiskyting at hyling og skriking ødelegger idrettsopplevelsen?»

Noen har også tatt seg bryet med å pryde et bilde av kommentatoren med påskriften «årets kråke».

Når du velger å påta deg en jobb som TV-personlighet, er en del av det du må regne med at mange har en mening om deg.

Men det skal virkelig ikke være slik at en ivrig og dyktig kommentator skal utsettes for denne typen karakteristikker.

Det er et tiltagende samfunnsproblem at tonen og folkeskikken i sosiale medier forsøpler et ordskifte. Dessverre kommer slikt ekstra tydelig frem under et følelsesladet arrangement som det OL er.

Det som er ekstra leit, er om denne typen oppførsel gjør at potensielt kommende kommentatorer kvier seg for å ta jobben, fordi hetsen er ubehagelig.

Det er også en kjensgjerning at covid-situasjonen gjorde at Discovery fikk sendt færre personer til Kina enn planen opprinnelig var. Det gjør selvsagt arbeidsforholdene vanskeligere.

I en så hendelsespakket gren som skiskyting, der man er prisgitt bildene fra den olympiske produsenten, er det umulig å skyte fullt hus hver gang i kommentatorboksen.

Men Ingrid Sørli Glomnes treffer stort sett godt.

Og selv om man måtte være uenig i det, bør det finnes en nedre grense for hva folk lirer av seg.

Sosiale medier trenger en skikkelig strafferunde.