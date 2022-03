Leder

Modige Marina

Den russiske journalisten som mandag brøt inn med et antikrigsbudskap i en nyhetssending på statskontrollert TV, fortjener internasjonal hyllest for sitt mot.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mye tyder på at Marina Ovsjannikova også vil trenge internasjonal støtte og beskyttelse.

Journalister som fremfører kritikk av Putin har hatt en tendens til å bli utsatt for noe – av «ukjente gjerningsmenn».

44-åringen ble fremstilt for en dommer i Moskva tirsdag ettermiddag. Etter en overraskende kort rettsprosess, ble hun ilagt en bot på 30 000 rubler – ca. 2500 kr etter dagens kurs – og deretter satt fri.

Ovsjannikova ble arrestert av russisk politi umiddelbart etter det spektakulære TV-stuntet og skal ha sittet i avhør i sammenhengende 14 timer. Hennes advokater fryktet at hun ville bli tiltalt etter den nye medieloven som gjør det kriminelt å spre «falske nyheter» om det russiske militæret.

Når den Odessa-fødte TV-personligheten slapp ut allerede etter et døgn, kan det skyldes to ting:

At statusen som profilert ankerkvinne har gitt henne et visst vern. Hun ble praktisk talt ført vekk foran åpen kamera. Å skulle forklare hennes «forsvinning» ville blitt en pedagogisk utfordring, selv for Kreml.

Det er også sannsynlig at den grenseløse oppmerksomheten som TV-stuntet fikk, gjorde det vanskeligere å kneble Ovsjannikova. Hun kunne ikke nøytraliseres like anonymt som andre plagsomme journalister. En støtteerklæring fra det europeiske journalistforbundet EFJ varslet internasjonal årvåkenhet overfor hennes skjebne.

Les også Kuppet russisk TV-sending med antikrig-budskap I noen sekunder hold en ansatt ved den regimevennlige Kanal 1, Marina Ovsjannikova, opp en plakat med protest mot krigen…

Marina Ovsjannikova har vært kjent som Putins personlige favoritt. Presidenten har latt seg TV-intervjue av henne ved en rekke anledninger.

At det nettopp er hun som går ut mot Putins krig på denne måten, og ikke bare kaller Kremls propaganda ved sitt rette navn, men attpåtil sier at hun skammer seg over å ha vært en del av den, sier noe om hennes mot.

I en forhåndsinnspilt video som ble publisert på den krypterte meldingstjenesten Telegram samtidig med protest-stuntet, fremholder Marina Ovsjannikova at hun er «skamfull over å ha tillatt at løgner ble fortalt på TV-skjermen».

Om sin egen rolle som nyhetsanker, redaktør og journalist på Kanal 1 (Russia One), en av Russlands største, sier hun:

«Vi tiet i 2014, da alt dette bare var i begynnelsen. Vi tok ikke til gatene da Kreml forgiftet Navalnyj. Vi har bare taust observert dette inhumane regimet. Og nå har hele verden vendt oss ryggen».

FN har i en talende appell til russiske myndigheter bedt om at hun ikke utsettes for represalier for å ha brukt sin menneskerett til å ytre seg fritt.

Les også Dette er det gode mot det onde Det kan bli tøft for ukrainerne å holde Kyiv. Men Putin tapte krigen alt da han gikk inn i Ukraina.

Da Kreml-talsmann Dmitrij Peskov tidlig tirsdag ettermiddag karakteriserte handlingen som «hooliganisme», var det et signal om at Ovsjannikova ikke ville bli tiltalt etter den nye medieloven som har en strafferamme på 15 år.

I vesten kjenner vi uttrykket fra voldelig gruppeatferd blant fotballsupportere, men i russisk straffelov betegner det provoserende lovbrytere og politiske dissentere. Blant annet ble det feministiske punkrock-kollektivet Pussy Riot tiltalt etter disse bestemmelsene. Også i det tilfellet ble dommene etter alt å dømme mildnet noe etter internasjonalt påtrykk.

Likevel kan det fortsatt være at presidenten, når den ytre oppmerksomheten har avtatt, bruker Ovsjannikova til å statuere eksempel. Det er fortsatt forbudt for russiske medier å formidle et annet verdensbilde enn det Putin har tillatt dem.

Det er ikke uten risiko å terge en såret bjørn.