Hotellkrisen: Desperate etter å ansette folk

Av Shazia Majid

MANGLER FOLK: Kundene er tilbake, men det er ikke arbeiderne. Det finnes ikke nok hender til å rydde, severere, tappe øl, lage biff og re senger. (Illustrasjonsfoto).

Når hotellsjefer må steppe inn som kokker, vet du at ikke alt er som det skal være.

En hotelldirektør i kokkefrakk er selvsagt et artig bilde på den store etterspørselen post-corona.

Det er jo dette vi har savnet. At hoteller og restauranter og kantiner som lå brakk på grunn av pandemien, endelig får masse å gjøre. At de tjener penger, og tar igjen det tapte.

Det er vel ikke noe galt i det? Men det er det. «Du kan definitivt si det er krise. Vi er alvorlig bekymret», forteller en i hotell- og serveringsbransjen med fingeren på pulsen.

Støvsugd for arbeidere

Bekymringen er at man ikke tjener nok penger, om en ikke får solgt like mye som en trenger å selge.

Ikke fordi folk ikke vil spise biff på restaurant, eller overnatte på hotell. Men fordi det ikke er nok folk på jobb til å steke biffen og re sengene.

Dette er tjenestenæringer. Tjenestene utføres av mennesker. Mange av menneskene er borte.

Det betyr at bedrifter må drive for halv maskin. Når de egentlig er nødt til å drifte i dobbel fart etter 563 dager med restriksjoner og skrekktall.

8 av 10 mangler folk

Helt fersk statistikk for 3. kvartal fra NHO viser at hele åtte av ti bedrifter innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet svarer at manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en stor utfordring.

Ingen andre bransjer har tilsvarende høye tall.

Selv om nær sagt alle bransjer sliter i større eller mindre grad. Nest verst er det i byggenæringen. I kultursektoren, som har vært hardt rammet av restriksjoner, er det en av tre som opplever det som en «stor utfordring» at de ikke får tak i nok folk.

Hva har hotell- og serveringsbransjen og byggenæringen til felles? Arbeidsinnvandrerne fra Europa.

Et norsk problem

En kan spørre seg hvorfor Norge har gjort seg avhengig av arbeidsinnvandrere fra EØS.

Svaret er tredelt og handler om vedvarende strukturelle utfordringer i det norske arbeidslivet. Det største problemet er at vi mangler fagutdannede.

Nordmenn flest utdanner seg til andre, bedre betalte, mindre fysisk krevende yrker, enn de som krever yrkesfaglig utdannelse eller fagskole.

Det er rett og slett en mismatch mellom den kompetansen arbeidsstokken har, og den kompetansen arbeidsgivere skriker etter.

Dernest er det lite vilje til å flytte på seg. I tillegg kommer usikkerheten ved sesongarbeid.

Det er det som forklarer hvorfor en hotelldirektør må ta på seg kokkefrakken et sted i Norge, mens hundrevis av norske kokker går arbeidsledige andre steder i landet.

Borte for godt?

Nordmenn har etablerte liv med familier og nettverk. De flytter ikke etter jobber, eller ut ifra sesonger. Og i alle fall ikke når det er andre jobber tilgjengelige.

Utlendingene flytter dit jobbene er.

Det er derfor de er blitt så viktige for Norge. Og for næringen.

Allerede før pandemien var det stramt om disse, ikke bare i Norge, men over store deler av Europa. Det påvirket lønnsomheten. Bransjene prøvde å holde på sine utenlandske arbeidere.

Så kom coronaen, et stengt Norge og stengte grenser. Utlendingene reiste hjem. Ansatte ble permittert.

Da hotelldriften igjen tok seg opp sommeren 2021, hadde mye endret seg. Mange hadde tatt seg jobber i andre land. Man forsøkte å kalle inn norske arbeidere, men de var også borte.

Ingen er foreløpig sikre på hvor de har tatt veien, men det finnes teorier. Flere av dem var slitne, de omskolerte seg og er ute for godt. Andre, både faste bosatte og tilreisende arbeidere, tok seg jobber i blant annet dagligvare- og detaljhandelen. Som har hatt eventyrlig vekst under pandemien.

Rødt på bunnlinjen

En medlemsundersøkelse fra NHO-reiseliv utført i midten av august viste at halvparten av hotellene og serveringsstedene som var avhengig av utenlandsk arbeidskraft, ikke hadde klart å erstatte sine sesongarbeidere.

Det merket man godt på bunnlinjen. Halvparten svarte at omsetningen ble redusert, og 1 av 5 måtte holde stengt én eller flere dager i sommer.

Pandemien har uten tvil forsterket og fremhevet svakhetene i det norske arbeidslivet.

Vi trenger mobile utlendinger for å holde liv i bedriftene, hvor nordmenn har faste jobber. Og vi trenger å utdanne flere fagarbeidere.

Å øke lønninger

Er svaret å øke lønninger? Det er i alle fall det sterkeste virkemiddelet for å tiltrekke arbeidskraft. Og det blir nå tatt i bruk ved enkelte hoteller.

Det sier noe om desperasjonen.

For hotell- og serveringsbransjen er en av bransjene med de laveste driftsmarginene. Det betyr at det er lite til overs når alle regningene er betalt. Lønnen til ansatte utgjør en av de største kostnadene. I snitt 40 prosent av alle kostnader. En økning i lønn kan derfor føre til en økning i priser.

Er nordmenn villig til å betale mer for biffen og hotellrommet?

Det som skjer nå, kan likevel være en nødvendig korreks for bransjen. Som beskyldes for sosial dumping. Selv om det i 2018 ble innført minstelønn, blant annet for at utenlandske arbeidere ikke skulle tjene dårligere enn norske arbeidere.

Likevel hevder fagforeninger at reglene omgås ved at utlendinger tilbys ekstrahjelpkontrakter, sesongkontrakter og tas inn gjennom bemanningsbyråer.

Ingen kjappe løsninger

Det finnes ingen enkle løsninger på problemer som har eksistert i tiår. Det som nå skjer i hotellbransjen er et uttrykk for det.

Spørsmålet er hvordan Norge skal få et mer robust arbeidsliv i kjølvannet av pandemien.

Den brytningstiden vi nå står i kan være starten på en nødvendig omstilling. En tid som brukes til omskolering, kompetanseheving og gode økonomiske rammebetingelser.

Reiseliv er en del av løsningen. Den ansetter 90 000, er en våre største eksportvarer og en næring i vekst.

Det handler om mer enn biffen. Det handler om livsgrunnlaget til titusenvis av mennesker.