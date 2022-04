NYGAARD-SAKEN: – Dette er ikke en vanlig politisak, det er en utenrikssak og prinsippsak av nasjonal betydning. Muligheten for å få en løsning er fortsatt til stede, men det krever vilje og innsats fra regjeringens side. Vil Støre og hans mannskap gjøre det som trengs, spør Abid Raja.

Vi trenger svar i Nygaard-saken

Er vi villige til å oppklare et av Norgeshistoriens største angrep på ytringsfriheten?

ABID RAJA, forfatter og stortingsrepresentant (V)

Ingen har blitt stilt til rette for drapsforsøket på Aschehoug-forlegger William Nygaard. Det er 29 år siden han på mirakuløst vis overlevde tre skudd utenfor sitt eget hus. Antagelsen er at han ble skutt fordi han hadde utgitt boken «Satanistiske vers» av Salman Rushdie, men etterforskningen er et vedvarende vakuum.

Vi trenger svar.

Ytringsfrihetens kår er igjen på dagsorden. Bare de siste ukene har vi lest om hvordan sensuren blir stadig strengere i vårt naboland, Russland. Straffene for å ytre seg kritisk til myndighetene og krigen i Ukraina blir strengere. Folk som prøver å prate med journalister på åpen gate blir hentet inn av maskert politi foran kamera. Sosiale medieplattformer blir blokkert og uavhengige mediehus legger ned.

I Ungarn hvor Viktor Orbán igjen har vunnet makten denne uken, har oligarker kjøpt opp store deler av mediene i landet, som systematisk har hjulpet Orban til makten, igjen og igjen.

«Det som skjer i utlandet er ikke vår virkelighet», tenker vi kanskje. Men informasjonskrigen er grenseløs, og øker stadig i styrke. Hvilken informasjon vi har tilgang til, påvirkes av algoritmer og kan hackes av stater og aktører som vil oss vondt. At vi kan ytre oss fritt krever at vi hegner om våre vunne friheter, og ikke tar dem for gitt.

Et av Norgeshistoriens mest alvorlige angrep på ytringsfriheten er en nesten 30 år gammel hendelse. Men fortsatt er viljen til å oppklare – og til å stille de riktige folkene til rette – på det beste svært diffus. Det er på tide å vise at Norge ikke er at land som aksepterer målrettede angrep på ytringsfriheten – en menneskerett og kjennetegn på demokrati. Det er på tide at det får konsekvenser.

Angrepet på William Nygaard var ikke et hvilket som helst drapsforsøk. Våpenet, ladd med ekspanderende ammunisjon for å gjøre mest mulig skade, skulle demonstrere at man ikke kan publisere religionskritiske (i dette tilfellet islamsk) tekster ustraffet. Det skulle være et symboldrap, egnet til å skape frykt. Et forsøk på å ta livet av det frie ord.

Men Nygaard overlevde, og hans familie og forlag sitter i salen når jeg tar opp saken i Stortinget med regjeringen torsdag.

Historien starter i 1989, da Irans politiske og religiøse leder, ayatolla Khomeini, utsteder en «fatwa», mot Rushdie og alle andre involvert i utgivelsen av «Satanistiske vers». En fatwa er en rettstolkning fra en islamsk rettslærd, og i dette tilfellet var det en oppfordring til drap, med en dusør til den som gjennomførte handlingen.

Boken ble nemlig tolket som et direkte angrep på profeten Mohammed og på islam.

Konsekvensene av fatwaen åpenbarte seg med gru, over hele kloden. Den japanske oversetteren ble drept, og den italienske knivstukket. 30 mennesker ble drept av demonstranter i Tyrkia. Bokhandlere ble bombet.

I Norge ble var etterforskningen i Nygaard-saken mangelfull, og kritisert for manglende prioritering. Kripos anbefalte Oslopolitiet å se nærmere på en flere spor knyttet til enkeltpersoner, den iranske ambassaden og miljøet rundt moskeen i Rathkes gate. Siden har NRK avslørt at nesten ingenting av dette ble fulgt opp. I 2007 ble saken henlagt, før den ble besluttet gjenopptatt i 2009.

For fire år siden ble det tatt ut siktelse mot to personer. De befant seg ikke i Norge, og er av utenlandsk opprinnelse. Ingen vet om det siden har blitt gjort noe for å få disse til landet, avhøre dem eller etterlyse dem internasjonalt.

For noen måneder siden, på tampen av fjoråret, kunne NRK avsløre at de to siktede var en mann fra Libanon som tidlig var i politiets søkelys, og førstesekretæren ved Irans ambassade. Det er ikke bekreftet av Kripos, av «hensyn til pågående etterforskning». Vi vet heller ikke om Norge har bedt Iran opplyse saken eller bistå til å få avhørt den ene siktede som er iransk statsborger.

Etter nesten 30 år får offentligheten altså fortsatt ikke belyst viktige sider ved en historisk kriminalsak med stor samfunnsbetydning. Begrunnelsen «av hensyn til pågående etterforskning» holder ikke, når tre tiår straks har passert. Et stort spørsmål gjenstår: Er grunnen til at saken ikke oppklares, til at spørsmål ikke besvares, at vi er for redde til å ta til motmæle mot et grufullt diktatur?

Fortsatt er Iran et av verdens minst frie land. Bare seks av 180 undersøkte land er mer undertrykkende, ifølge World Free Press Index. Det er ikke frie valg eller fri presse. Myndighetskritikk slås ned på med fengsel eller vold.

Hvis Norge virkelig skal være et foregangsland for frihet og rettigheter – og for ytringsfrihet spesielt – holder det ikke å ha det i grunnloven. Det må kjempes for – også utenfor egne grenser. Vi må våge å stå opp mot bøllene. Hvis ikke går det utover oss. Slik det gikk utover Nygaard.

For meg er dette også personlig.

Som 13-åring deltok jeg i den massive demonstrasjonen i Oslo mot bokutgivelsen, mot Nygaard og mot Aschehoug. Jeg var en ung gutt uten forståelse for verden. Og jeg har vokst opp med holdninger om å ønske å begrense ytringsfriheten, og har for mange år siden også tatt til ordet for det.

Som barn visste jeg ikke bedre, som barn trodde jeg på de voksne rundt meg som lærte meg sitt verdensbilde. Som voksen vet jeg bedre.

Ingen skal få lov til å sensurere norske forlag, norsk presse, norsk meningsbrytning og offentlig debatt. For da tar de en bit av demokratiet med seg. Når det skjer må vi som land sørge for at vi bruker alle virkemidler for å rydde opp, for å stille de ansvarlige for angrepene til rette.

Jeg er usikker på om vi kan si at vi har gjort alt i vår makt for å oppløse Nygaard-saken. Mye tyder ikke på det. De mange kritikerne av etterforskningen og uklarhetene som fortsatt hefter ved oppfølgingen av de to siktelsene.

Dette er ikke en vanlig politisak, det er en utenrikssak og prinsippsak. Av nasjonal betydning. Saken er ikke henlagt, og muligheten for å få en løsning er fortsatt til stede. Men det krever vilje og innsats fra regjeringens side.

Vil Støre og hans mannskap gjøre det som trengs?