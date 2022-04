Kommentar

Ganske stille. Kommer stormen?

Av Leif Welhaven

I TOPPEN: Bodø/Glimt og Molde tippes høyt også denne sesongen.

Det har ikke akkurat kokt rundt Eliteserien i forkant av seriestarten. Forutsigbarhet kan fort bli en fiende denne sesongen.

Kampen om folks tid og oppmerksomhet blir vanskeligere år for år. For norsk klubbfotball som underholdningsprodukt er det ikke enkelt å holde posisjonen, og det er vanskelig å si noe sikkert om konkurransedyktigheten på sikt.

Internasjonale kamper og turneringer er spredd over så mange dager gjennom året, og bare et tastetrykk unna i sofaen. Da er det ikke alltid så lett å holde blesten rundt en hjemlig liga. Men samtidig er det jo her den kanskje fremste valutaen ligger, den lokalt forankrede kjærligheten?

I beste fall har pandemiperioden fått folk til å forstå verdien av å ikke bare se fotball på en skjerm, men også å orke, gidde og ville betale for liveproduktet.

Denne våren er det ekstra vanskelig å si noe sikkert om interessen rundt Eliteserien. Av flere svært ulike årsaker har oppmerksomheten rundt oppladningen ikke vært av det overveldende slaget.

En sentral grunn er naturligvis krigen i Ukraina, og hvor dominerende den naturlig nok er i nyhetsformidlingen. Men det er også slik at andre fotballfaktorer har tatt mye av fokuset, som for eksempel Bodø/Glimts eventyr i Europa eller Erling Braut Haalands fremtid.

Dessuten er det vel såpass enighet rundt hovedtrekkene i hvordan det ventes at serien forløper, at det ikke blir så mye diskusjon og gnisninger rundt spådommene før seriestart i år.

Legger vi til at en oppmerksomhetsgarantist som Brann er ute av det gode selskap, er det i sum en del forhold som gjør at Eliteserien må jobbe litt ekstra for å finne en plass i solen.

Det betyr ikke at årets versjon er uinteressant, snarere tvert imot. Et av spørsmålene som definitivt vil vekke interesse, er om Rosenborg under Rekdal er så skakkjørt som sesongoppkjøringen tilsier, eller om de kan overraske nå som forventningene ikke er som de pleier.

Nivået på Bodø/Glimt og Molde, Vikings videre utvikling og hvordan de nyopprykkede klarer seg er andre snakkiser.

Men vi står fort igjen med et massivt midtsjikt det skal bli interessant å se hvor mye trykk det blir rundt. Ikke minst er det spennende å se publikumsutviklingen gjennom sesongen.

Det trenger ikke spille inn negativt at det kanskje ikke har vært den aller mest sitrende sesongoppkjøringen, så lenge produktet leverer når alvoret begynner. Men det er en viss fare for et form for mellomår.

Det er også en faktor at vi står i avrundingen av en TV-rettighetshaver, mens en annen står i startblokken til å overta.

Uansett skal det bli deilig å få et av årets sikreste vårtegn ordentlig i gang.

Og ett ønske står som alltid helt sentralt: Norsk fotball må gi oss noe å snakke om …