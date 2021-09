ALS: – Når skal lovnadene innfris, Høie, spør Cahtrine Nordstrand og Sylvi Listhaug.

Mennesker dør uten håp på regjeringens vakt

ALS-rammende stort sett i samme situasjon som for tre år siden, da vi begynte å jobbe sammen for å bedre denne pasientgruppens vilkår i Norge. I mellomtiden har hundrevis dødd og hundrevis fått diagnosen.

CATHRINE NORDSTRAND, ALS-rammet og Sylvi Listhaug, partileder (Frp)

ALS-syke visner bort og dør, samtidig som Høyre-regjeringen gjemmer seg bak ekspertpaneler og ordninger som ikke virker. Det er synd at stortingsflertallet ikke ville gå med på forslaget fra Frp om «right to try» – en ordning som kunne gitt alvorlig syke mennesker et halmstrå å gripe etter.

Mens vi skriver denne teksten sitter det minst to foreldrepar med et barn nummer to som har fått ALS. De har allerede mistet et barn til sykdommen og vet de skal miste et til. ALS-rammede og deres pårørende lever i dag helt uten håp, og tid er en luksus de ikke har.

I en kronikk svarer helseminister Høie Cathrine: Han forsøker å forklare ALS-rammede hvorfor han ikke vil innføre en «right to try» på norsk. Svaret er mildt sagt formynderisk, bortforklarende og kler dårlig en helseminister fra et parti som hevder å sette enkeltmennesket i sentrum.

ALS-rammede dør dessverre ofte etter kort tid, og mange av de som er så uheldige å få diagnosen orker ikke å ta kampen. Vi har også inntrykket av at mange av de rammede høflig venter på at ting skal skje og stoler på at helsevesenet stiller opp for dem. Det har vi dessverre alt for ofte sett ikke stemmer.

Flere vi kjenner til har måtte krangle seg til å få nødvendige hjelpemidler, og man kan få inntrykk av at syke omtrent er prisgitt om legen har en god dag på jobb eller ikke. Det er også mange med ALS som ønsker brukerstyrt personlig assistent (BPA) for å kunne leve et fritt og selvstendig liv, men flere opplever at kommunene gir avslag.

Dagens retningslinjer for BPA må derfor forskriftsfestes for å sikre at intensjonen i loven ble oppfylt. Denne ordningen burde være finansiert av staten slik at vi slipper denne forskjellsbehandlingen. Mange ALS-rammede ble veldig glad da Frp sikret penger til behandlingsreiser i 2018, men disse reisene har stoppet helt opp. Og det skyldes ikke corona.

Ingen skal behøve å slite seg ut for å få den hjelpen de trenger. ALS er en sykdom som til slutt rammer pasientens evne til å puste. Uten respirator vil derfor mange kveles i sin egen kropp. Likevel er det ikke gitt at ALS-syke får respirator når tiden er inne. Slik skal vi ikke ha det i et av verdens rikeste land. Vi vet at minst en familie nå diskuterer å selge hytta for å finansiere respirator for pappa fordi han har fått beskjed om at det slettes ikke er sikkert han vil få det når tiden er inne.

Ved flere anledninger har det blitt lovet bot og bedring. Cathrine har etterlyst et nasjonalt register over ALS-rammede, nasjonale retningslinjer og et pakkeforløp for syke. Ingenting av dette er på plass. Det hjelper ikke med strategier og planer når det ikke blir fulgt opp, eller blir møtt av vrangvilje av de som skal sette ideene ut i livet. To år for en med ALS kan være forskjellen på liv og død.

I stedet er ALS-rammende stort sett i samme situasjon som for tre år siden, da vi begynte å jobbe sammen for å bedre denne pasientgruppens vilkår i Norge. I mellomtiden har hundrevis dødd og hundrevis fått diagnosen. Derfor krever vi svar: Når skal lovnadene innfris?