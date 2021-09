Leder

Dette ser ikke bra ut

OPPGA AT HAN HADDE UTGIFTER HAN IKKE HADDE: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er i hardt vær.

Kjell Ingolf Ropstad legger seg flat, betaler tilbake og angrer på at han snek seg unna å betale skatt. Det skulle bare mangle.

I en rekke avisartikler har Aftenposten den siste tiden vist at stortingsrepresentanter plusser på lønnen ved å takke ja til gratis pendlerleilighet i Oslo som de ikke trenger. For samtidig leier de ut egen leilighet i nærheten eller oppgir å ha folkeregistrert adresse hos gamle foreldre på hjemstedet.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gjorde begge deler, selv om han hadde egen leilighet i nærheten av Oslo og hadde barn og kone boende i Oslo.

Ikke bare fikk han bolig betalt av skattebetalerne, han ordnet seg også slik at da skattekravet kom, så snek han seg unna det.

Det gjorde han ved å oppgi at han hadde utgifter knyttet til sin folkeregistrerte adresse hos foreldrene sine. Det hadde han ikke. Han bodde for øvrig heller ikke der.

Ropstads forklaring er rett og slett at han ville unngå skatt.

Og det er mange av oss som prøver å krympe skatten på ulike måter. Men å oppkonstruere utgifter du ikke har for å slippe skatt, det kan ikke folkevalgte gjøre.

Forsvaret til Ropstad er innviklet. Han sier han ville betalt for utgifter hjemme hos foreldrene om han visste at han måtte det. Men ifølge både Ropstad og Statsministerens kontor tolket de det slik at det ikke var nødvendig etter en dialog med Skatteetaten.

Aftenposten har publisert Skatteetatens brev. Det er ikke lett å forstå tydelig hva Skatteetaten mener er tillatt og ikke tillatt.

Men uansett burde alle ha kunnet tenke seg at det ikke fremstår som rimelig at man slipper skatt når man ikke har utgifter.

Og det hadde altså ikke Ropstad.

I alle tilfeller – om han hadde betalt noen tusen til foreldrene for å slippe 175.000 kroner i skatt – er det ganske utspekulert.

Om alle skulle oppført seg som dette, ville det ikke være noen skattepenger igjen til å betale for pendlerboliger for alle de folkevalgte som faktisk bor rundt om i Norge og trenger et sted å bo i Oslo.

Det ville vært alvorlig for demokratiet.

Men enda verre: Det hadde ikke vært noen velferdsstat igjen å snakke om. For det blir ikke mye kontantstøtte, barnetrygd eller pensjon å dele ut, om folk flest følger KrF-lederens eksempel.